Europapremiere: Fotografisches 3D-Modell des Cairo Designstore Nürnberg verbindet Ladengeschäft und Online-Shop zu neuem Einkaufserlebnis (FOTO)

Groß-Umstadt (ots) -Der Designmöbelhändler Cairo AG präsentiert unter derInternetadresse http://3d.cairo.de europaweit erstmalig einfotografisches 3D-Modell eines Einzelhandelsgeschäfts. Verwendetwurde eine 3D-Kamera, die den Raum in hoher Auflösung scannt. DieAufnahmen mit hohem Kontrastumfang vermitteln das Gefühl eines realenSchlenderns durch das Möbelgeschäft. Viele Produkte sind auf einenKlick mit dem Cairo-Online-Shop verbunden, so dass ein nahtloserÜbergang in den Onlinekauf möglich ist und Informationen sowie Videosüber die Produkte angeboten werden. Links in die wichtigsten SozialenNetzwerke laden zum Teilen und gemeinsamen virtuellenEinkaufserlebnis ein."Die nahtlose Kombination der drei Vertriebskanäle Designstore,Designkatalog und Online-Shop wird durch das 3D-Modell vom CairoDesignstore Nürnberg weiter vorangetrieben. Kunden und Interessentenkönnen Produkte, Inspiration und Beratung über jeden Weg in gleicherQualität erleben. Der E-Commerce-Markt in Deutschland wächst amstärksten bei Anbietern, die als Multichannel-Händler wie die CairoAG die Absatzkanäle gemeinsam nutzen", sagt Gero Furchheim, Sprecherdes Vorstands der Cairo AG und Präsident des BundesverbandsE-Commerce und Versandhandel e.V., der mit eigenen Studien dieEntwicklung des E-Commerce in Deutschland beobachtet.Julian Flockton, Geschäftsführer der Offenbacher Agentur ConvectoGmbH, die als eine der ersten Agenturen in Europa die 3D-Kamera desUS-amerikanischen Herstellers Matterport im Einsatz hat, ergänzt:"Die fotografischen 3D-Modelle werden viele Branchen verändern:Immobilienmakler oder Hotels können Räume und Objekte in ungekannterQualität erlebbar machen. Einzelhandel und Internet werden sichintensiver ergänzen. In den USA ist dies, auch durch die Einbindungder 3D-Modelle in den Diensten Google Maps und Street View, schonweit verbreitet. Als Kommunikationsagentur wollen wir ausgehend vondem Pilotprojekt mit der Cairo AG das Potential der neuen Technik inverschiedenen Einsatzgebieten in Europa austesten".Neben dem 3D-Modell des Ladengeschäfts treibt die Cairo AG dieVernetzung von Internet und Einzelhandelsgeschäft auch durch weitereMaßnahmen voran. So werden bei der Google-Produktsuche mittlerweiledie Verkaufsbestände der Produkte im Cairo Ladengeschäft angezeigtund so Innenstadtbesucher an den Cairo-Standorten in Frankfurt,München und Nürnberg in das Ladengeschäft gelockt. Dort werden Kundenmit gedrucktem Katalog und Online-Shop auf dem iPad beraten. ImLadengeschäft können Bestellungen aus dem Online-Shop abgeholt werdenoder Retouren abgegeben werden. "Wichtig bleiben aber immer derFaktor Mensch und die Liebe zum Produkt: Ob in der persönlichenBeratung im Laden oder telefonisch mit unseren Beratern in derZentrale - unser Team vermittelt guten Service und sorgt für einpersönliches und individuelles Einkaufserlebnis. Ausgewählte Produktein ihrer ästhetischen und handwerklichen Qualität erlebbar zu machenund so Kunden zu inspirieren, bleibt die Basis des Geschäfts, ob inKatalog, Internet oder Ladengeschäft", ergänzt Furchheim.Die Cairo AG wurde 1995 von einem Netzwerk inhabergeführterMöbelgeschäfte, den creativen inneneinrichtern in Darmstadt,gegründet. Bekannt wurde der Händler für hochwertige Designmöbel undAccesoires durch den Cairo Designkatalog in Deutschland, Österreich,der Schweiz und Frankreich. Vertrieben werden Marken wie Vitra, USMMöbelbausysteme, Kartell oder Artemide, die nach dem Motto "Heutebestellt - morgen geliefert" kurzfristig von der Zentrale inGroß-Umstadt aus geliefert werden. Deutlich über 40% des Geschäftswerden heute im Internet realisiert, obwohl mit Ladengeschäften inbester Innenstadtlage in Frankfurt, München und Nürnberg ebenfallswachsende Umsätze erzielt werden.Pressekontakt:Cairo AGHerr Xaver OehmenWerner-Heisenberg-Straße 1464823 Groß-Umstadtwww.cairo.de+49 6078 758 215xaver.oehmen@cairo.deOriginal-Content von: Cairo AG, übermittelt durch news aktuell