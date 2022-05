Europäisches Postproduktionsstudio wählt Infortrend Scale-Out NAS aufgrund der Leistung, des effizientem Managements und wegen der Speicherflexibilität

Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20220524&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220524PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), hat als branchenführender Anbieter von Unternehmensspeichern mit seiner EonStor CS Scale-Out-NAS Serie zur Optimierung der Postproduktions-NAS-Speicherkapazität eines kreativen Produktionsunternehmens in Europa beigetragen. Die NAS-Lösung von Infortrend maximiert die Speicherkapazität, bietet eine einfache Verwaltung und ermöglicht eine flexible Speichererweiterung zur Steigerung der Produktivität in der Postproduktion.Es galt die Storage-Probleme eines kreativen Postproduktionshauses in Europa, das sich auf kreative Werbespots, Postproduktionsbearbeitung und Animationen spezialisiert hat, zu lösen. Als Clio Award Preisträger und mit einer Kundenliste, die weltbekannte Marken wie Coca-Cola, Nike, Riot Games usw. umfasst, hatte das Unternehmen aufgrund seines explodierenden Datenvolumens zunehmend Probleme mit der Speicherleistung und -kapazität.Das Studio nutzte bisher drei NAS-Speichersysteme für Spezialeffekte und nichtlineare Bearbeitung sowie für Dateifreigabe, Backup und Archivierung. Die größte Herausforderung bestand darin, dass die Daten in drei unabhängigen Volumes gespeichert wurden, was eine effiziente Nutzung der Speicherkapazitäten erschwerte und eine manuelle Pflege zur Organisation der Daten auf den entsprechenden NAS-Systemen erforderte. Daher wollte der Kunde sein Speichersystem durch eine Single-Volume-Lösung ersetzen, um Verwaltungsaufwand zu sparen und gleichzeitig dynamische Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten.Um die Anforderungen zu erfüllen, bot Infortrend fünf seiner EonStor CS3024 Scale-Out NAS-Lösungen an. Die Scale-Out-NAS-Architektur mit mehreren Knoten ermöglicht nämlich ein einziges Volume zur einfachen Verwaltung und Erweiterung. Das System kann überdies weiter ausgebaut werden, indem es auf bis zu 144 Knoten und bis zu 84 Festplatten pro Knoten skaliert wird, wodurch eine Speicherkapazität von etwa 100 PB erreicht wird, um auch die ständig wachsenden Projekte zu bewältigen.Die herausragende Leistung der EonStor CS3024 ist HDD-basiert und kosteneffizient für die 4K-Videobearbeitung. Der 5-Knoten-Cluster kann bis zu 34 Ebenen der gleichzeitigen Wiedergabe ohne Aussetzer bereitstellen. Mit vier SSDs, die in jedem Knoten als Cache integriert sind, bietet er geringere Latenzzeiten und steigert die Lese-/Schreibleistung. Darüber hinaus bietet die Lösung ein komplettes Datensicherungsdesign einschließlich RAID und Erasure Code, um Datenverluste durch Festplatten- oder Knotenausfälle zu vermeiden.„EonStor CS bietet alle Voraussetzungen, die ein Postproduktionshaus braucht: Leistung, flexible Erweiterbarkeit und eine Vielzahl von Datensicherungsmechanismen, die das Erstellen und Bearbeiten von Daten erleichtern", sagt Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Erfahren Sie mehr über EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20220524&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220524PR&utm_content=002) und M&E Shared Storage (https://www.infortrend.com/de/products/media-entertainment-shared-storage?utm_source=DE20220524&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220524PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology,Inc.,Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell