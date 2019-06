Europas führender Telemedizin-Anbieter Zava schließt Series-A-Finanzierungsrunde mit 28 Mio. Euro ab / HPE Growth investiert in globales Wachstum der Online-Arztpraxis (FOTO)

London/Hamburg (ots) -Zava, eine der größten Online-Arztpraxen Europas, meldet heute denerfolgreichen Abschluss einer Series-A-Finanzierungsrunde mit demniederländischen Wachstumsfonds HPE Growth. Das Investment in Höhevon 28 Millionen Euro ist ein Meilenstein für das Unternehmen ausLondon, das vor dem zeitnahen Eintritt in die gesetzlichenGesundheitssysteme in Deutschland, Großbritannien und Frankreichsteht. Noch im Sommer 2019 wird Zava einen Standort in Hamburgeröffnen.Zava (www.zavamed.com/de) ist Pionier auf dem Gebiet derTelemedizin. Jeden Monat wenden sich fast 100.000 Patienten ausDeutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien undIrland für die telemedizinische Beratung und Behandlung an die Ärzteder Online-Arztpraxis. Seit 2011 hat Zava über drei Millionenbezahlte Arzt-Konsultationen durchgeführt - davon allein eine Millionin 2018.Die Patienten von Zava schätzen das digitale Versorgungskonzeptund die schnelle und bequeme medizinische Beratung. Dank der vonÄrzten entwickelten, strukturierten Arzt-Patienten-Interaktion istdas Behandlungsmodell sicher und effizient. Der überwiegendschriftliche Austausch dauert meist nur wenige Minuten, wirdtransparent dokumentiert und ist für den Patienten jederzeiteinsehbar.David Meinertz, Gründer und CEO von Zava, sagt: "Der demografischeWandel und steigende Gesundheitsausgaben stellen nicht nurGesundheitssysteme weltweit vor große Herausforderungen. AuchPatienten erhalten immer seltener die nötige medizinische Versorgunggenau dann, wenn sie diese brauchen. Zava stellt sich diesenHerausforderungen. Unsere Mission ist es, eine Gesundheitsversorgungzu schaffen, die einfach zugänglich, zuverlässig und dazukostengünstig ist. Damit Menschen wieder mehr Zeit für die Dingehaben, die ihnen besonders wichtig sind. Wir freuen uns, dass HPEGrowth diese Ambitionen teilt."Mit dem frischen Kapital wird Zava technische und personelleRessourcen stärken und das medizinische Portfolio erweitern. Außerdemwird die Online-Arztpraxis ihre Präsenz in bestehenden Märkten weiterausbauen und in neue Länder expandieren - sowohl unter der eigenenMarke als auch im Zuge strategischer Partnerschaften. Ziel ist es,das globale Wachstum fortzusetzen, um sich weltweit als Spitzenreiterim Bereich der Telemedizin zu etablieren.Harry Dolman, Partner bei HPE Growth, über die Online-Arztpraxis:"Das innovative Behandlungsmodell von Zava ist einzigartig - einfachund bequem für Patienten, außerordentlich effizienzsteigernd fürÄrzte und kostengünstig für Gesundheitssysteme. Wir freuen uns mitDavid Meinertz und seinem Team in die Regelversorgung einzusteigenund Zava in neue Märkte zu bringen. So können wir die digitaleGesundheitsversorgung der Zukunft aktiv mitgestalten."So funktioniert ZavaDie Ärzte von Zava behandeln Patienten ausschließlich über dasInternet. Das Behandlungsmodell von Zava funktioniert zeitversetztüber einen medizinischen Online-Fragebogen und eineNachrichtenfunktion.Der Patient legt ein persönliches Patientenkonto an, wählt diegewünschte Beratung aus und beantwortet online einen medizinischenFragebogen - das alles dauert nur wenige Minuten. Der behandelndeArzt analysiert die Informationen und stellt, falls medizinischerforderlich, ein Rezept aus. Das Rezept wird auf Wunsch desPatienten direkt an eine Versandapotheke geschickt. Das Arzneimittelerhält der Patient in der Regel innerhalb von zwei Werktagen bequembis an die Haustür - diskret in neutraler Verpackung. Patienten, dieaufgrund ihres Krankheitsbildes nicht online behandelt werden können,werden an einen Arzt vor Ort verwiesen.Aktuell behandelt Zava (www.zavamed.com/de) in Deutschland über 30Indikationen aus den Bereichen Männer- und Frauengesundheit, InnereMedizin sowie der Allgemein- und Reisemedizin. Patienten können sich24 Stunden, 7 Tage die Woche über ihr verschlüsseltes Patientenkontoan die Online-Arztpraxis wenden.Über ZavaZava ist einer der führende Anbieter telemedizinischer Leistungenfür Patienten in Deutschland und Europa. Die Online-Arztpraxis wurde2010 von David Meinertz (CEO) und Amit Khutti in London (UK) unterdem Namen "DrEd" gegründet, 2011 eröffnet und 2019 in "Zava"umbenannt. Seither wurden über drei Millionen Beratungen undBehandlungen für Patienten aus Deutschland, Österreich, Schweiz,England, Irland und Frankreich durchgeführt. 2012 hat Zava einSeed-Investment in Höhe von 1,2 Mio. Euro erhalten und ist seit 2014profitabel. Derzeitig beschäftigt der Telemedizin-Anbieter rund 190Mitarbeiter. Die Online-Arztpraxis ist bei der englischenAufsichtsbehörde für Arztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC),registriert und richtet sich unter anderem nach den Vorgaben undEmpfehlungen deutscher wissenschaftlicher Institute und derArbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen MedizinischenFachgesellschaften e.V. (AWMF). Eine von der CQC in 2019durchgeführte Routinekontrolle bestätigt die hohe Sicherheit undQualität von Zava - die Online-Arztpraxis schneidet mit dembestmöglichen Testergebnis ab.Weitere Informationen über Zava finden Sie unter:www.zavamed.com/deÜber HPE Growth HPEGrowth wurde 2010 gegründet und ist mit einem gebundenen Kapitalvon mehr als 500 Millionen Euro einer der führenden Wachstumsfonds inEuropa. Mit einer starken Expertise in digitalen, datengetriebenenBusiness-Modellen fokussiert sich HPE Growth besonders aufwachstumsstarke Tech-Unternehmen aus Nordwesteuropa. 