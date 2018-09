Europäisches Patentamt hält unverdient erteiltes Patent aufrecht.

München (ots) - Das Europäische Patentamt (EPA) hat entschieden,ein Patent des Pharmaunternehmes Gilead auf das Hepatitis-MedikamentSofosbuvir aufrecht zu erhalten. Ärzte der Welt, Ärzte ohne Grenzenund weitere Organisationen aus insgesamt 17 Ländern hatten das Patentauf einen pharmazeutischen Bestandteil des Wirkstoffes angefochten.Das EPA gab der Anfechtung nicht statt, obwohl es sich um eineninaktiven Bestandteil handelt, der keinen direkten therapeutischenEffekt hat.Ärzte der Welt ist überzeugt, dass das Patent unverdient erteiltwurde. Es behindert den Zugang Hunderttausender Patienten in Europazu einer bezahlbaren Behandlung. Dieser Fall zeigt, wiePharmaunternehmen das Patentsystem missbrauchen, indem sie Patentenur für die eigenen ökonomischen Interessen nutzen.Dieser Missbrauch des Patentsystems ermöglicht Monopole underlaubt Unternehmen, exorbitante Preise für lebenswichtigeMedikamente zu kassieren. In Europa verlangt Gilead immer noch bis zu43.000 Euro für die zwölfwöchige Behandlung, deren zentralerWirkstoff Sofosbuvir ist. Die massive finanzielle Belastung dereuropäischen Gesundheitssysteme geht letztendlich auf Kosten derBeitragszahler. Bis heute sind so bereits rund 8,5 Milliarden Euro indie Taschen von Gilead geflossen. Das treibt die Gesundheitssystemean die Grenzen ihrer Kapazitäten. Viele Länder sind sogar gezwungen,die auf Sofosbuvir basierende Behandlung, die die aktuellwirkungsvollste ist, zu rationieren."Wir sehen diese Entscheidung des Europäischen Patentamts mitgroßer Sorge. Das Patentsystem in Europa funktioniert nicht. Wirbefürchten, dass dies Konsequenzen für die vielen neuenKrebsmedikamente hat, die derzeit auf den Markt kommen. Ihr Preis istsogar zehnmal höher als der Preis von Sofosbuvir", sagt OlivierMaguet von der Ärzte der Welt-Medikamentenkampagne.Ärzte der Welt fordert die europäischen Regierungen auf, dieMängel des europäischen Patentsystems nicht länger hinzunehmen. Durchdie Anfechtung hat Ärzte der Welt Gilead immerhin dazu gezwungen, dasPatent schon im Vorfeld der Anhörung zu verändern, wobei derPatentschutz eingeschränkt wurde. "Es ist sehr wichtig, dasszivilgesellschaftlichen Organisationen das Patentsystem in Europaherausfordern. Dies ist die einzige Möglichkeit, um den Missbrauchder Pharmakonzerne und den Mangel an genauer Prüfung durch das EPA zudokumentieren", sagt François De Keersmaeker, Direktor von Ärzte derWelt Deutschland.Pressekontakt:Ute ZURMÜHLLeitung Medien & Kommunikation - Head of media & communicationÄrzte der Welt e.V. - Doctors of the World GermanyLeopoldstr. 236, 80807 München, DEt. +49 (0) 89 45 23 081-24m. +49 (0) 160 855 74 27@ ute.zurmuehl@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell