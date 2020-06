Europas Unternehmen in China kämpfen gegen Abschwung in Corona-Krise

PEKING (dpa-AFX) - Europäische Unternehmen in China haben ihren Betrieb langsam wieder normalisiert, kämpfen aber mit dem wirtschaftlichen Abschwung durch die Corona-Krise und den Handelskrieg mit den USA.



Zudem sind große chinesische Staatsunternehmen wieder auf dem Vormarsch und verdrängen ausländische und private Firmen, wie aus der Mittwoch in Peking vorgelegten jährlichen Umfrage der europäischen Handelskammer in China zum Geschäftsklima hervorgeht.

"Chinas Markt bewegt sich in die Richtung eines "eine Wirtschaft, zwei Systeme"-Modells", sagte die Vizepräsidentin Charlotte Roule. Auf der einen Seite gebe es ein offeneres, gerechteres und gut reguliertes System - auf der anderen Seite aber Bereiche, in denen Staatsbetriebe mit "alarmierender Geschwindigkeit" Anteile übernähmen, wie Roule sagte.