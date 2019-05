Mainz (ots) -Laut Umweltbundesamt wurde im vergangenen Jahr in mindestens 35Städten der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Wieaussagekräftig der Grenzwert allerdings ist, bleibt weiterumstritten. Insgesamt wird unter den Stichworten Feinstaub,Fahrverbote, Grenzwerte und Stickoxid-Tote derzeit kontroversdiskutiert, wie groß die Gefahr aus der Luft tatsächlich ist. AmSonntag, 12. Mai 2019, 16.30 Uhr, zeigt "planet e." im ZDF, wie es um"Europas dicke Luft" bestellt ist.Weltweit atmen neun von zehn Menschen schadstoffbelastete Luft -verschmutzt durch Kohlekraftwerke, Schwerindustrie undStraßenverkehr. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert dasjährlich bis zu sieben Millionen Tote - meist in den Staaten Asiensund Afrikas. Europa könnte aufatmen, wären da nicht die Grenzwerteaus Brüssel. Die ZDF-Umweltdokumentation "planet e." berichtet, wieDeutschlands europäische Nachbarn mit der Situation umgehen: InGroßbritannien und Frankreich gelten die gleichen Grenzwerte wie inDeutschland - nur mit anderen Nebenwirkungen. "Wir haben viel gemachtund doch viel zu wenig", sagt Simon Birkett von Clean Air in London.Fahrverbote gibt es nicht - wer mit dem Pkw in die 22Quadratkilometer große Londoner City will, darf das nur gegen eineGebühr von umgerechnet 13 Euro pro Tag. Dazu kommen hoheParkgebühren. "Gleichzeitig", so Birkett, "überschreiten wirregelmäßig an vielen Orten die Stickoxid-Grenzwerte aus Brüssel, dochselbst hohe Werte von über 100 Mikrogramm regen die Briten nichtauf."Anders in Paris: Die Bürgermeisterin will die Luftqualität in derMetropole drastisch verbessern, und das sorgt für Konflikte. DieGelbwesten starteten ihre Proteste vor Monaten wegen drastischerBenzinpreis-Erhöhungen. Bis 2030, also in nur elf Jahren, will siealle Verbrennungsmotoren, Diesel und Benziner, aus der Stadtverbannen. Der Pariser Verkehr soll dann kohlendioxidneutral sein.Schon heute wurden weite Teile der Schnellstraße entlang der Seine inFußgängerzonen verwandelt. Andere Straßen sind an Wochenenden für denVerkehr gesperrt.Und Deutschland? Die Liste drohender Fahrverbote wird länger -noch betreffen sie in erster Linie ältere Diesel. Doch zurzeit prüftdie EU ihre Grenzwerte - am Jahresende könnten sich Stickoxid- undFeinstaubwerte verschärfen. So empfiehlt die WHO einenFeinstaub-Grenzwert von 20 Mikrogramm. Dann wären auch neuereFahrzeuge von Fahrverboten betroffen - und nicht nur Diesel, sondernebenso Benziner. Da diese keinen Partikelfilter haben, gelten sie alsFeinstaub-Schleudern.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell