Europapolitiker McAllister (EVP): Ich sehe keinen Mitgliedsstaat, der britischem Beispiel folgen will

Bonn/Brüssel (ots) - Der Vorsitzende im europäischen Ausschuss für auswärtigeAngelegenheiten David McAllister (EVP) hält es für unwahrscheinlich, dassweitere EU-Mitgliedsstaaten sich dem Brexit-Beispiel anschließen und aus derGemeinschaft austreten werden: "Die Verwerfungen rund um den Brexit imVereinigten Königreich haben gezeigt, dass ein Austritt aus der EuropäischenUnion alles andere als einfach ist und auch viele negative Konsequenzen hat",sagte McAllister im phoenix-Interview. "Insofern sehe ich keinen Mitgliedsstaat,der dem britischen Beispiel jetzt folgen will." Die EU 27 habe sich bisher durchein hohes Maß an Geschlossenheit und Einigkeit bei den Verhandlungenausgezeichnet. "Das sollten wir beibehalten, um weiterhin erfolgreich aufAugenhöhe mit dem Vereinigten Königreich zu verhandeln", erklärte derEVP-Politiker.Die Europäische Union stehe nun vor einer "großen, anspruchsvollen Aufgabe". Umauch zukünftig erfolgreich zu sein, müsse die EU jedoch "effektiver arbeiten"und besser in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zusammenarbeiten, machteMcAllister deutlich. "Die Europäische Union muss sich auf die großen,wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit konzentrieren. Da wo gemeinsameeuropäische Politik sinnvoll ist, brauchen wir eine starke, handlungsfähigeEuropäische Union."