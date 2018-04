Europameister! - Deutschland ist Bier-Brau-Nation Nummer eins (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Deutschland ist Europameister im Brauen. In keinem anderen LandEuropas wird mehr Bier gebraut. Mehr als 1.500 Brauereien gibt´sinzwischen bei uns. Und Jahr für Jahr kommen neue dazu - vor allemkleinere Gasthaus- und Handwerksbrauereien. Viele von denen habensich auf die immer beliebter werdenden Craft-Biere spezialisiert undbrauen auch nur 1.000 Hektoliter (oder umgerechnet 10.000 KastenBier) pro Jahr. Aber sie sorgen damit für eine weltweit einmaligeGeschmacksvielfalt. Helke Michael berichtet (zum Tag des deutschenBieres am 23. April).Sprecherin: Unglaublich, aber wahr: Allein in Deutschland gibt'sinzwischen über 40 verschiedene Biersorten und mehr als 6.000verschiedene Biermarken. Wer die alle probieren will, könnte sichrein rechnerisch über 16 Jahre lang jeden Tag ein neues Bieraufmachen. Traditionell ist und bleibt Deutschland aber eher das Landder Pils-Trinker:O-Ton 1 (Holger Eichele, 16 Sek.): "Pils hat einen Marktanteil vonüber 50 Prozent. Dahinter folgen Weizen und Export mit jeweils rundacht Prozent. Was wir feststellen, ist: Der Anteil alkoholfreierBiere steigt deutlich, aber auch Spezialitäten wie Kellerbiere oderLandbiere werden immer beliebter."Sprecherin: Sagt der Hauptgeschäftsführer des DeutschenBrauer-Bundes Holger Eichele und erklärt, dass es beim Biertrinkenaber durchaus Unterschiede bei den Geschlechtern gibt:O-Ton 2 (Holger Eichele, 11 Sek.): "Das Helle zum Beispiel oderdas Alkoholfreie ist bei Frauen deutlich beliebter als bei Männern.Und das herbe Pils, das klassische Pils, ist auf jeden Fall auf Rangeins bei den männlichen Biertrinkern."Sprecherin: Pro Kopf hat im Durchschnitt jeder von uns imvergangenen Jahr rund 101 Liter Bier getrunken. Und die deutschenBierbrauer sind mit fast 9,5 Milliarden Litern nach wie vorEuropameister - auch beim Geschmack:O-Ton 3 (Holger Eichele, 14 Sek.): "Wichtig ist bei Bieren dieRezeptur. Wichtig ist, dass der Brauer ganz geschickt die Rohstoffeauswählt, den Brauprozess geschickt überwacht. Da kommt es schon aufkleine Feinheiten an, die den Charakter eines Bieres verändernkönnen."Sprecherin: Großer Beliebtheit erfreuen sich hierzulande ebenfallsdie mittlerweile mehr als 400 alkoholfreien Biere sowie derAufsteiger schlechthin: die sogenannten Craft-Biere:O-Ton 4 (Holger Eichele, 16 Sek.): "Craft-Biere sind meistaromaintensive Biere, mit einer ausgeprägten Hopfen- oderMalzaromatik. Craft-Biere sind von Regionalität undExperimentierfreude geprägt und werden meist in kleineren Mengenhergestellt, also meist direkt vor Ort auch in Braugaststätten oderin Bars ausgeschenkt."Sprecherin: Gebraut werden sie hierzulande - wie alle Biere -natürlich nach dem deutschen Reinheitsgebot - also ganz natürlich mitWasser, Malz, Hopfen und Hefe. SFX: "Bierflasche wird geöffnet"Abmoderationsvorschlag:Prost! Mehr über den Brauerei- und Bier-Boom und weitereinteressante Infos rund um das nach dem Kaffee zweitbeliebtesteGetränk der Deutschen finden Sie im Netz unter Reinheitsgebot.de.Pressekontakt:Marc-Oliver HuhnholzPressesprecherDie deutschen BrauerTel.: 030/209167-16E-Mail: huhnholz@brauer-bund.deOriginal-Content von: Deutscher Brauer-Bund e.V., übermittelt durch news aktuell