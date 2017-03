Europas Marktführer wächst weiter: Arzttermin-Plattform Doctena übernimmt Arztsparte von Terminland

Berlin/Luxemburg (ots) - Doctena, Europas führende Plattform fürdie Onlinebuchung von Arztterminen befindet sich weiter auf rasantemWachstumskurs. Der Buchungsspezialist und Technologieführer mitDeutschlandzentrale in Berlin und Europasitz in Luxemburg hat imRahmen eines Asset-Deals zum 1. März 2017 die Arztsparte desWiesbadener Onlineterminanbieters Terminland übernommen. Mit derstrategischen Akquisition des Ärzte-Segments von Terminland, das auchOnlinebuchungsservices für andere Branchen anbietet, ermöglichtDoctena in Summe ab sofort Zugriff auf die Termine von rund 5.000verzeichneten Ärzten und Zahnärzten in Deutschland und 7.000Medizinern in Europa. Über den Verkaufspreis haben dieVertragspartner Stillschweigen vereinbart. Patrick Kersten, CEO vonDoctena: "Terminland gehört zu den führenden branchenübergreifendenOnlineterminanbietern und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk.Dieser Deal ist der nächste wichtige Schritt unserer dualenUnternehmensstrategie, die sowohl auf organisches als auch aufanorganisches Wachstum durch Zukäufe setzt. Wir können auf dieseWeise unsere Marktführerschaft weiter ausbauen - und Ärzte undPatienten profitieren von der wachsenden Bedeutung diesereffizienten, zeitsparenden und praktischen Form derTerminvereinbarung."Das 2013 in Luxemburg gegründete Unternehmen hatte erst imvergangenen Jahr die belgische Plattform Docbook akquiriert, 2016übernahm Doctena das Portal Doxter. Mit dem jüngsten Zukauf desOnline-Terminplananbieters für Arzttermine ist Doctena nebenDeutschland nun auch in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und inder Schweiz stark aufgestellt. Hartwig Schulz, Geschäftsführer vonTerminland: "Doctena ist die Nummer eins für Terminplanlösungen imArztsegment. Die Veräußerung stellt eine klassische Win-win-Situationdar. Wir tragen dazu bei, dass Doctena ein noch besseres Netzwerkverfügbarer Ärzte bereitstellen kann. Zugleich gibt uns der Deal dieMöglichkeit, uns noch stärker auf das Kerngeschäft in anderenBranchen zu fokussieren."Führende Onlinekalender für Arzt und PatientDie Kernidee von Doctena ist seit dem Launch vor rund vier Jahrendie flächendeckende Digitalisierung der Terminvereinbarung für Ärzte.Dr. Ron Lehnert, Geschäftsführer von Doctena Deutschland: "In Zeitenvon Smartphones und Tablets gibt es keinen vernünftigen Grund, seinenArzttermin noch telefonisch auszumachen - weder für den Patientennoch für den Arzt. Mit unserer Softwarelösung vereinfachen wir einenVorgang, der für Praxen wie für Patienten traditionell enorm vielZeit bindet, und reichern ihn mit praktischen Services an. Am Endehelfen wir dem Praxispersonal dabei, die Telefonzeiten drastisch zuverringern, die Planung zu vereinfachen, Terminausfälle zu verringernund den Patientenstamm konsequent zu erweitern."Telefonische Terminvereinbarung wird mittelfristig abgelöstDie Cloud-Lösung erhalten Ärzte ab 99 Euro pro Monat. Patientenprofitieren neben der Echtzeitterminplanung auch von praktischenServices wie SMS-Terminerinnerung, automatischen Kalendereinträgenund vielem mehr. Dr. Ron Lehnert weiter: "Mit 5.000 verzeichnetenÄrzten haben wir die kritische Masse längst überschritten und bietenÄrzten und Patienten einen Service, der sich innerhalb der nächstendrei bis fünf Jahre flächendeckend am Markt durchsetzen und dieklassische Terminvereinbarung komplett ablösen wird." Im nächstenSchritt wird Doctena seine Vertriebsteams in den einzelnen Märktenweiter ausbauen und die benutzerfreundlichste, schnellste undeffizienteste Plattform im Markt konsequent erweitern.Pressekontakt:Deutscher PressesternBierstadter Str. 9 a65189 WiesbadenNicola Hemmerlingn.hemmerling@public-star.de+49 611 39539-13Original-Content von: Doctena, übermittelt durch news aktuell