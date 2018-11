Europaparlament stärkt gasbetriebene LKW in der CO2-Gesetzgebung

Berlin (ots) - Bei der heutigen Abstimmung in Strasburg zurEinführung von CO2-Grenzwerten für schwere Nutzfahrzeuge hat sich dasEuropaparlament mehrheitlich dafür ausgesprochen, erneuerbares Gaskünftig in der CO2-Bilanz der Lkw-Hersteller anzurechnen. Damiterweitert das Parlament den Vorschlag der EU-Kommission zur neuenAbgasnorm. Zudem wurde die Kommission beauftragt, bis 2020 eineMethodik vorzulegen, welche die Auswirkungen der Nutzung vonnachhaltig erzeugtem Biomethan oder synthetischem Erdgas aus demPower-to-Gas Verfahren auf die Berechnung der durchschnittlichenFlottenemissionen berücksichtigt. Der vom Parlament eingebrachteVorschlag muss nun vom Europarat verabschiedet werden.Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft ERDGAS,dazu: "Damit zeigt das Parlament, dass mehr als nur ein Weg zurDekarbonisierung führt und korrigiert die einseitige Vorfestlegungder Kommission auf die Elektromobilität. Das von Zukunft ERDGAS unddem europäischen Branchenverband NGVA Europe seit Langem in dieDebatte eingebrachte Argument der Technologieoffenheit hat sichendlich durchgesetzt."Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßPressesprecherinT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell