Europäisches Projekt zur Prävention der Alzheimer-Demenz (EPAD) erreicht Meilenstein von 1.000 Teilnehmern in Kohortenstudie

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Die Längsschnitt-Kohortenstudie von EPAD hat an Universität vonOxford (England) ihren tausendsten Teilnehmer rekrutiert.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/748122/EPAD_Logo.jpg )EPAD ist eine der weltweit größten Studien zur Demenzpräventionund wird von der Universität von Edinburgh geleitet. Es handelt sichum eine europaweite Zusammenarbeit, die darauf abzielt, dasVerständnis für die frühen Stadien der Alzheimer-Krankheit zuverbessern. Das EPAD-Projekt bietet eine einzigartige Plattform fürdie Erprobung und Entwicklung präventiver Behandlungen derAlzheimer-Demenz.Dieser neue Ansatz, die globale Herausforderung derDemenz anzugehen, hat nun einen Meilenstein erreicht, indem dieEPAD-Kohorte mehr als 1.000 Forschungsteilnehmer getestet hat."Wir wollen den jungen Akademikern und Forschern zur Seite stehendie dazu beitragen eine Heilung oder Linderung für die Demenz undihre Symptome zu finden", sagte ein Forschungsteilnehmer derEPAD-Studie.Die EPAD Initiative ist darauf ausgelegt, Teilnehmer ausbestehenden Kohortenstudien sowie Kliniken in ganz Europa zurekrutieren. Sie hat das erste pan-Europäische Register mit mehr als30.000 Forschungsteilnehmern über dem Alter von 50 Jahren, dieverschiedene Risiken der Demenz haben, etabliert. Aus diesem Registersind Personen, die keine Demenz haben eingeladen, sich derEPAD-Kohortenstudie (http://ep-ad.org/for-research-participants/participation-in-epad-trials/#Joining-the-EPAD-Study) anzuschließen, inderen Rahmen regelmäßige Gesundheitschecks, standardisierte Tests undGehirnscans durchgeführt werden. Alle Teilnehmer nehmen über mehrereJahre an regelmäßigen Nachuntersuchungen teil.Eine große Anzahl der Teilnehmer der EPAD-Kohortenstudie werdenunter Umständen eingeladen, am "EPAD Proof of Concept Trial"teilzunehmen, um neue Therapien zur Vorbeugung von Alzheimer-Demenzzu testen."Die Rekrutierung aus der EPAD-Kohorte ermöglicht es uns, dierichtigen Personen für die Medikamentenstudien auszuwählen, nämlichdiejenigen, die am ehesten davon profitieren werden. Wir sind sehrdankbar, nun die Zahl von 1.000 Teilnehmern bei diesem Projekt mitweltweiter Relevanz, erreicht zu haben", sagte Professor CraigRitchie, Co-Koordinator der EPAD.Die Teilnehmer der EPAD-Kohortenstudie tragen an 20 Orten insieben europäischen Ländern (konkret in Frankreich, Italien, denNiederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz und im VereinigtenKönigreich) zur Förderung der Wissenschaft rund um dieDemenzprävention bei.Website http://ep-ad.org/.YouTube-Kanal von EPAD (IMI EPAD(https://www.youtube.com/channel/UCUDfoj0UvWCC0B9BFDnEvTA)).DanksagungDie Forschungstätigkeiten, die zu diesen Ergebnissen geführthaben, wurden im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 115736 desGemeinschaftsunternehmens "Initiative Innovative Arzneimittel"unterstützt. Die Mittel setzen sich aus Finanzbeiträgen des "SiebtenRahmenprogramms der Europäischen Union" (RP7/2007-2013) undSachspenden von EFPIA-Unternehmen zusammen.http://www.imi.europa.eu/Rechtliche HinweiseDiese Mitteilung spiegelt die Ansichten des EPAD Consortium widerund weder IMI noch die Europäische Union noch EFPIA haften fürjedwede Nutzung der darin enthaltenen Informationen.S. Saunders +44-(0)-131-537-6267, Stina.Saunders@ed.ac.ukOriginal-Content von: The European Prevention of Alzheimer's Dementia (EPAD), übermittelt durch news aktuell