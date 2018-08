Köln (ots) -Die größte Halle. Das größte Publikum. Die größten Lacher. Diegrößten Stars. Die besten Newcomer. Die größte Show. Die "1LIVE KölnComedy-Nacht XXL", das Comedy-Highlight des Jahres, steigt amSamstag, 20. Oktober 2018, in der Köln Arena. Headliner ist KayaYanar, außerdem werden Felix Lobrecht, Ingmar Stadelmann, ÖzcanCosar, Tahnee und Herr Schröder die rund 14.000 Zuschauer begeistern.Als Gastgeber führt zum zweiten Mal Comedy-Allrounder Chris Talldurch den Abend.Nachdem der mehrfach preisgekrönte Shootingstar der deutschenComedyszene im vergangenen Jahr reihenweise die deutschen Arenengefüllt hat, wird Chris Tall 2018 erneut als Moderator von Europasgrößter Mixshow auf der Bühne stehen. Dabei setzt derComedypreisträger noch einen drauf: "Letztes Jahr war der absoluteHammer! Dieses Jahr wird es noch hammererer... Sagt man das so?Egal! Sektor!!! Gemeinsam bringen wir die Arena wieder zum Kochen!Ich freue mich auf Euch!" #darferdas? Ja, natürlich! #ersollsogar!In diesem Jahr als Headliner bei der 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXLdabei: Kaya Yanar! Der Comedy-Großmeister wurde in seiner Karrierebereits mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. KayaYanar regt sich gerne über alles auf, aber mit Stil, Eleganz und vorallem: Humor!1LIVE-Moderator und Comedian Ingmar Stadelmann setzt sich für die'Fressefreiheit' ein und konfrontiert sein Publikum mit einervirtuosen Komposition widersinniger Meinungen. Zum Spaß. Und weil eres kann. Irgendwo zwischen Haltung, Message und Pointe.Felix Lobrecht ist der upcoming Star der Deutschen Comedyszene. Die1LIVE Hörer kennen Felix unter anderem aus der Generation Gag und vonder 1LIVE Hörsaal-Comedy. Messerscharfe Alltagsbeobachtungen - oftunangenehm wahr.Mit feiner Beobachtungsgabe, großer physischer Beweglichkeit undSpontaneität gibt Özcan Cosar Einblick in sein facettenreiches Leben.Dabei kreiert der durch die RebellComedy bekannte und vielbegabteDeutsch-Türke brillante Szenerien, garniert mit aberwitzigen Pointen.Tahnee schaffte als Moderatorin des Kultformats NightWash ihrenDurchbruch und ist ein Ausnahmetalent der neuen Comedy-Generation.Die Jurypreisträgerin des Prix Pantheon 2018 parodiert alle Bitchesdieser Welt, nimmt kein Blatt vor den Mund und räumt mit sämtlichenKlischees auf. Aus Sicht einer Frau, die Frauen liebt, wirft dieComedienne einen kritischen Blick auf die Gesellschaft und sichselbst.Ebenfalls bei der diesjährigen 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL mit dabei:'Korrekturensohn' Herr Schröder! Der Publikumspreisträger des PrixPantheon 2018 ist der Lehrer unter den Comedians. Liebevoll-zynischkuriert der durch die 1LIVE Hörsaal-Comedy bekannt gewordene Paukermit Pultstatus unser ganz persönliches Schultrauma.Die Show ist bereits seit vielen Monaten ausverkauft und findeterstmalig als Preshow zum Internationalen Köln Comedy Festival statt.In den vergangenen fünf Jahren feierte die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHTXXL in der Köln Arena jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mitinsgesamt über 60.000 Besuchern.1LIVE überträgt die Show live ab 19:30 Uhr im Hörfunk. Das WDRFernsehen zeigt die Show ab 21:45 Uhr im TV, in ONE ist Europasgrößte Comedy Mixshow bereits ab 20:15 Uhr zu sehen.Tickets für die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL am 26. Oktober 2019 sindab dem 20. Oktober 2018 erhältlich. Der Vorverkauf startettraditionell am Veranstaltungstag um 18:00 Uhr.Die Veranstaltung im Überblick:1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXLTermin: Samstag, 20. Oktober 2018Location: Arena KölnBeginn: 19:30 UhrEinlass: 18:00 UhrTickets: zwischen 25,63 EUR und 36,54 EUR zzgl. GebührenDie Show ist ausverkauft.Weitere Infos auf www.1live.de und www.koeln-comedy.de.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und Informationsven.gantzkow@wdr.de0221 220 6403https://presselounge.wdr.dehttps://twitter.com/wdr_presseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell