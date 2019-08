Europas größte Comedy Mixshow: 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL

Köln (ots) - Das Comedy Highlight des Jahres in der Köln Arenasteigt am Samstag, den 26. Oktober 2019. Headliner des diesjährigenGroßevents ist Comedy-Star Felix Lobrecht. Mit ihm werden OlafSchubert, Markus Krebs, Bastian Bielendorfer, Simon Stäblein undDavid Kebekus den rund 14.000 Zuschauer in der Arena einheizen. AlsGastgeberin führt Shooting Star Tahnee durch den Abend.Das Publikum erwartet eine Comedy-Show der Superlative mit dengrößten Stars - aber auch den besten Newcomern: 1LIVE und Köln Comedyermöglichen es Nachwuchstalenten, die bisher vor nur einigen hundertLeuten aufgetreten sind, den Schritt auf die ganz große Bühne. DieVeranstaltung war bereits nach einer Woche ausverkauft und findeterneut als Pre-Show zum Internationalen Köln Comedy Festival statt.In den vergangenen sechs Jahren feierte die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHTXXL in der Köln Arena jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mitinsgesamt mehr als 74.000 Besuchern.- Tahnee hat bereits im vergangenen Jahr die Zuschauer mit ihremAuftritt begeistert, jetzt moderiert sie erstmalig die Show: "Aneinem Abend mehr Menschen in der Arena zu unterhalten, als in meinemHeimatort leben, wird wieder ein unvergessliches Gefühl. Das wirdepisch und ich freue mich riesig auf euch!" Von klassischem Stand-upüber Parodien bekannter Persönlichkeiten bis hin zu vielfältigenGesangs- und Rapeinlagen beweist die 27-Jährige ausHeinsberg-Kirchhoven mit grenzenloser Spielfreude und Bühnenpowerimmer wieder ihr herausragendes Können. Deutschlandweit spielt sie inausverkauften Häusern und ist ab Herbst mit ihrem zweiten Programm"Vulvarine" auf Tour.- Er ist der absolute #hype: Felix Lobrecht! Tickets für seineShows sind binnen Sekunden ausverkauft. Mit seinem Podcast"Gemischtes Hack" ist er Dauergast auf Platz 1 der deutschenPodcast-Charts, und mit seinem 1LIVE Video-Format "Was machen Sachen"landet er regelmäßig in den YouTube-Trends. In diesem Jahr kommtFelix als Headliner der 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL auf die größteBühne in den Sektor, wo er die Fans mit unverwechselbaremBerlin-Neuköllner Charme und messerscharfen Alltagsbeobachtungen zumToben bringen wird: "XXL Night ist immer Vorfreude wie Weihnachtenund Party wie Silvester".- Ebenfalls Teil der Show ist Comedy-Ikone Olaf Schubert. Dersexiest Pullunder alive und größte Gedankengigant der Gegenwartliefert wieder sinnig-unsinnige Antworten auf die brennenden Fragender heutigen Zeit.- He is back: Kneipen-Kumpel, Witze-Papst und Dauergast MarkusKrebs. Egal, ob intelligente Komik oder kalauernde Wortschöpfungen:Pointen der komödiantischen Spitzenklasse machen den Duisburgereinzigartig und bescheren Lachkrämpfe ohne Atempausen. So bedient dasRuhrpott-Original jedes Jahr aufs Neue exzellent die Humor-Zentrender Zuschauer.- Deutschlands beliebtestes Lehrerkind Bastian Bielendorfererzählt von seiner Kindheit unter dem permanenten Rotstift seinesVaters und aus dem Leben eines kinderlosen Mopsbesitzers. Wahnsinnigkomisch und unglaublich authentisch zerpflückt der mehrfacheBestseller-Autor aus Gelsenkirchen seinen Alltag - "Lustig, aberwahr!"- Simon Stäblein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschheitzu erheitern. Ob nervige Avocados, schwule Giraffen, First WorldProblems, verrückte Ängste oder aggressive Kinder - was er witzigfindet, wird erzählt. Das Publikum hängt begeistert an seinen Lippen.Dies bewies er unter anderem als Moderator der 1LIVE Hörsaal-Comedy2019. Zudem ist er mit seinem ersten Programm "Heul doch!" aufdeutschlandweiter Tour.- Carolin Kebekus sagt über ihn, er sei der lustigste Mensch, densie kenne. Und als Schwester kennt sie ihn schon sehr lange. Der Nameist Programm und verspricht Großes: David Kebekus. Mit ehrlicherVerwunderung und authentischer Gleichgültigkeit betrachtet der Kölnersich selbst und das Skurrile in der Welt auf seine ganz eigene Art.1LIVE überträgt das Großevent live ab 19:30 Uhr im Hörfunk und imVideo-Livestream online bei Facebook und YouTube. Das WDR Fernsehenzeigt die Show ab 21:45 Uhr im TV und in der WDR Mediathek.Tickets für die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL am 24. Oktober 2020sind ab dem 26. Oktober 2019 erhältlich. Der Vorverkauf startettraditionell am Veranstaltungstag um 18:00 Uhr.Die Veranstaltung im Überblick:1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXLTermin: Samstag, 26. Oktober 2019 Location: LANXESS arena KölnBeginn: 19:30 UhrEinlass: 18:00 Uhr Die Show ist ausverkauft.Weitere Infos auf www.koeln-comedy.de und www.1live.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:Svenja SiegertWDR KommunikationTelefon 0221 220 7123svenja.siegert@wdr.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell