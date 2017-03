Europas führender Online-Tuch- und Kurzwarenhändler profitiert vom Trend zum Selbermachen: Hamburger fabfab GmbH wächst mit Stoffhandel nachhaltig (FOTO)

Schenefeld bei Hamburg (ots) -Stoffe und Kurzwaren gehörten früher zum Standardsortiment jedesKaufhauses. Das war einmal. Doch was sich heute im stationären Handelkaum noch lohnt, kann online zum Erfolgsmodell werden. BestesBeispiel dafür ist die fabfab GmbH aus Schenefeld bei Hamburg: Der2012 gegründete Online-Textilhändler ist mit Stoffen, Wolle, Nadelund Faden mittlerweile die Nummer 1 in Europa. Das Unternehmenbetreibt auf Textilien und Kurzwaren spezialisierte Onlineshops in 12Ländern und hat sich damit kontinuierlich zu Europas führendemOnline-Stoffhändler entwickelt.Zu den stärksten Absatzmärkten zählen Deutschland mit rund 50Prozent, gefolgt von Frankreich mit 15 Prozent und Großbritannien mit10 Prozent. Dabei liegen vor allem die Kategorien Stoffe und Nähgarnmit einem Umsatzanteil von über 80 Prozent vorn. Die hauseigeneBio-Stoffmarke "Tula " trägt mit einem starken Wachstum ebenfallsnachhaltig zum Unternehmenswachstum bei. Damit bedient fabfab diewachsende Zielgruppe der bewusst nachhaltig lebenden Menschen. Alleinin den drei Lagerhallen des Unternehmens befinden sich rund 1,3 Mio.Meter von über 15.000 verschiedenen Stoffen. Zudem umfasst dasSortiment über 20.000 Kurzwaren wie Garne, Knöpfe undReißverschlüsse.Treiber der enormen Nachfrage nach Stoffen und Kurzwaren ist unteranderem der anhaltende Do-it-Yourself-Trend (DIY), der sich längstaus seinem Nischendasein befreit hat und durch alle Alters- undEinkommensgruppen zieht. Nach einer Erhebung des InitiativkreisesHandarbeit strickten, häkelten oder nähten 2015 allein in Deutschlandmehr als 18,6 Mio. Menschen - rund 1,6 Mio. mehr als noch im Jahrzuvor. Der Absatz von Stoffen und Kurzwaren stieg um sechs Prozentund scheint weiter zu wachsen. Auch für 2017 rechnet fabfab daher miteiner anhaltend positiven Entwicklung."Wir sind als Unternehmen stark gewachsen und haben uns imMarktvergleich überdurchschnittlich entwickelt. In 2017 wollen wiruns auf Europa konzentrieren und unsere Marktführerschaft in Europaweiter ausbauen. Der Fokus liegt dabei auf einem sehr gutenPreis-Leistungs-Verhältnis bei all unseren Produkten. Außerdemwollen wir uns dem Ausbau der eigenen Marken widmen", erklärt Dr.Andreas Seifert, seit Mitte 2016 CEO von fabfab. "Darüber hinauswerden wir in sehr guten Content investieren, weil gute Ideen undAnregungen viele unserer Kunden anregen, selbst zu nähen." Dasnotwendige Kapital konnte der Stoffspezialist bereits in der jüngstenFinanzierungsrunde einwerben: Die luxemburgische Lesing FabfabHolding sowie Pinova Capital stellten jüngst über 10 Mio. Eurofrisches Kapital bereit. "fabfab kann sich beim Ausbau seinesGeschäftes auf einen starken, strategisch-orientiertenInvestorenkreis verlassen.", betont Seifert.Über fabfab GmbHfabfab ist Europas führendes E-Commerce-Unternehmen für textileMeterware und Zubehör. Neben dem 2003 gegründeten deutschsprachigenOnlineshop www.stoffe.de betreibt das Familienunternehmen mit Sitz inSchenefeld bei Hamburg 11 weitere Onlineshops in Großbritannien,Schweden, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Finnland, Dänemark,Spanien, Tschechien, Polen und Portugal. Das Sortiment umfasst über8.000 Stoffe für Bekleidung, Dekoration und Möbel, die durch einegroße Auswahl an Nähzubehör wie Schnittmuster, Reißverschlüsse,Knöpfe, Garne und Wolle ergänzt werden. Unter der Eigenmarkte "TulaCotton" vertreibt fabfab außerdem GOTS-zertifizierte Bio-Stoffe ausIndien. Der Tuchhändler, der von den Brüdern Jörn, Melf und NilsHaack gegründet wurde, firmiert seit 2012 als GmbH. fabfabbeschäftigte 2016 über 250 Mitarbeiter.Pressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbHChristina SattlerTel.: 040-36 90 50-83E-Mail: c.sattler@hoschke.deOriginal-Content von: fabfab GmbH, übermittelt durch news aktuell