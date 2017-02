Europaparlaments-Vize Lambsdorff lehnt Trumps neuen EU-Botschafter ab

STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), lehnt den designierten neuen Botschafter der USA bei der Europäischen Union, Ted Malloch, ab. "Ich bin strikt dagegen, Ted Malloch die Akkreditierung als Botschafter zu erteilen", sagte Lambsdorff sagte der "Bild" (Freitag). Man könne nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der aktiv die Zerstörung der EU herbeirede, diese ablehne und mit der früheren Sowjetunion gleichsetze, so der FDP-Politiker.

US-Präsident Donald Trump will den europakritischen Wirtschaftsprofessor Malloch zum neuen Botschafter der EU in Brüssel ernennen. Dieser hatte Ende Januar in einem Interview mit der britischen BBC erklärt, er habe bereits geholfen, die Sowjetunion zum Zusammenbruch zu führen, sagte er. "Vielleicht gibt es jetzt eine andere Union, die etwas Zähmung braucht." Zudem sagte er den Zusammenbruchs des Euro in den kommenden 18 Monaten voraus.

