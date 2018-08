Wolfsburg (ots) -- Die bisherigen Gesellschaften HairGroup, Frisör Klier und CosmoBeauty wurden zum 1. Juni 2018 zu einem Unternehmenverschmolzen.- "Klier Hair Group - die Hair Professionals" ist damit die neueDachgesellschaft für die derzeit bestehenden Friseur- undShopkonzepte "Essanelle Ihr Friseur", "Super Cut","HairExpress", "Frisör Klier","Styleboxx", "Cosmo" und"beautyhairshops".- In diesem neuen Unternehmen arbeiten rund 10.000 Mitarbeiter inmehr als 1.500 Salons und über 140 Shops (in Deutschland). ProTag werden rund 50.000 Kunden verschönert. Damit ist dasUnternehmen mit weitem Abstand Europas größterFriseurdienstleistungskonzern und verfügt zudem über eineneigenen Großhandel und ein flächendeckendes Angebot vonstationären Shops, das durch Webshops ergänzt wird.- Der neue Name resultiert aus einem Abstimmungsprozess, bei demverschiedene Namensvorschläge den Mitarbeitern allerUnternehmensteile zur Abstimmung gegeben wurden.- Verwaltungsstandorte sind Düsseldorf und Wolfsburg. In Wolfsburggibt es zudem ein hochmodernes Hochregallager mitKommissionierstrecke, von dem aus die konzerneigenen Salons undShops versorgt werden und das die Onlinebestellungen derverschiedenen Webshops abwickelt.Rund 10.000 Mitarbeiter waren aufgerufen, über den Namen vonEuropas größtem Friseurdienstleistungskonzern abzustimmen. Die Listemit den Namensvorschlägen für die Abstimmung hatten ausgesuchteMitarbeiter aus allen Unternehmensteilen im Rahmen eines begleitetenNamensfindungsprozesses zusammengetragen.Es ist ein sehr seltener Vorgang, dass eine Unternehmensführungdie Mitarbeiter darüber mitentscheiden lässt, wie das Unternehmen, indem sie arbeiten, heißen soll. Das hat aber einen guten Grund. DieEigentümerfamilie Klier wollte mit diesem Schritt deutlich machen,dass das neue Unternehmen aus mehreren Gesellschaften zusammenwächst.Alle diese Gesellschaften - HairGroup, Frisör Klier und Cosmo Beauty- haben ihre eigene Historie, ihre eigene Erfolgsgeschichte und ihreeigenen Marken.Nach der Auffassung der Eigentümer gebot es der Respekt gegenüberder Historie, dass die neue Gesellschaft einen Namen trägt, der eineHeimat für die Mitarbeiter aller Marken und Konzepte abbildet - undfolglich die Mitarbeiter den Namen selbst mitbestimmen sollten. Derneue Name ist eine Zusammenlegung der präferierten Namensvorschläge.Bettina Klier, die Sprecherin der Inhaberfamilie Klier sagt hierzu:"Wir haben mit dem Namensteil "Klier Hair Group" zwei der dreifrüheren Unternehmen "Klier" und "Hairgroup" im Unternehmensnamenerhalten. Das Wort "Group" unterstreicht zugleich, dass es sich hierum ein Unternehmensdach handelt, unter dem verschiedene, eigenständigoperierende Marken zusammengefasst sind. Der zusätzliche Claim "dieHair Professionals" beschreibt, wofür diese starke Familie steht undwas sie macht: Wir sind Europas größter Friseurdienstleistungskonzernund einer der größten Anbieter friseurexklusiver Pflegeprodukte. Dasbringt in unserem Verständnis eine Verantwortung mit sich: Wir werdenweiter daran arbeiten, dass alle Mitarbeiter - egal in welcher Markeoder an welchem Standort - unter dem gemeinsamen Dach eine starke undkreative Heimat finden, und wir wollen dieses Unternehmen zumTop-Arbeitgeber der Branche weiterentwickeln. Dank unserer Größeprofitieren wir in besonderem Maße von neuen Trends und Entwicklungenim Friseurmarkt, die wir in die Salons transportieren. Unsere Salonswerden am Tag von durchschnittlich 50.000 Kunden besucht. Diesewerden wir in Zukunft noch stärker durch fachliche Qualität und eineklare Serviceorientierung in Kombination mit einem fairen Preisüberzeugen. Damit entwickeln wir als familiengeführtes Unternehmendie Idee der Gründer weiter, die zu seiner heutigen Größe geführthat."Schon heute ist das Unternehmen mit weitem Abstand größterArbeitgeber und Ausbilder der Friseurbranche. In allen Marken wurden2017 mehr als 1.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Zudem wurde2016 eine eigene Ausbildungskonzeption ins Leben gerufen, die dieQualität der Ausbildungsleistung gewährleistet. Gleichzeitig bietetdas Unternehmen über seine Vertriebs- und Führungsmannschafteinzigartige Karrierechancen für Friseure, die durch dieFilialstruktur und die Größe des Unternehmens bedingt sind. Gutausgebildete, zufriedene und motivierte Mitarbeiter sind der besteGarant für eine qualitativ hochwertige Dienstleistung am Kunden."Klier Hair Group - die Hair Professionals" vereinigt bislangeigenständige Friseur- und Handelsunternehmen unter einem Dach undführt zentrale Services für die ihnen zugeordneten Marken zusammen.Die Verwaltungsstandorte der neuen Friseurfamilie sind Düsseldorf undWolfsburg. Hier sind Finanzen, Personalwesen, Marketing, Logistik,Mietmanagement, Controlling und IT für alle Marken zusammengefasst.Die Marken werden als Vertriebseinheiten geführt, die auch jeweilsüber ein eigenes Marketing verfügen.Ende 2017 zählte das Unternehmen 1.592 Salons und 143 Shops inDeutschland und im Ausland (41 in Österreich, 52 in Tschechien, 12in Ungarn und 24 in der Slowakei). Der Konzernumsatz betrug 2017317,7 Mio. Euro. Vom Umsatz entfallen 261,4 Mio. Euro auf Friseur-und sonstige Dienstleistungen und 53,6 Mio. Euro auf den Handel mitfriseurspezifischen Produkten. Die Umsätze wurden zu 91,7 Prozent inDeutschland erzielt.Alle Filialen werden ausschließlich in gemieteten Standorten, zumBeispiel in SB-Warenhäusern, Kaufhäusern, Centern und Citylagen (insogenannten "1a-Lagen") betrieben. Die Strategie der Anmietung inhoch frequentierten Lagen wird auch in Zukunft weiterverfolgt. AlleSalonkonzepte, mit Ausnahme "essanelle - Ihr Friseur", arbeiten nachdem gleichen Prinzip: ohne Voranmeldung. Alle Salons haben dabeidurchgehend lange Öffnungszeiten von Montag bis Samstag in der Regelvon 8 bis 20 Uhr - und richten sich damit klar nach denKundenbedürfnissen aus. Im Ausland sind die Salons überwiegend 7 Tagepro Woche 12 Stunden am Tag geöffnet. Die verschiedenen Salonkonzepteerlauben eine entsprechende Differenzierung nach Kundenzielgruppen.Michael Klier, Mitglied der Geschäftsführung betont:"Friseurdienstleistungen sind unverändert ein Geschäft mit Zukunft.Handwerkliche Qualität und kreative Dienstleistungen sind auch inZeiten, in denen alle Welt von Digitalisierung spricht, nichtersetzbar oder automatisierungsfähig. Unsere Konzepte stehen für einehohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung. Das werden wir mitden Mitteln unserer neuen Größen noch weiter ausbauen.Kundenzufriedenheit wird hier an erster Stelle stehen - das bedeutetzum Beispiel über die reine Fachlichkeit und Kreativität hinaus ganzkonkret weit gefasste Öffnungszeiten, denn der Kunde entscheidet,wann er bedient werden möchte. Gute und kostengünstigeParkplatzmöglichkeiten sowie eine transparente und ehrlichePreiskommunikation sind weitere Eckpunkte, die unsere Kundenschätzen. Neue Dienstleistungsangebote und gesellschaftlich relevanteTrends wie zum Beispiel konsequent nachhaltige Ausrichtung unddigitale Informationsangebote sind weitere relevante Aspekte, die inverschiedenen Salonkonzepten ihren Niederschlag finden werden. Wirwerden unsere Rolle als Branchenprimus auch gegenüber denMitarbeitern in einem ganz besonderen Maße wahrnehmen. Das bedeutet,dass im Sinne der Firmengründer zum Beispiel das Thema Ausbildungunverändert eine große Rolle bei uns spielen wird. Außerdem bietetdie neue Gesellschaft den Mitarbeitern in den Salons einmaligeKarriere-Chancen. Kein anderes Unternehmen hat derartig vielseitigeEntwicklungsmöglichkeiten oder erlaubt es, innerhalb verschiedenerMarkenkonzepte zu wechseln. Die fachliche Weiterqualifikation unsererMitarbeiter im Sinne von neuen Trends und Techniken ist aber derwichtigste Aspekt. Friseure brauchen diese stetige Weiterentwicklungund Auseinandersetzung. "Klier Hair Group - die Hair Professionals" ist familiengeführt.
Die fünf Gesellschafter Bettina, Christian, Michael, Robert und
Susanne Klier sind die Kinder von Hubertus und Joachim Klier, die das
Unternehmen Frisör Klier gegründet und innerhalb von drei Jahrzehnten
zum größten Friseurkonzern Europas ausgebaut haben. Michael und
Robert Klier gehören heute der Geschäftsführung des Unternehmens an.