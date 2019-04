Europas Verbrauchervertrauen sinkt leicht, aber mit großen Unterschieden in den einzelnen Ländern

The Conference Board führt den globalen Index fürVerbrauchervertrauen (Global Consumer Confidence Index) ein- Fünfzehn von 34 europäischen Volkswirtschaften verzeichneteneinen Rückgang des Verbrauchervertrauens, darunter Russland und dieTürkei- In 10 der 16 im Index enthaltenen Volkswirtschaften desEuroraums gab es jedoch keine Veränderung oder einen Anstieg desIndex, einschließlich Deutschland und Frankreich- Die Ausgabenabsichten in Europa haben sich leicht abgeschwächt,und die Besorgnis über die Beschäftigungsaussichten ist nach wie vorhoch- Die globale Umfrage basiert auf 32.000 Antworten aus 64 MärktenweltweitBrüssel (ots/PRNewswire) - The Conference Board® Globaler Indexfür Verbrauchervertrauen in Europa ist im ersten Quartal 2019 leichtauf 83 gesunken und liegt damit einen Punkt unterhalb des Werts von84 aus dem vierten Quartal 2018 und vier Punkte unter seinem letztenHöchststand im letzten Quartal 2017. Bedenken zuBeschäftigungsaussichten sind nach wie vor hoch und dieAusgabenabsichten haben sich leicht abgeschwächt. Die insgesamtleichte Abschwächung des Verbrauchervertrauens in Europa steht imEinklang mit globalen Ergebnissen, obwohl Verbraucher, insbesonderein Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, deutlichoptimistischer sind als Verbraucher in Europa.Europäisches Vertrauen im ersten Quartal leicht gesunken;Arbeitsmarktsituation in den meisten großen Märkten angespanntDas Verbrauchervertrauen in der erweiterten europäischen Regionsank leicht um einen Punkt auf 83, nachdem es im letzten Quartal 2017seinen Höhepunkt erreicht hatte. Während jedoch in 15 von 34 Märkten,darunter Russland und der Türkei, ein Vertrauensverlust zuverzeichnen war, waren die Verbraucher in der Eurozone imDurchschnitt weniger pessimistisch. Unter den größten Märkten desEuroraums blieb das Verbrauchervertrauen in Deutschland unverändert,Italien und Spanien zeigten einen Rückgang, während sich derfranzösische Index von den Auswirkungen der Unruhen im Vorquartalerholte. Auch das Verbrauchervertrauen in Großbritannien bliebunverändert.Die Besorgnis über Beschäftigungsaussichten blieb bei deneuropäischen Verbrauchern relativ groß, wobei 59 Prozent derVerbraucher die Aussichten als "nicht so gut" oder "schlecht"bezeichneten. Die Ausgabenabsichten haben sich abgeschwächt, wobei 63Prozent der europäischen Verbraucher angaben, dass die Zeit fürAusgaben "nicht so gut" oder "schlecht" war, verglichen mit 60Prozent im letzten Quartal 2018."Der moderate Rückgang des Verbrauchervertrauens spiegelt dieUnsicherheiten der Verbraucher über die wirtschaftliche Entwicklung2019 wider, die von globalen Gegenwinden, einschließlichHandelsstreitigkeiten bestimmt wird", sagte Ilaria Maselli, leitendeÖkonomin bei The Conference Board Europe. "Da dieArbeitsmarktsituation in den meisten Volkswirtschaften des Euroraumsmit Ausnahme von Italien und Spanien angespannt ist, dürften höhereLöhne in den kommenden Monaten dazu beitragen, den Konsum zustützen."Weltweit sank auch das Verbrauchervertrauen im ersten Quartal 2019leicht auf 106 und betrug damit einen Punkt weniger als im viertenQuartal 2018 mit 107 Punkten. Der globale Index liegt jedoch seit derEinführung des Index im Jahr 2005 auf einem historisch hohen Niveau,das vor allem von den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und inNordamerika getragen wird. Wie in Europa dürften die Verbraucher aufder ganzen Welt ihre Ausgaben aufrechterhalten, aber aufgrund einersich verlangsamenden Weltwirtschaft vorsichtiger sein."In mehr als der Hälfte der befragten Länder sind die Verbraucher,die ihre Besorgnis über die aktuelle Wirtschaftslage zum Ausdruckbringen, zahlreicher als diejenigen, die keine Bedenken haben",erklärte Bart van Ark, globaler Chefökonom von The Conference Board."Die Mehrheit der weltweiten Verbraucher erwartet nicht, dass sichdie Bedingungen in den nächsten zwölf Monaten verbessern. Trotz derZurückhaltung der Verbraucher bei den Ausgaben scheint ein Rückgangnicht unmittelbar bevorstehend zu sein. Die aktuellen Ergebnissescheinen jedoch darauf hinzudeuten, dass das globaleVerbrauchervertrauen seinen Höhepunkt erreichen könnte. Dies deutetdarauf hin, dass sich das globale Wirtschaftswachstum in denkommenden Quartalen allmählich verlangsamen könnte."Der Index ist die neueste Ergänzung zum Programm derWirtschaftsindikatoren vom Conference BoardDer Index für globales Verbrauchervertrauen ist die jüngsteErgänzung des Portfolios von Wirtschaftsindikatoren des ConferenceBoard, zu dem der Consumer Confidence Index® für die USA, derConference Board Measure of CEO Confidence(TM), der Employment TrendsIndex(TM), der Conference Board Help Wanted OnLine® Index undführende Wirtschaftsindizes für 12 Länder, den Euroraum und weltweitgehören.Der Index für globales Verbrauchervertrauen basiert auf denAntworten von über 32.000 Online-Verbrauchern in 64 Märkten inEuropa, der Region Asien-Pazifik, Lateinamerika, dem Nahen Osten undAfrika sowie Nordamerika. Es wurde von Nielsen übernommen, das dieUmfrage erstmals 2005 durchführte. Nielsen, ein weltweit führenderAnbieter von Daten und Analysen darüber, was Verbraucher kaufen undsich anschauen, wird weiterhin mit dem Conference Board bei derDurchführung der globalen Umfrage zusammenarbeiten."Diese neue Indexreihe stellt eine wichtige Erweiterung derglobalen Reichweite unseres Wirtschaftsindikatorenprogramms dar,einschließlich Europa", sagte van Ark. "Es informiert unsereMitglieder und die Öffentlichkeit über die Erwartungen derVerbraucher weltweit, stärkt aber auch unsere Prognose- undForschungsprogramme, um zuverlässige Erkenntnisse für die Zukunftbereitzustellen."Die weltweiten Reihen, die 64 erfassten Länder und regionaleGesamtzahlen sowie Informationen über verschiedene Komponenten desIndex, einschließlich der Beschäftigungsaussichten, der persönlichenFinanzen und der Ausgabenabsichten enthalten, werden derÖffentlichkeit in den ersten zwei Wochen eines jeden Quartals zeitnahin zusammenfassender Form zur Verfügung gestellt. DetaillierteDatenreihen werden den Mitgliedern des Conference Board kostenlos zurVerfügung gestellt.Regionale Besonderheiten für Europa und andere Regionen- Das Verbrauchervertrauen war in der europäischen Region sehrunterschiedlich. Unter den größeren Volkswirtschaften wurden diestärksten Rückgänge zwischen Q1-19 und Q4-18 für Spanien (von 94auf 88 Punkte), die Türkei (von 87 auf 83), Russland (von 65 auf62) und Italien (von 70 auf 68) beobachtet. Während Russland unddie Türkei eine Verschlechterung der Ausgabenabsichten zuverzeichnen hatten, bildete eine Verschlechterung derBeschäftigungsaussichten in Italien und Spanien die größte Sorge.- Den größten Anstieg des Verbrauchervertrauens in Europaverzeichnete Frankreich (von 64 auf 72), da es sich von einemRückgang um 13 Punkte im letzten Quartal 2018 aufgrund von Unruhenerholte. Verbrauchervertrauen in Deutschland blieb im erstenQuartal 2019 mit 104 unverändert, aber Deutschland wies mehroptimistische als pessimistische Verbraucher auf. Insbesondere dieBeschäftigungsaussichten in Deutschland sind nach wie vor rechtgut, wobei zwei Drittel der Verbraucher Aussichten als "gut" oder"ausgezeichnet" bezeichnen.- Andere europäische Länder mit relativ hohem Vertrauensniveau sindDänemark (119), die Niederlande und die Tschechische Republik(beide mit 108), Österreich (107) sowie Polen und die Schweiz(beide mit 105). In all diesen Fällen waren positiveBeschäftigungsaussichten der Hauptgrund für hohes Vertrauensniveau,mit Ausnahme von Polen, wo die Stimmung über die persönlichenFinanzen den Hauptgrund für eine optimistische Stimmung war.- Nordamerika: Nach einem Rückgang im letzten Quartal verbessertesich der Vertrauensindex auf 118, was vor allem auf die Verbraucherin Kanada zurückzuführen ist. Das Vertrauensniveau in die USA bliebunverändert. Ein robustes Beschäftigungs- und Lohnwachstum solltedie Verbraucher in beiden Märkten weiterhin unterstützen.- Asien-Pazifik: Das Vertrauen blieb mit 117, einem historischenHöchststand, unverändert. Bei den Verbrauchern in China, Indien undIndonesien wird ein hohes Maß an Vertrauen verzeichnet. Darüberhinaus verbesserte sich der chinesische Index leicht auf 115. Denstärksten Rückgang war mit 5 Punkten auf 83 Punkte in Japan zuverzeichnen.- Lateinamerika: Das Verbrauchervertrauen verbesserte sich auf 95,wobei kein einziger Märkt einen Rückgang verzeichnete. Nach einerBelebung in den letzten beiden Quartalen blieb das Vertrauensniveauin Brasiliens im ersten Quartal unverändert. Mexiko und Kolumbienerholten sich beide von früheren Rückgängen. In Argentinien undVenezuela verbesserte sich das Vertrauensniveau, blieb aber sehrniedrig.- Mittlerer Osten & Afrika: Das Vertrauensniveau verbesserte sichleicht auf 96, den höchsten Stand seit vier Jahren. Die Stimmungunter Verbrauchern in den wohlhabenden Volkswirtschaften derRegion, Saudi-Arabien und den VAE, blieb positiv und optimistisch.Lediglich Pakistan verzeichnete einen deutlichen Vertrauensverlust,der höchstwahrscheinlich auf die steigende Inflation und die Angstvor Sparmaßnahmen angesichts der zunehmenden finanziellen Engpässeder Regierung zurückzuführen war.Quelle: April 2019 Global Consumer Confidence SurveyThe Conference BoardInformationen zur globalen Vertrauensumfrage von The ConferenceBoard®The Conference Board veröffentlicht den vierteljährlichen globalenIndex für Verbrauchervertrauen um 8:00 Uhr ET.The Conference Board® Veröffentlichungsplan für den globalen Indexfür Verbrauchervertrauen für 2019:Mittwoch, 03. Juli 2019 (Daten für Q2 2019)Mittwoch, 09. Oktober 2019 (Daten für Q3 2019)Die zentralen Punkte des globalen Index für Verbrauchervertrauen,der vollständige Bericht und die technischen Hinweise zu dieser Reihesind auf der Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2437180-1&h=811681944&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2437180-1%26h%3D300172847%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.conference-board.org%252Fdata%252Fbcicountry.cfm%253Fcid%253D15%26a%3Dwebsite&a=Website) des Conference Board verfügbar.Informationen zum Conference BoardDer Conference Board ist ein von Mitgliedern gelenkter Think Tank,der zuverlässige Erkenntnisse für die Zukunft liefert. Wir sind eineunparteiische, gemeinnützige 1916 gegründete Gesellschaft, die in denVereinigten Staaten laut Artikel 501 (c) (3) steuerbefreit ist.www.conference-board.org.Informationen zu NielsenNielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ist ein globales Unternehmen fürPerformance-Management, das ein umfassendes Verständnis dafürvermittelt, was sich Verbraucher anschauen und kaufen. Das Segmentvon Nielsen mit dem Schwerpunkt auf Medienkonsumverhalten derVerbraucher bietet Medien- und Werbekunden Dienstleistungen zurMessung der Gesamtzielgruppe für alle Geräte, auf denen Video-,Audio- und Textinhalte verbraucht werden. Das Kaufsegment bietetHerstellern und Einzelhändlern von Konsumgütern die branchenweiteinzige globale Sichtweise auf die Messung der Performance imEinzelhandel. Durch die Integration von Informationen aus denSegmenten für Medienkonsum- und Kaufverhalten und anderenDatenquellen bietet Nielsen seinen Kunden auch Analysen, die zurbesseren Performance beitragen. Nielsen, ein S&P 500-Unternehmen, istin über 100 Ländern tätig und deckt mehr als 90 Prozent derWeltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unterwww.nielsen.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/624268/The_Conference_Board_Logo.jpgPressekontakt:Weitere Informationen Carol Courter (212) 339-0232 /courter@conference-board.orgJoseph DiBlasi (781) 308-7935 / joseph.diblasi@conference-board.orgOriginal-Content von: The Conference Board, übermittelt durch news aktuell