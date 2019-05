Europas PIRATEN stark wie nie zuvor

Berlin (ots) - Europa hat gewählt. Zunächst möchten wir uns beiallen, die zur Wahl gegangen sind bedanken, weil freie Wahlen einwichtiger, wenn nicht sogar DER wichtigste Stützpfeiler derparlamentarischen Demokratie sind. Wir freuen uns natürlich besondersdarüber, dass die deutschen Bürger entschieden haben: PIRATEN werdenin der Politik gebraucht.Dr. Patrick Breyer zieht ins Europaparlament ein und tritt dieNachfolge von Julia Reda an, allerdings mit dem Unterschied, nichtmehr der einzige Pirat im Europäischen Parlament zu sein. Neben ihmsind auch drei tschechische PIRATEN-Abgeordnete gewählt worden.Darunter ist auch ein Mitglied der deutschen Piratenpartei."Europa hat nicht nur eine neue Stimme der Privatsphäre und desfreien Internets gewählt, sondern mehrere", freut sich Breyer. "Nochnie haben in Brüssel so viele PIRATEN für unsere Menschenrechte imdigitalen Zeitalter gekämpft - die Ausspäher und Filterer können sichwarm anziehen. Wir PIRATEN-Abgeordnete legen sofort los und werdenuns schon heute in Brüssel treffen."Der Bundesvorsitzende der Piratenpartei Deutschland SebastianAlscher ergänzt: "Auf verschiedenen politischen Ebenen haben PIRATENin der Vergangenheit gute Arbeit geleistet - kommunalpolitisch, aufLandesebene und auch im Europäischen Parlament. Wir werden dieseArbeit auf Europaebene weiterführen und zeigen, dass wir alsernstzunehmende Kraft Verantwortung übernehmen. Wir werden für einefreie Gesellschaft kämpfen, in der Menschen selbstbestimmt und inWürde leben können."Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell