Europas wichtigste Value-Aktien

Die richtigen Value-Aktien zu finden gilt für viele Investoren als der heilige Gral. Warren Buffett und viele andere Legenden machen es vor.

Dabei ist man immer auf der Suche nach Aktien, die unter ihrem intrinsischen Wert gehandelt werden und findet diese oftmals mit der Hilfe von ein paar Kennzahlen. Weißt du aber eigentlich, welche Aktien in Europa als Value eingeordnet werden? Ein näherer Blick gibt Aufklärung.

Was mit Value gemeint ist

Wie schon erwähnt, geht es bei Value-Aktien immer darum, unter dem intrinsischen Wert zu kaufen. In der Praxis sind die Kriterien allerdings noch ein bisschen genauer.

Es gibt keine offiziellen Regeln, was Value ist und was nicht. Da sich allerdings ohnehin sehr viele Anleger an den Indizes von MSCI orientieren, kann man stellvertretend auch deren Value-Kriterien betrachten, die sich meiner Ansicht nach auch gut mit dem decken, was andere Investoren unter Value verstehen.

MSCI hat hier folgende, klare Grundsätze:

„Die Charakteristika des Value-Investmentstils, der als Grundlage für den Aufbau von Indizes dient, werden mithilfe von drei Variablen definiert: Kurs-Buchverhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, anhand der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne, und Dividendenrendite.“



Dabei sind natürlich ein möglichst niedriges Kurs-Buchverhältnis, ein möglichst niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und eine möglichst hohe Dividendenrendite die entscheidenden Kriterien.

Diese Unternehmen sind im Index der europäischen Value-Aktien

Welche Unternehmen schaffen es anhand dieser Kriterien also in den MSCI Europe Value Index? Die Top Ten sieht wie folgt aus:

1. HSBC 2. Novartis 3. Royal Dutch Shell A 4. TOTAL 5. BP 6. Sanofi 7. Banco Santander 8. Royal Dutch Shell B 9. Siemens 10. GlaxoSmithKline

Quelle: MSCI, Stand 31.07.2017

Wie man sieht lassen sich die Unternehmen eigentlich in drei Gruppen einteilen. Zum einen sind mit HSBC (WKN:924153) und Banco Santander (WKN:858872) zwei Großbanken vertreten, was nicht verwundern sollte, schließlich ächzen viele Kreditinstitute noch immer unter den Folgen der Krise.

Eine große Gruppe stellen Ölkonzerne. Royal Dutch Shell ist mit beiden seiner Aktien, A und B, vertreten sowie BP (WKN:850517) und der französische Konkurrent TOTAL (WKN:850727). Alle leiden derzeit unter dem niedrigen Ölpreis.

Ebenfalls zahlreich sind Pharmakonzerne, von denen viele momentan vom Konkurrenzdruck durch Generika oder auslaufenden Patenten geplagt werden. Novartis (WKN:904278) aus der Schweiz, Sanofi (WKN:920657) aus Frankreich und GlaxoSmihKline (WKN:940610) aus Großbritannien sind alle unter den Top Ten.

Einzig das Münchener Industrieunternehmen Siemens (WKN:723610) ist ein bisschen einsam in der Liste. Das liegt vielleicht auch daran, dass Siemens in Europa ziemlich einzigartig ist. Allerdings befindet sich der ewige Konkurrent GE im MSCI Value USA Index ebenfalls auf Platz 9 und wurde lange Zeit mit dem Buffett-Prädikat geadelt, bis sich der legendäre Investor in den letzten Monaten dazu entschloss, das Unternehmen aus seinem Portfolio zu schmeißen.

Das waren sie also, die zehn wichtigsten europäischen Value-Aktien. Jetzt weißt du nicht nur, was mit Value gemeint ist, sondern auch, welche Unternehmen ganz offiziell unter den viel verwendeten Begriff fallen.

Marlon Bonazzi besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt Aktien von General Electric und GlaxoSmithKline. The Motley Fool empfiehlt Total.