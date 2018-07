Europäisches Verlegerrecht für eine vielfältige digitale Presselandschaft

Berlin (ots) - Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL):Europäisches Verlegerrecht für eine vielfältige digitalePresselandschaftDer Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. hat die Abgeordneten desEuropäischen Parlamentes aufgefordert, einem europäischenVerlegerrecht zuzustimmen. "Dies ist im Sinne einer vielfältigendeutschen digitalen Zeitungslandschaft wichtig", so der Vorsitzendedes VDL Robert Dunkmann. Die Leistungen der lokalen Tageszeitungendürften nicht für kommerzielle Zwecke ausgenutzt werden, ohne dasssie an den entsprechenden Erlösen beteiligt würden. "Wir verlierenansonsten finanzielle Mittel, welche wir zur Sicherstellung derjournalistischen Qualität unserer Angebote benötigen", betontDunkmann. Eine Unterstützung gegen die Ausbeutung durchmultinationale Konzerne sei jetzt wichtig.Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL) ist dieInteressenvertretung der lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihmsind rund 90 kleinere und mittlere Tageszeitungenzusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leserinnen und Leserhaben. Der VDL repräsentiert die Belange lokaler und regionalausgerichteter Tageszeitungen - print und digital.Kontakt:Stefan Waldschmidt M.A.VerbandsreferentTelefon: 030/ 39 80 51 54E-Mail: Stefan.Waldschmidt@lokalpresse.deVerband Deutscher Lokalzeitungen e.V., Wexstraße 2, 10825 BerlinTel.: 030/398051-0, Fax: 030/398051-51, E-Mail: info@lokalpresse.de,Web: www.lokalpresse.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V., übermittelt durch news aktuell