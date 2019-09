Europäisches Wildkatzen-Symposium der Deutschen Wildtier Stiftung am 26. und 27. September

Hamburg (ots) - Einst war sie in Deutschland fast ausgerottet.Jetzt kehrt sie zurück: die Europäische Wildkatze. Trotz positivemTrend bleibt sie eine gefährdete Tierart in Deutschland und Europa.Um Erfahrungen bei der Erfassung und beim Schutz von Wildkatzenauszutauschen, treffen sich rund 100 Wissenschaftler undArtenschützer aus dem In- und Ausland am 26. und 27. September aufSchloss Engers in Neuwied (Rheinland-Pfalz) zu einem EuropäischenWildkatzen-Symposium."Die Wildkatze ist noch nicht über dem Berg und es drohen neueGefahren in ihrem Kernlebensraum, dem Wald", sagt Hilmar Freiherr vonMünchhausen, Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung.Die Deutsche Wildtier Stiftung hat zwischen 2016 und 2019 in einemumfangreichen Forschungsprojekt untersucht, wie sich der zunehmendeEinfluss des Menschen durch wirtschaftliche Aktivitäten undFreizeitnutzung im Lebensraum der Wildkatze auswirkt. Die dreiUntersuchungsregionen liegen in Rheinland-Pfalz. Insgesamt 36Wildkatzen wurden dazu mit einem GPS-Sender versehen, der rund einJahr lang Daten zur Aktivität und zum Aufenthaltsort lieferte. "DieErgebnisse zeigen, dass Siedlungen, Straßen und stark frequentierteWege von Wildkatzen beiderlei Geschlechts strikt gemieden werden."Daher ist auch der Ausbau von Waldwegen unter anderem alsVersorgungstrassen für Windenergieanlagen im Wald eine kritisch zubetrachtende Störquelle.Das Gebiet rund um Windenergieanlagen in Waldgebieten wurde vonWildkatzen nicht grundsätzlich gemieden. Es zeigte sich aber sehrdeutlich, dass führende Mutterkatzen und ihre Jungen das Umfeld vonWindenergieanlagen meiden. "Eine erfolgreiche Reproduktion ist derSchlüssel für das Überleben einer Art. Windenergieanlagen im Waldmachen den ohnehin schon sehr beschränkt vorhandenen störungsfreienRaum für eine erfolgreiche Jungenaufzucht noch kleiner", kritisiertMünchhausen.Besonders gern hielten sich die besenderten Katzen dort auf, woder Wald natürliche Lücken aufweist, die durch Stürme undKäferschäden entstanden sind. Sie sind strukturreich und durch einWechselspiel offener Bereiche und dichter Vegetation gekennzeichnet.Damit weisen sie optimale Bedingungen für die Jagd auf Mäuse, aberauch für ausgiebige Ruhephasen auf.Diese und weitere Ergebnisse der Forschungsarbeit werden auf demWildkatzen-Symposium vorgestellt. "Nur auf Grundlagewissenschaftlicher Daten können wir die richtigen Schutzmaßnahmenergreifen und die Nutzung der Wälder so gestalten, dass sieLebensräume unserer Wildtiere sind: und zwar vom Schwarzstorch überdie Wildkatze bis hin zum Rothirsch!", fordert Münchhausen.Neben dem Projekt der Deutschen Wildtier Stiftung zur Wildkatzegeht es in den Fachvorträgen um neue Forschungsergebnisse aus anderenTeilen ihres europäischen Verbreitungsgebietes. Urs Breitenmoser vonder Weltnaturschutzorganisation IUCN gibt dazu einen Überblick undfordert, "dass die Wildkatzenpopulationen in ganz Europa besserüberwacht und die Anstrengungen zu ihrer Erhaltung zwischen denLändern besser koordiniert werden müssen, um der vom europäischenNaturschutzrecht geschützten Wildkatze zu helfen". Einenhoffnungsvollen Blick in die Zukunft gibt Tobias Reiners von derSenckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Er spricht über neueLebensräume, die die Wildkatze insbesondere in Nord- undMitteldeutschland jenseits großer geschlossener Waldgebiete geradeerobert.Journalisten sind eingeladen, am Wildkatzen-Symposiumteilzunehmen. Bitte kontaktieren Sie uns! Das Symposium findet am 26.und 27. September 2019 jeweils ab 9.30 Uhr statt. Veranstaltungsort:Schloss Engers, Alte Schlossstraße 2, 56566 Neuwied-Engers. DieVorträge werden simultan (deutsch und englisch) übersetztPressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell