Europas größte Lotterie feiert 5. Geburtstag / Europa träumt vom Eurojackpot (FOTO)

Münster (ots) -Jeden Freitag ist Eurojackpot-Tag. Und das seit fünf Jahren. Wenndie kleinen, gelben Kugeln rollen, haben Millionen Tipper europaweitdie Chance auf ihr persönliches Traumleben. Die europäischeGemeinschaftslotterie feiert in diesem Jahr fünften Geburtstag.Seit März 2012 bringt Eurojackpot die Menschen länderübergreifendzum Träumen. Auch in Deutschland wird die Lotterie ständig beliebter.Immer mehr Tipper machen ihre Kreuze bei Eurojackpot. DieSpieleinsätze stiegen bundesweit im vergangenen Jahr um 25,5 Prozentauf rund 965 Millionen Euro an. "Damit ist Eurojackpot in einigenBundesländern erstmals das zweitbeliebteste Produkt hinter LOTTO6aus49 bei unseren Kunden und hat die Zusatzlotterie Spiel 77überholt", sagt Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation.Ein guter Grund, den Eurojackpot einmal genauer unter die Lupe zunehmen.Die Kugeln: Sie sind gelb, 4 Gramm schwer, haben einen Durchmesservon 4,5 Zentimetern und bestehen aus Styropor. Nach 1000 Ziehungenmüssen sie spätestens ausgetauscht werden. Zwei komplette SätzeErsatzkugeln liegen bei jeder Ziehung bereit. Die Eurojackpot-Kugelnwerden streng bewacht: Wenn sie nicht bei den Ziehungen im Einsatzsind, liegen sie alarmgesichert in einem speziellen Koffer im Tresor.Die Ziehungsgeräte: "Venus" und "Pearl" heißen die beidenEurojackpot-Ziehungsgeräte. "Venus" ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.Im etwas kleineren Ziehungsgerät "Pearl" werden 2 aus 10 Eurozahlengezogen. Die Kugeln werden per Luftdruck in den Lostrommeln gemischt.Die Ziehung: Jeden Freitag rollen bei Eurojackpot die Kugeln. DieZiehung findet in einem Fernsehstudio im finnischen Helsinki stattund wird unter Aufsicht der Polizei durchgeführt. Bei WestLottolaufen die Fäden der europäischen Gemeinschaftslotterie dannzusammen. In den Kontrollcentern in Münster und Kopenhagen werdenalle gespielten Kombinationen ausgewertet und die Gewinnquotenermittelt. Die stehen schon ca. 2 Stunden nach der Ziehung amFreitagabend fest.Die Glückszahlen: Die Kugel mit der Nummer 5 war die erste Zahl,die bei der Premierenziehung bei Eurojackpot vor fünf Jahren gezogenwurde. Seitdem wurde die 19 am häufigsten gezogenen. Die 2 und die 48brachten am seltensten Glück (Stand 17.03.2017).Die Tipper: Etwa 270 Millionen Menschen können in Europa beiEurojackpot mitspielen. Tipper aus Dänemark, Deutschland, Estland,Finnland, Italien, Island, Kroatien, Niederlande, Lettland, Litauen,Norwegen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien undUngarn nehmen mit ihren Glückszahlen an den Ziehungen teil.Die Gewinner: Auf bis zu 90 Millionen Euro kann der Eurojackpotanwachsen. Dann ist die Höchstgrenze erreicht. Der erste Gewinner,der diese Riesensumme abräumte, war im Mai 2015 ein Tscheche. ImOktober vergangenen Jahres gelang dieses Kunststück auch einemDeutschen aus Baden-Württemberg. Im Januar 2017 stand der Jackpot zumdritten Mal bei 90 Millionen Euro. Diesen Jackpot teilten sich gleichfünf Spielteilnehmer aus Berlin, Hessen, Niedersachsen, Dänemark undden Niederlanden. Jeder erhielt 18 Millionen Euro. Es wargleichzeitig das erste Mal, dass die Gewinnklasse 1 von mehrerenGewinnern gleichzeitig getroffen wurde.Echtes Fan-Glück: Ein Norweger gewann im Mai 2013 umgerechnet rund13,5 Millionen Euro bei Eurojackpot. Als Erstes investierte er in denörtlichen Fußball-Klub in Skien. 2,5 Millionen Kronen (knapp 100.000Euro) stellte er dem Verein Odds Ballklubb zur Verfügung.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell