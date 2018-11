Europas Ärzte wählen Prof. Montgomery zu ihrem Präsidenten

Berlin (ots) - Die Generalversammlung des Ständigen Ausschussesder Ärzte der europäischen Union (CPME) in Genf wählte am 10.November den Präsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Dr. FrankUlrich Montgomery, mit überwältigender Mehrheit (22:6 Stimmen) zuihrem Präsidenten.Montgomery, der seit dem Jahr 2011 auch Präsident derBundesärztekammer ist, wird das Amt am 1. Januar 2019 von demSchweizer Dr. Jacques de Haller übernehmen. Montgomery vertritt danndie Interessen der europäischen Ärztinnen und Ärzte gegenüber derEuropäischen Kommission und dem Europaparlament für die nächsten dreiJahre."Zwei große Ereignisse stehen Europa ins Haus: Brexit und Wahlen.Beides stellt eine Herausforderung für die Ärztinnen und Ärzte unddas Gesundheitswesen dar. Mein Ziel ist es, in der Debatte um denBrexit gleichermaßen sichere Arbeitsbedingungen für Ärztinnen undÄrzte sowie eine hohe Qualität der Versorgung zu erhalten.Europäische Ärzte leisten wichtige Dienste im Vereinigten Königreich- ohne sie bräche nach dem Brexit die Versorgung zusammen. Das giltes im Interesse der Patienten zu verhindern", betonte Montgomery. MitBlick auf die Wahlen zum Europaparlament und die Wahl einer neuenKommission sagte er: "Wir Ärzte hoffen auf ein starkes, am Gemeinwohlorientiertes Parlament und eine Kommission, die Gesundheitvoranstellt. ´Health in all policies` ist wichtiger als europäischeBürokratie und übergroße Industriefreundlichkeit."Im Namen der Ärztinnen und Ärzte Europas bot Montgomery derEuropäischen Kommission und dem Europäischen Parlament eine engeZusammenarbeit an, zum Beispiel bei Projekten, die den Zugang zurmedizinischen Versorgung verbessern können. Gleichzeitig stellte erklar, dass das CPME den für die Gesetzgebung zuständigen Akteurengenau auf die Finger sehen werde, insbesondere dann, wenn die Uniondas Subsidiaritätsprinzip verletze und in die Kompetenz derMitgliedstaaten eingreife. "Der Binnenmarkt darf nicht als Argumentmissbraucht werden, um die Autonomie der EU-Mitglieder bei derOrganisation ihrer Gesundheitssysteme einzuschränken", warnteMontgomery.Dem Ständigen Ausschuss der Europäischen Ärzte gehören dienationalen Ärzteorganisationen der Mitgliedstaaten der EuropäischenUnion an. Er hat zum Ziel, Auffassungen und Interessen der ärztlichenBerufsorganisationen zu koordinieren. Auf unterschiedlichen Gebietender Gesundheits- und Sozialpolitik werden die Auffassungen dereinzelnen nationalen Ärzteschaften aufeinander abgestimmt, um so alseine Stimme der Ärzte Europas vor den europäischen Institutionenaufzutreten.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell