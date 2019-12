Europaparlament unterstützt Schnabel für EZB-Direktorium

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament hat die Nominierung der deutschen "Wirtschaftsweisen" Isabel Schnabel für die Nachfolge der zurückgetretenen Sabine Lautenschläger im EZB-Direktorium gebilligt.



511 Abgeordnete unterstützten die Kandidatur der 48-Jährigen am Dienstag in Straßburg, 112 Parlamentarier sprachen sich gegen Schnabel aus. Die letzte Entscheidung haben nun die EU-Staats- und Regierungschefs. Es wird erwartet, dass die Personalie bis Ende des Jahres abgeschlossen wird.

Schnabel ist Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität in Bonn und gilt als Expertin für Bankenregulierung und Finanzkrisen. 2014 wurde sie in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen und ist damit eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Die Ökonomen beraten die Bundesregierung.

Das sechsköpfige Direktorium der Europäischen Zentralbank führt die Geschäfte der Notenbank. Es wird von Präsidentin Christine Lagarde geleitet. Auch der Italiener Fabio Panetta erhielt für seine Kandidatur für das EZB-Direktorium die Zustimmung des EU-Parlaments./ari/DP/stw