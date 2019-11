Europäisches Parlament ruft Klimanotstand aus (mit Infografiken) (FOTO)

Straßburg/Berlin (ots) -- Kommission soll gewährleisten, dass alle neuen Vorschläge mitdem Ziel übereinstimmen, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen- EU soll CO2-Emissionen bis 2030 um 55% senken, damit Europa bisspätestens 2050 klimaneutral wird- Die weltweiten Emissionen aus Schifffahrt und Luftfahrt müssenverringert werdenDie EU sollte sich auf der UN-Konferenz dazu verpflichten, dieNetto-Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu senken, so das EuropäischeParlament.Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP25 in Madrid vom 2. bis 13. Dezemberverabschiedete das Europäische Parlament am Donnerstag eine Resolution, mit deres den Klima- und Umweltnotstand für due EU ausruft. Das Parlament fordert dieKommission zudem auf, dafür zu sorgen, dass alle relevanten Gesetzes- undHaushaltsvorschläge vollständig mit dem Ziel übereinstimmen, die Erderwärmungauf unter 1,5° C zu begrenzen.In einer gesonderten Entschließung fordert das Parlament die EU nachdrücklichauf, ihre Strategie zur Klimaneutralität im Rahmen des Übereinkommens derVereinten Nationen über den Klimawandel vorzulegen. Diese Strategie sollaufzeigen, wie die EU Klimaneutralität so bald wie möglich, spätestens aber bis2050, erreichen will. Die Abgeordneten fordern die neue Präsidentin derEuropäischen Kommission Ursula von der Leyen auf, in dem von ihr angekündigten"Green Deal für Europa" eine Vorgabe von 55 Prozent Emissionsreduzierung bis2030 aufzunehmen.Stärkerer und schnellerer Rückgang der Emissionen im Schiffs- und LuftverkehrDie derzeitigen Maßnahmen zur Emissionsreduzierung im Schiffs- und Luftverkehrsind nicht ehrgeizig genug, so die Abgeordneten. Alle Länder sollten dieEmissionen des internationalen Schiffs- und Luftverkehrs in ihre nationalfestgelegten Beiträge (Nationally Determined Contribution, NDC) aufnehmen. DieAbgeordneten verlangen von der Kommission, vorzuschlagen, dass der Seeverkehr indas Emissionshandelssystem (ETS) der EU einbezogen werden soll.Mehr Geld für die Bekämpfung des KlimawandelsDas Parlament betont die große Bedeutung des globalen Klimaschutzfonds und hältdie Mitgliedstaaten dazu an, ihre Beiträge mindestens zu verdoppeln. Die EU undihre Mitgliedstaaten sind die größten öffentlichen Geber von Finanzmitteln fürden Klimaschutz, so der Text der Entschließung. Der Haushalt der EU sollte mitihren internationalen Verpflichtungen in diesem Bereich im Einklang stehen. DieAbgeordneten stellen ebenfalls fest, dass die tatsächlichen Zusagen derIndustrieländer immer noch weit hinter dem gemeinsamen Ziel von 100 MilliardenUS-Dollar pro Jahr ab 2020 zurückbleiben.Schließlich fordern sie alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle direktenund indirekten Subventionen für fossile Brennstoffe bis 2020 abzuschaffen.Zitat"Das Europäische Parlament hat gerade einen ehrgeizigen Standpunkt im Hinblickauf die bevorstehende COP 25 in Madrid angenommen. Angesichts der Klima- undUmweltkrise ist es unerlässlich, unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55Prozent zu reduzieren. Es ist auch eine klare Botschaft an die Kommission,einige Wochen vor der Veröffentlichung der Mitteilung zum 'Green Deal' fürEuropa", sagte Pascal Canfin (RENEW, FR), Vorsitzender des Ausschusses fürUmweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, während derDebatte am Montag.HintergrundDie Entschließung zum Klima- und Umweltnotstand wurde mit 429 Stimmenangenommen, bei 225 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen; die Entschließung zurCOP25 mit 430 Stimmen bei 190 Gegenstimmen und 34 Enthaltungen.Eine Reihe von Staaten, lokalen Verwaltungen und Wissenschaftler*innen habenerklärt, dass auf unserem Planeten ein Klimanotstand herrscht.Die Europäische Kommission hat bereits das Ziel vorgeschlagen, dieNetto-Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu senken, aber der EuropäischeRat hat dies noch immer nicht gebilligt, da Polen, Ungarn und Tschechien dagegensind.Parlament auf der COP25Die COP25 findet vom 2. bis 13. Dezember 2019 in Madrid statt. Der Präsident desEuropäischen Parlaments David Maria Sassoli (S&D, IT) wird an der Eröffnungteilnehmen. Eine Delegation des Europäischen Parlaments unter der Leitung vonBas Eickhout (Grüne, NL) wird vom 9. bis 14. Dezember dort sein.Weitere Informationen Der verabschiedete Text wird hier verfügbar sein (unterfolgendem Datum: 28.11.2019)https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/texts-adopted.htmlDelegation des Europäischen Parlaments bei der COP25 http://ots.de/WMDGwIEP-Hintergrundinformationen zur COP25-Klimakonferenz in Madridhttp://ots.de/mCPEFrVideo über die Bekämpfung des Klimawandels durch die EU http://ots.de/3xGfnzArtikel über die EU und das Pariser Abkommen http://ots.de/9EpjFGAudiovisuelles Material für Medienschaffende (EP-Multimedia-Center)https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pkFrei nutzbares Bild: Das Parlament ruft den Klimanotstand aus und fordertsofortige Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels ©123RF/EU-EPPressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106967/4453319OTS: Europäisches ParlamentOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell