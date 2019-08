Europas Gamer-Rockstar No. 1 mit gamescom-Jubiläum (FOTO)

Köln (ots) -Dass Computerspiele keine Nische mehr sind, hat sich inzwischenherumgesprochen. Dass es einen erfolgreichen Rock-Musiker gibt, derdieser Szene die Hymnen liefert, dürfte Außenstehenden noch neu sein.Und das, obwohl Jan Hegenberg bereits seit 15 Jahren »im Geschäft«ist.Er ist so etwas wie der unangefochtene Rockstar der Gamer-Szene.Zu bekennenden Fans zählen Top-YouTuber wie Gronkh, LeFloid,PietSmiet und Unge.RTL2 feierte Hegenberg schon als »wahrscheinlich erfolgreichstenKünstler der freien Musikszene.« Die PC Action verglich ihn mit»Robbie Williams«, bescheinigte »Stil« und Authentizität, dieGameStar Songs mit »Kultstatus«. Musikkritiker Henrik Dürer zog inden Kieler Nachrichten sogar Vergleiche zu den »Ärzten«. Und beiSpotify spielen Hegenberg-Songs mit mehreren Millionen Streamings ineiner Liga mit bekannten Bands wie »In Extremo« und »Subway toSally«.Pünktlich zur weltweit größten Spielemesse stellt Hegenberg nunsein Jubiläums-Album »Einmal Gamer- Immer Gamer« vor - und das gleichdrei mal:Mit einem Release Konzert am Freitag (23.08.) sowie am Samstag(24.08.) auf der RED BULL Stage (Freifläche Halle 8 Nord, 13 Uhr) undder GameZ.de Bühne (Halle 10.1., D 20, 15:30 Uhr).Jans Jubiläums-Compilation »Einmal Gamer - immer Gamer« bietetdrei neue Songs plus die beliebtesten Hegenberg-Klassiker der letzten15 Jahre - rund 50 Songs! Viele dieser Songs haben sich zu echtenSzene-Hymnen entwickelt. So, wie der WoW-Hit »Die Horde rennt«.Allein das erfolgreichste der rund 65.000 Youtube-Fan-Videos wurdeinzwischen über 10 Millionen mal aufgerufen.Die renommierte Tageszeitung »Die Rheinpfalz« fasst den Erfolg sozusammen: »Hegenberg hat mit seiner Gamer-Musik sein eigenes Genregeschaffen, in dem er sehr erfolgreich und absolut konkurrenzlosist.«Und die Erfolgsgeschichte geht weiter - mit dem Album »EinmalGamer - immer Gamer« und der gleichnamigen Deutschland-Tour:23.08. Köln, Release Konzert24.08. Köln, gamescom, Red Bull Stage (Freifläche Halle 8 Nord, 13:00Uhr) + Signing Session24.08. Köln, gamescom, GameZ.de Bühne (Halle 10.1., Stand D 20, 15:30Uhr)07.09. Frankfurt21.09. Mönchengladbach26.10. Berlin16.11. Hamburg07.12. München uvm.Weitere Informationen zu Jan Hegenberg aufhttps://www.jan-hegenberg.de/ oder bei Facebookhttps://www.facebook.com/JanHegenbergmusic/Kurz-Interview mit Jan Hegenberg über 15 Jahre Gaming, Games undGamer:Frage:Hättest Du als Jugendlicher gedacht, dass Du mal mit Gamer-Musikauf großen Bühnen stehen würdest?Antwort:Auf gar keinen Fall. PC-Spiele waren damals eine absolute Nische.Ich war nur ein Junge mit einer Gitarre und einem PC. Ein 286er mit12 Megahertz. Der hatte nicht mal so viel Festplatte, wie man heuteRAM hat.Frage:Was haben Deine Eltern gesagt, als Du Dein Bio-Studium für dieMusik kurz vor dem Diplom an den Nagel gehängt hast?Antwort:Totale Begeisterung - NOT! Der Kerl, der mich auf die Ideegebracht hat, darf sich heute noch nicht bei meinem Eltern blickenlassen (lacht). Ist übrigens immer noch mein Manager. Trotzdem sindsie jetzt stolz. Und jetzt, wo ich selber Papa bin, kann ich auchviel besser nachvollziehen, was damals in meinem Eltern vorgegangensein muss.Frage:Was waren die Spiele, die man/Du vor 15 Jahren gespielt hat/hast?Antwort:Ich habe wie ein Verrückter »Counterstrike« gespielt. Hat mitmeinem Clan damals unglaublich Bock gemacht. Und dann kam »World ofWarcraft«, dass war der heiße Scheiß. Total faszinierend, wie michdieses Game in den Bann gezogen hat. Kaum zu glauben, dass einComputerspiel das Leben so grundlegend verändern kann. Nicht nur,dass ich viele Freunde über WoW kennengelernt habe. Durch meine Songsdarüber und andere meiner Lieblingsspiele konnte ich die letzten 15Jahre meinen Lebensunterhalt bestreiten. Schon cool.Frage:Wie hat sich das (Klischee-)Bild des Gamers verändert?Antwort:Wenn früher Aussenstehende einen Gamer beschrieben haben, dannwohl als dickes verpickeltes Kellerkind ohne Freunde mit latentemHang zur Gewalt. Heute können die Menschen das kaum noch definieren,weil das Thema Zocken allgegenwärtig ist und eine ungeheureWirtschaftskraft entwickelt hat. Die E-Sportler von heute sind häufigauch physisch extrem fit. Klar wird es immer noch Menschen geben, diedas alte Bild im Kopf haben, aber diese Menschen sind diesbezüglichvor zwei Jahrzehnten hängen geblieben.Frage:Wirst Du auch in 15 Jahren noch auf der Bühne stehen undGamer-Songs schreiben? Wovon werden die vermutlich handeln?Antwort:Haha, in 15 Jahren bin ich 57 Jahre alt und auf dem Sprung zumersten »Zockeropa« der Welt. Gut möglich, dass ich dann noch Konzertegebe und mir Gedanken darüber mache, wie man den Leuten erklärt, dassman auch im hohen Alter noch Spass am Zocken haben kann. Es gibt jaauch heute schon Menschen der Generation Rente, die sogar streamen,wie sie spielen. Sehr crazy. Mit der Musik hört man ja eh nie auf.Meine treuen Fans altern ja mit.Frage:Was glaubst Du spielt man in 15 Jahren?Antwort:Keine Ahnung. 