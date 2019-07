Europas größte Innovationsplattform wächst: Startup Autobahn Expo Day stellt neue Projekte vor - Global Innovation Award geht an PORSCHE mit holoride, BASF mit Bleenco und DXC Technology mit CyberX

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Stuttgart (ots) - Open Innovation neu gedacht. Startup Autobahnpowered by Plug and Play beendet sein Programm 6 mit über 69Pilotprojekten zwischen 39 Programm Start-ups und 25Unternehmenspartnern mit einer Konferenz, die weit mehr als einklassischer Demo Day ist. Der diesjährige "Plug and Play GlobalInnovation Award" geht dabei an drei Startup Autobahn Partner undderen Projekte: Porsche mit holoride, die gemeinsam an einem In-carEntertainment System arbeiten, BASF mit Bleenco, die KI-basiertesMonitoring neu denken und DXC Technology mit CyberX, die die SmartFactory revolutionieren.Eine Aussage war an dem Expo Day besonders deutlich: es geht umZusammenarbeit und NachhaltigkeitAm 16. Juli feierte die Innovationsplattform Startup Autobahn die100 Tage Zusammenarbeit in ihrem bisher größten Programm. Seit diePlattform 2016 gegründet wurde, ist sie kontinuierlich an Partnern,Start-ups und Projekten gewachsen. Aktuell umfasst das Programm 6insgesamt 39 Start-ups, die an Pilotprojekten mit den 25 CorporatePartnern aus verschiedensten Branchen arbeiten. Was alsMobilitätsplattform angefangen hat, ist mittlerweile die größteInnovationsplattform Europas. Die über 1.400 geladenen Gäste hattennicht nur die Chance die Pilotprojekte zu erleben, sondern auch Zeitmögliche Zusammenarbeiten zu besprechen und ein Teil des gesamtenInnovationsprozesses zu sein.Mike Massimino, früherer NASA Astronaut, heute Professor an derColumbia University und Schauspieler für die Serie Big Bang Theory;Jasmin Eichler, Leiterin Future Technologies bei der Daimler AG;Armin Pohl, CEO Mackevision; Sascha Karimpour, Managing Director Plugand Play Germany und Cem Özdemir, Mitglied des Deutschen Bundestagsund Parteimitglied bei Bündnis 90'/Die Grünen, sprachen über dieZukunft der Mobilität. Die Kernaussage war jedoch deutlich: es musszusammengearbeitet werden um innovativ zu sein. Ein starkerZusammenhalt als Plattform sollte nicht nur ein Grund sein ökonomischfortschrittlich zu sein sondern vor allem dabei helfen unsere Umweltnachhaltig und effektiv zu erhalten - beides schließt sich nichtvoneinander aus.Die Gäste konnten an verschiedenen Panels und Diskussionen zuzukunftsorientierten Themen wie der Zukunft der Stadtentwicklung, derErsetzbarkeit der Menschlichkeit in der Geschäftsfeldebene und derFrage nach einer echten, realistischen, nachhaltigenWertschöpfungskette teilnehmen.Der Plug and Play Global Innovation Award wurde verliehen anPorsche, BASF und DXC TechnologyMit dem Global Innovation Award ehrt der Investor und AcceleratorPlug and Play aus dem Silicon Valley verschiedenste Projekte derStartup Autobahn Partner, die beweisen, wie Kompetenzen erfolgreichgebündelt werden können, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern.Der Startup Autobahn Partner DXC Technology wurde für seineZusammenarbeit mit dem Start-up CyberX geehrt. Die gemeinsame Lösungvon DXC und CyberX basiert auf der Idee einer integriertenSicherheitsleitstelle, um die digitale Transformation abzusichern.CyberX liefert dafür die Technologie, mit der sich industrielleSteuerungs- und Automatisierungssysteme kontinuierlich überwachenlassen. Das ermöglicht die sichere Implementierung der sogenanntenSmart Connected Factory - einer vollständig digitalisierten undvernetzten Industrieproduktion, die weit über die Grenzen heutigerFertigungsprozesse hinausgeht.Der zweite Award ging an die Porsche AG für die Zusammenarbeit mitdem Start-up holoride. Bei deren gemeinsamen Projekt geht es umIn-car Entertainment für Passagiere. Die holoride Software ermöglichtdas Angebot einer neue Medienkategorie namens "Elastic Content".Ausgerichtet auf die Nutzung in Fahrzeugen, passen sich Inhalte aufFahrzeit, Bewegung und Kontext des Fahrzeugs an - für einhochimmersives Erlebnis und deutlich geminderte Symptome vonReiseübelkeit. Fahrzeugdaten werden zur Grundlage für ein neuesUnterhaltungsformat. Zum ersten Mal kann die bisher ungenutzte Zeitder Passagiere für alle partizipierenden Partner monetarisiertwerden.Dazu wurde BASF mit dem Start-up Bleenco geehrt. Zusammenentwickelten die Unternehmen ein KI-basiertes Monitoringsystem,welches erkennt ob eine Person die notwendige Schutzausrüstung trägt.Bleenco, die Experten auf dem Gebiet Fahrsicherheit sind, fiel esleicht ihre Expertise auf das neue Gebiet des persönlichenKI-getriebenen Monitorings zu erweitern. Die Technologie nutzt eineninnovativen Ansatz, um in Millisekunden zu überprüfen ob dievorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung getragen wird und bietetvielfältige Lösungen für die Optimierung und Automatisierung vonProzessen. Alle Daten werden komplett anonymisiert und erfüllen damitdie Datenschutzanforderungen der EU sowie derArbeitnehmervertretungen.Ein Fokus von Startup Autobahn im nächsten Programm: Green Tech &NachhaltigkeitDa die Dringlichkeit, etwas für die Nachhaltigkeit und die Umweltzu tun, immer größer wird, hat sich Startup Autobahns Programm 7 zumZiel gesetzt, sich auf nachhaltige Innovationen zu konzentrieren. Dieüber 500 weltweiten, in den letzten Monaten gesuchten Start-upssollen diesen Anforderungen gerecht werden und darüber hinaus denSpirit und das Ziel der Nachhaltigkeit in die kommenden Projekte mitden Corporate Partnern tragen. Im nächsten Expo Day im Februar 2020können dann gemeinsame Projekte und darüber hinaus Implementierungenzu sehen sein.Presse Kit: http://www.startupautobahn.com/press/Bilder: https://www.flickr.com/photos/143063388@N07/albumsStartup Autobahn Programm 6 Startups51nodes, Aaron.ai, Alchemy, Blockchain HELIX, Caaresys, Chargery,Cobalt, Cognigy, CurveSYS, Cybellum, CyberX, Dataiku, datanizing,e-laborate, emproof, FairFleet, FDX Fluid Dynamix, Firstbird, Flip,FogHorn, holoride, Indivizo, Ladimo, Legartis, MoonVision, neohelden,Neteera, Passage.AI, RealWear, Robonetica, Stark Mobility, TactileMobility, Thingsthinking, Trailer Dynamics, UVeye. Viscopic,Visualix, YPTOKEY and ZeroKey. Über STARTUP AUTOBAHN:STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play ist eineInnovationsplattform, die eine Schnittstelle zwischenbranchenführenden Unternehmen und jungen Technologieunternehmenbietet. Im Herzen der halbjährigen Programme arbeitenUnternehmenspartner mit Start-ups auf Augenhöhe zusammen, um diemögliche Zusammenarbeit beider Parteien zu bewerten, ihre Technologiezu testen und das ultimative Ziel zu erreichen - eine erfolgreicheproduktionsreife Implementierung. Startup Autobahn ist kein typischerStart-up Accelerator, sondern bietet ein gesamtes Ökosystem fürerfolgreiche Zusammenarbeit. Dies fördert den Wandel der kulturellenDenkweise und den Austausch bewährter Verfahren in einer neutralenAtmosphäre, um die Digitalisierung über Unternehmensstrukturen undWertschöpfungsketten hinweg voranzutreiben. Im Mai 2016 gründetenDaimler, Plug and Play Tech Center, die Universität Stuttgart und dieARENA2036 Startup Autobahn als offene Innovationsplattform mitglobaler Reichweite. Seitdem haben sie sich mit den Anchor PartnersHewlett Packard Enterprise, DXC Technology, ZF Friedrichshafen, BASF,Porsche, Deutsche Post DHL Group, Webasto, Rolls-Royce Power Systems,Samvardhana Motherson, T-Systems, und den Ecosystem Partnern Murata,The Linde Group, AGC Glass Europe, Wieland Ventures, Jardine MathesonLimited, Covea, Cepsa, Bleistahl, BP, Hyundai, TÜV Rheinland, YanfengAutomotive Interiors und Schnellecke stetig erweitert.Mehr Informationen über STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Playkann hier nachgelesen werden: www.startup-autobahn.comPressekontakt:Plug & Play Germany GmbH, Program Manager STARTUP AUTOBAHN HannahBoomgaarden, E-Mail: hannah@pnptc.com, Mobile: +49 157 31986462Original-Content von: STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play, übermittelt durch news aktuell