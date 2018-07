In Dänemark wird Europas größte Wasserstoffanlage gebaut. Beim 15 Millionen Euro Projekt namens „HyBalance“ kooperieren sechs europäische Partner. Die Anlage sollte Strom aus Windkraft durch Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln. Damit wird eine wirtschaftliche Speicherung von überschüssigem Strom ermöglicht. Das sorgt für Flexibilität in der Energiegewinnung und gleicht Netz-Schwankungen aus, die durch die Einspeisung von Erneuerbaren Energien entstehen.

Ein Beitrag von Global Press.