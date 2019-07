London (ots/PRNewswire) - DIE besten Unternehmen in Bezug aufUnternehmensexzellenz in 33 europäischen Ländern wurden in einer"Ones to Watch"-Liste von The European Business Awards gewürdigt,einer der weltgr?ßten und langjährigsten branchenübergreifendenUnternehmenswettbewerbe.Die "Ones to Watch"-Liste für Unternehmensexzellenz für jedes Landist unter www.businessawardseurope.com verfügbar.Unternehmen, die es auf die "Ones to Watch"-Liste geschafft haben,haben außergewöhnlichen Erfolg in einer der Kategorien der 18European Business Awards bewiesen und spiegeln die Kernwerte desProgramms, Innovation, finanziellen Erfolg und Ethik wider.Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, erklärte:"Unternehmen, die als die "Ones to Watch" ausgewählt werden, sind dieinspirierendsten, erfolgreichsten und dynamischsten in Europa."Er fuhr fort: "Das Talent und die Beharrlichkeit im Zentrum dieserUnternehmen schafft Arbeitsplätze und treibt Europas Wohlstand voran.Diese "Ones to Watch"-Liste der Exzellenz ist für den Rest dereuropäischen Unternehmensgemeinschaft ein Maßstab für Erfolg."Unternehmen auf der "Ones to Watch"-Liste stammen aus allenSektoren, von Produktion bis Einzelhandel, von Landwirtschaft bisTechnologie, und aus allen Größen; von Start-ups bis hin zuMilliarden-Euro-Unternehmen.Jedes Unternehmen auf der Liste hat die Möglichkeit, in einer der18 Kategorien der diesjährigen European Business Awards teilzunehmenund der nationale Gewinner für sein Land zu werden. Wenn eserfolgreich ist, wird es anschließend am großen Gala Finale imDezember 2019 teilnehmen, bei dem die endgültigen 18 europäischenSieger bekanntgegeben werden.Die Preiskategorien für 2019:1. Der Inflexion-Preis für den europäischen Unternehmer des Jahres(Inflexion European Entrepreneur of the Year Award)2. Der Preis für die Wachstumsstrategie des Jahres3. Der Preis für das Neu-Unternehmen des Jahres4. Der Germany Trade-and-Invest-Preis für internationale Expansion5. Der Preis für unternehmerische Sozialverantwortung undUmweltbewusstsein6. Der Preis für Arbeitsplatz- und Mitarbeiterentwicklung7. Der Preis für Innovation von bis zu 25 Mio. Euro8. Der Preis für Innovation von 26 bis 150 Mio. Euro9. Der Preis für Innovation in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro10. Der Preis für Kunden-und Marktengagement von bis zu 25 Mio. Euro11. Der Preis für Kunden-und Marktengagement von 26 bis 150 Mio. Euro12. Der Preis für Kunden-und Marktengagement in Höhe von mehr als 150Mio. Euro13. Der Preis für digitale Technologie von bis zu 25 Mio. Euro14. Der Preis für digitale Technologie von 26 bis 150 Mio. Euro15. Der Preis für digitale Technologie in Höhe von mehr als 150 Mio.Euro16. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von biszu 25 Mio. Euro17. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von 26bis 150 Mio. Euro18. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz in Höhevon mehr als 150 Mio. EuroDie European Business Awards werden mittlerweile bereits imzwölften Jahr vergeben. Letztes Jahr wurden mehr als 111.000Unternehmen aus 34 Ländern bewertet. Zu den Sponsoren und Partnerngehören Inflexion, Germany Trade & Invest und PR Newswire.Weitere Informationen über den Wettbewerb finden Sie unterwww.businessawardseurope.com oder rufen Sie an unter (+44) (0)207-234-3535.Über die European Business Awards:Die European Business Awards sind einer der weltweit größten undangesehensten grenzen- und sektorenübergreifendenUnternehmenswettbewerbe. Die primäre Aufgabe des Wettbewerbs ist dieUnterstützung und Entwicklung einer stärkeren, erfolgreicheren undinnovativen Unternehmensgemeinschaft mit ethischen Grundsätzen inEuropa, denn er ist davon überzeugt, dass Unternehmen beim Umgang mitgroßen weltweiten Problemen eine Schlüsselrolle spielen.Hierfür gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:UNTERSTÜTZUNG und FÖRDERUNG VON EUROPAS BESTEN UNTERNEHMEN, umihnen dabei zu helfen, neue Kunden, Partner, Investoren und Talentezu gewinnenTEILEN VON PROBLEMERKENNTNIS UND PROBLEMLÖSUNG , um Unternehmendabei zu helfen, die Hürden, die zwischen ihnen und Wachstum zuüberwindenANREGENDE DISKUSSIONEN , indem die großen Fragen in Bezug aufProbleme in Europa gestellt werden, und wie man diese angeht Über Inflexion: Inflexion ist ein preisgekröntesPrivate-Equity-Mittelstandsunternehmen, das zwischen 10 Mio. bis zu250 Mio. Euro für eine Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung überalle Sektoren hinweg investiert.Als ein durch Geschäftsleuten vor 20 Jahren gegründetesUnternehmen unterstützt es wachstumsstarke Unternehmen mitehrgeizigen Managementteams und arbeitet mit ihnen in Partnerschaft,um Wachstum zu beschleunigen. Er unterstützt Unternehmen, um dienächste Phase ihres Wachstums durch internationale Expansion,Fusionen und Übernahmen, digitale Kompetenz, operativeVerbesserungen, Talentmanagement und Zugang zu Inflexions Netzwerk zuerzielen. Mit Experten in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten undIndien und den USA profitieren unsere Beteiligungsgesellschaften vonprivilegiertem Zugang zu diesen Wachstumsmärkten. www.inflexion.comÜber Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest ist dieGesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft. DieGesellschaft fördert die Schaffung und Sicherung zusätzlicherBeschäftigungsmöglichkeiten und die Stärkung der BundesrepublikDeutschland als Unternehmensstandort. Mit über 50 Standorten inDeutschland und weltweit und seinem Partnernetzwerk auf der ganzenWelt unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei derAufnahme von Geschäftstätigkeiten in ausländischen Märkten, fördertDeutschland als Technologie - und Wirtschaftsstandort und unterstütztausländische Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten inDeutschland.Über PR Newswire: PR Newswire ist der führende globale Anbietervon PR- und Unternehmens-Kommunikations-Tools, mit denen Kundenneueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wirverbreiten die Inhalte unserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche,digitale und soziale Medienkanäle, und zwar mithilfe komplettumsetzbarer Berichterstattung und Beobachtung. Durch Kombination desweltweit größten Multi-Channel- und multi-kulturellenContent-Verbreitungs - und optimierungsnetzes mit umfassendenArbeitsabläufen und Plattformen ermöglicht es PR Newswire Unternehmenweltweit, sich bietende Chancen zu nutzen und davon zu profitieren.PR Newswire betreut zehntausende von Kunden in Niederlassungen inEuropa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerikasowie dem asiatisch-pazifischen Raum. Für ausführlichereInformationen über PR Newswire besuchen Sie bittewww.prnewswire.co.uk.