Europas große Bühne: Eurovision stärkt Länderimage / ISM-Studie untersucht ESC-Effekt auf Tourismus und Sympathie

Köln (ots) - Der Eurovision Song Contest bringt auch kleine Länderauf die große Bühne und bietet gerade dem Austragungsort dieMöglichkeit, seine weniger bekannten Facetten einem breiten Publikumzu zeigen. Doch kann er damit zum nachhaltigen Tourismusmotor werden?Seit dem letzten Jahr beschäftigen sich zwei Professoren derInternational School of Management (ISM) mit den Effekten des ESC.Die neuste Umfrage legt die Vermutung nahe, dass der ESC attraktiveRegionen noch stärker hervorheben, aber keinen neuen Hype auslösenkann.Der Sieger des Eurovision Song Contest 2019 heißt Duncan Laurence,bürgerlich eigentlich Duncan de Moor, und ist 25 Jahre alt. Vielwichtiger aber: Er kommt aus Südholland und hat den Niederlanden mitseinem Sieg die Austragung im nächsten Jahr gesichert. Wichtig istdas, weil Austragungsorte deutlich stärker in Erinnerung bleiben alsdie Gewinner, wie die Umfrage des ISM-Teams zeigt. So konnten rund 41Prozent der Befragten richtig angeben, dass der Vorjahres-Wettbewerbin Portugal stattfand. Nur sechs Prozent kannten noch den Namen desSiegers.Mit Israel hatte der ESC in diesem Jahr einen nicht unumstrittenenGastgeber. Ein Drittel der Befragten sprach sich wegen dergeographischen Lage überhaupt gegen Israels Teilnahme am Eurovisionaus. Die Mehrheit argumentierte jedoch durch die Zugehörigkeit zumeuropäischen Kulturraum für die Integration. Konnte das Land durchdie Austragung Fürsprecher gewinnen? "In unserer erstenBefragungswelle vor dem ESC wurden die politischen Entwicklungen imLand sowie die Sicherheitslage eher negativ bewertet, positiv stachenTourismus und Kultur hervor", berichtet Prof. Dr. Jens Perret."Einige derer, die den ESC verfolgt haben, gaben anschließend an,durch ihn motivierter zu sein, sich mit Israel zu beschäftigen. Auchhier überwiegen die Bereiche Tourismus und Kultur."Obwohl der Fokus der Berichterstattung auf dem Gastgeberland lag,wurden alle Teilnehmerländer im Vorher-Nachher-Vergleich positiverbewertet. Signifikant sympathischer fiel die Bewertung bei Islandaus. Die isländischen Vertreter Hatari sorgten nicht nur mit ihrerantikapitalistischen Performance für Aufsehen, sondern provoziertenmit einem palästinensischen Banner sogar eine anschließende Petitionfür den Ausschluss Islands vom kommenden Wettbewerb. "Obwohl dieGastgeber die Austragung unpolitisch gestalten wollten, war absehbar,dass es zu Kontroversen kommt", so Perret. "Im Vorhinein haben ganze79 Prozent der Befragten vorausgesagt, dass der Wettbewerb durchseinen Austragungsort stärker politisiert werden würde als in denletzten Jahren."Dass Politisierung des Beitrags die Sympathie für ein Landdurchaus steigern kann, zeigte im letzten Jahr schon Italien, dessenVertreter in seinem Lied die Flüchtlingspolitik thematisierte. In deranschließenden Befragung wurde das Land dann deutlich sympathischerbewertet als im Vorhinein.Ob sich der ESC-Faktor auch in einen Tourismus-Zuwachs umwandelnlässt, ist eher fraglich. Das einzige Land, das als Reisezieldeutlich an Attraktivität gewinnen konnte, ist Schweden. Das gehörtein der ersten Befragungswelle ohnehin schon zu den Top 5 dersympathischsten Länder und der beliebtesten Urlaubsländer. "Der ESCkann insbesondere attraktive Regionen noch stärker pushen", resümiertPerret. "Einen neuen Hype kann er aber scheinbar nicht auslösen."Ein Tourismusmotor ist der Gesangswettbewerb nicht. Er kann aberzumindest kurzfristig zur Imagepflege dienen - und das nicht nur fürdie einzelnen Länder: "Interessant ist, dass dem ESC nach wie vormehrheitlich zugesprochen wird, die Staaten Europaszusammenzubringen. Damit unterstützt er offensichtlich die Idee einesgemeinsamen Europas."Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle.Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München,Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 180Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell