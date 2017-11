Europas führende nationale Förderbanken und die Europäische Investitionsbank starten Marguerite II als Nachfolger des Europäischen Fonds 2020 für Energie, Klimaschutz und Infrastruktur

Luxemburg (ots) - Europas führende nationale Förderbanken und dieEuropäische Investitionsbank freuen sich, den Start von MargueriteII, einem gesamteuropäischen Infrastrukturfonds mitBeteiligungszusagen von über 700 Mio. EUR, bekannt zu geben; damitsoll auch künftig die Förderung von Schlüsselinvestitionen in denBereichen erneuerbare Energien, Energie, Verkehr und digitaleInfrastruktur durch die Marguerite-Plattform gewährleistet werden.Mit dem heutigen Start von Marguerite II wird die wichtige Arbeitdes Europäischen Fonds 2020 für Energie, Klimaschutz undInfrastruktur ("Fonds Marguerite") als gesamteuropäischemBeteiligungsfonds fortgesetzt; Ziel des Fonds ist es, als Katalysatorfür Neuinvestitionen ("Greenfield") sowie auch für den Ausbaubestehender Infrastrukturinvestments ("Brownfield") in den Sektorenerneuerbare Energien, Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur zufungieren, und so die wesentlichen EU-Politiken in Bezug aufKlimawandel, Energiesicherheit, digitale Agenda und transeuropäischeNetze umzusetzen. Der Fonds wird über ein Investitionsvolumen vonüber 700 Mio. EUR für Infrastrukturprojekte in der gesamten EU und inden Beitrittsländern verfügen. Marguerite II hat eine Laufzeit von 10Jahren (mit 2 möglichen Verlängerungen um jeweils 1 Jahr) und sollinnerhalb von 5 Jahren vollständig investiert sein.Einzigartige Partnerschaft zwischen öffentlichen Banken undEuropäischer Union zur Förderung von NeuinvestitionenDie Europäische Investitionsbank wird 200 Mio. EUR zur Verfügungstellen, von denen 100 Mio. EUR vom Europäischen Fonds fürStrategische Investitionen (EFSI) garantiert werden, dazu kommenjeweils 100 Mio. EUR von den fünf nationalen Förderbanken.Die fünf nationalen öffentlichen Förderinstitute, die alsLeadinvestoren auftreten, sind die polnische Bank GospodarstwaKrajowego (BGK), die französische Caisse des Dépôts Group (CDC), dieitalienische Cassa depositi e prestiti (CDP), die deutscheKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das spanische Instituto deCrédito Oficial (ICO).Herausforderungen in den ZielsektorenMarguerite II wird ähnliche Investitionen wie der Vorgängerfondsfinanzieren, weiterhin mit Schwerpunkt auf sogenannten "GreenfieldInvestments", welche die Auflage neuer Infrastrukturprojekteentsprechend den Zielen des Investitionsplans für Europa und desEuropäischen Fonds für strategischen Investitionen (EFSI)ermöglichen. Diese beinhalten die Verringerung des CO2-Ausstoßesdurch die Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen und des Ausbauserneuerbarer Energien, den flächendeckenden Zugang zuHochgeschwindigkeits-Internet über Glasfaserleitungen, bessereVerkehrsverbindungen und die Stärkung der Energiesicherheit. Darüberhinaus finanziert der Fonds "grüne" und innovative Projekte, die denÜbergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gemäß Investitionsplanund den COP 21-Zielen begünstigen.Nachweisliche Erfolge - Investitionen in Höhe von 10 Mrd. EURkonnten gehebelt werdenDer heute eingeführte Fonds Marguerite II folgt der erfolgreichenInvestitionsstrategie des Fonds Marguerite.Der Fonds Marguerite ist inzwischen vollständig investiert und hatseine ursprünglichen Ziele erreicht; quer über alle Zielsektorenwurden über 700 Mio. EUR an Eigenkapital und eigenkapitalähnlichenMitteln für 20 Investitionsprojekte in 12 Mitgliedsstaaten zugesagt.Damit konnten Vorhaben im Gesamtwert von über 10 Mrd. EUR umgesetztwerden. Der Fonds Marguerite hat unter anderem Offshore-Windparks inBelgien und Deutschland finanziert, Onshore-Windparks in Schweden,Solarkraftwerke in Frankreich, Biomassekraftwerke in Portugal, eineEfW-Anlage in Polen, Verkehrsinfrastrukturprojekte in Kroatien,Irland, Italien und Spanien, digitale Infrastrukturprojekte inFrankreich und Italien sowie Gastransport- und -speicheranlagen inLettland.Nicolás Merigó, CEO und Partner von Marguerite, erklärt: "Wirfreuen uns, heute mit Unterstützung von BGK, CDC, CDP, EIB, ICO undKfW den Fonds Marguerite II auflegen zu können." Wir heißen die BGKals einen neuen Leadinvestor in Marguerite II willkommen und sindstolz darauf, die Erweiterung der Marguerite-Plattform bekannt zugeben, damit weiterhin wichtige Infrastrukturprojekte als Teil desInvestitionsplans für Europa realisiert werden können."Bank Gospodarstwa KrajowegoBGK ist die einzige staatliche Entwicklungsbank in Polen. Die BGKinitiiert Programme für wirtschaftliches Wachstum in Polen und setztsie um. Sie ist das Kompetenzzentrum für Infrastruktur- undExportfinanzierung sowie für die Finanzierung kommunaler Unternehmenund lokaler Gebietskörperschaften. Die Bank entwickelt unter anderemBürgschafts- und Garantiemodelle zur Förderung des Unternehmertums.Sie ist beteiligt an Programmen zur Verbesserung der Situation ampolnischen Wohnungsmarkt und des Zugangs zu Wohnraum für Polen. DieBank managt europäische Programme und verteilt EU-Mittel aufnationaler und regionaler Ebene. Sie spielt eine führende Rolle beider Konsolidierung der öffentlichen Finanzen.Caisse des Dépôts GroupDie französische Caisse des Dépôts und ihre Tochtergesellschaftensind eine staatliche Institutsgruppe. Als Langzeitinvestor ist siedarauf ausgelegt, dem öffentlichen Interesse und der regionalenWirtschaftsentwicklung zu dienen.Das Fachwissen der CDC in ihrem Kompetenzbereich genießt weithinAnerkennung; die Gruppe konzentriert sich auf vier Felder, in denenderzeit Umwälzungen stattfinden, die für Frankreichs langfristigeEntwicklung von strategischer Bedeutung sind: Dezentralisierung,Energie und Ökologie, digitale Transformation, Demographie undSoziales.Cassa depositi e prestitiDie Cassa depositi e prestiti (CDP) ist ein nationalesFörderinstitut, das bereits seit 1850 die italienische Wirtschaftunterstützt. Sie finanziert staatliche Investitionen, fördert dieinternationale Zusammenarbeit und wirkt als Katalysator für dieEntwicklung der Infrastruktur des Landes. Die CDP hilft italienischenUnternehmen, Innovationen umzusetzen und zu wachsen, und dabeigleichzeitig die Exporte zu steigern und die internationale Expansionvoranzutreiben. Als wichtigster Akteur im Bereich sozialer undbezahlbarer Wohnungsbau trägt die CDP zum Wachstum des italienischenImmobiliensektors bei und fördert die urbane Transformation. Diewichtige Rolle der CDP als Impulsgeber für die italienischeWirtschaft spiegelt sich auch in ihrem Geschäftsplan für die Jahre2016 - 2020. In diesen 5 Jahren wird die CDP 160 Milliarden Euro -plus zusätzlich über 100 Milliarden Euro über staatliche und privateFonds - in die Wirtschaft investieren, um das Wachstum in Italien zubeschleunigen.Europäische InvestitionsbankDie Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution derEuropäischen Union für langfristige Finanzierungen und gehört denMitgliedstaaten. Sie vergibt langfristige Finanzierungsmittel fürsolide Investitionsprojekte, die den Zielen der EU entsprechen.Instituto de Crédito OficialDas Instituto de Crédito Oficial (ICO) ist ein staatlichesUnternehmen, das dem spanischen Ministerium für Wirtschaft, Industrieund Wettbewerbsfähigkeit angegliedert ist. Mit über 40 JahrenErfahrung ist ICO eine Referenzadresse sowohl für KMU-Finanzierungals auch für die Finanzierung großer Investitionsprojekte. Einer derAktionspläne der staatlichen spanischen Bank sieht vor, dieInternationalisierung spanischer Unternehmen voranzutreiben, um ihrWachstum zu fördern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.Auftrag des ICO ist es, Wirtschaftsaktivitäten zu unterstützen,welche aufgrund ihrer sozialen, kulturellen, innovativen oderökologischen Bedeutung gefördert und weiterentwickelt werden sollten.KfWDie KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt. Mit ihrerjahrzehntelangen Erfahrung setzt sich die KfW im Auftrag des Bundesund der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen undökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. Allein 2016hat sie dafür ein Fördervolumen von 81,0 Milliarden Euro zurVerfügung gestellt. Davon flossen 44 Prozent in Maßnahmen zum Klima-und Umweltschutz. Die KfW hat die KfW IPEX-Bank mit dem Managementihrer Beteiligung an Marguerite II beauftragt, um von der umfassendenErfahrung ihrer Tochter zu profitieren, die auf internationaleProjekt-, Export- und Infrastrukturfinanzierung spezialisiert ist.MargueriteMarguerite ist ein unabhängiges Unternehmen mit Büros in Luxemburgund Paris und wird weiterhin den Fonds Marguerite, MargueritePantheon SCSp sowie künftig auch Marguerite II verwalten. MargueriteInvestment Management, Teil der Marguerite-Gruppe, ist ein der AIFMD(EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds)entsprechender Investmentmanager unter Aufsicht der CSSF (Commissionde Surveillance du Secteur Financier). 