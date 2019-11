Europäisches Parlament bestätigt Kommission von der Leyen

Berlin (ots) -- Neue EU-Kommission mit 461 Stimmen bei 157 Gegenstimmen und 89Enthaltungen gebilligt- Kollegium der Kommissare tritt am 1. Dezember ins Amt, gewähltfür fünf Jahre- Anhörungen durch das Parlament haben Eignung der Kandidatenfestgestellt- Erstmals eine Frau als Kommissionspräsidentin und der bishergrößte Anteil an weiblichen KommissarenNach Abschluss der Anhörungen hat das Europäische Parlament in Straßburg dieKandidaturen der EU-Kommissar*innen gebilligt, die die bereits gewählteKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem Plenum am Mittwoch vorgestellthat.In einer namentlichen Abstimmung am Mittwochmittag stimmte dieEuropaabgeordneten dem neuen Kollegium der Kommissar*innen mit 461 Stimmen, 157Gegenstimmen und 89 Enthaltungen zu.In ihrer Erklärung bekräftigte die gewählte Präsidentin der EU-Kommission Ursulavon der Leyen die Verpflichtungen, die sie im Juli vor dem Plenum des Parlamentseingegangen ist, sowie die von den designierten Kommissionsmitgliedern währendder Anhörungen angekündigten Vorhaben. Sie betonte, dass sie eng mit demParlament zusammenarbeiten und ihre Versprechen einhalten werde. Sie bestätigteauch eine Reihe von Änderungen von Aufgabenbereichen, die das Parlament nach denAnhörungen gefordert hatte, in denen die Eignung der Kandidat*innen für dieRolle und das Kollegium der Kommissar*innen geprüft wurden.Vor der Abstimmung um 12:00 Uhr hielten die Fraktionen kurze Sitzungen ab, umüber ihre Abstimmungsabsichten zu entscheiden, denen entsprechende Erklärungenihrer Vorsitzenden im Plenum folgten.Links zu den Videos mit Aufzeichnungen aus der Plenardebatte und der Abstimmung:Ursula von der Leyen - Vorstellung des Kollegiums der EU-Kommissarehttp://ots.de/WRJyp8Erklärungen der Fraktionsvorsitzendenhttp://ots.de/a9URfwHintergrundinformationenDie Anhörungen der designierten Kommissar*innen fanden zwischen dem 30.September und dem 8. Oktober sowie am 14. November für drei Ersatzkandidat*innenstatt. Vorher waren mögliche Interessenkonflikte im Rechtsausschuss erörtertworden. Jede*r Kandidat*in wurde einer dreistündigen, direkt übertragenenAnhörung vor dem oder den für ihr Aufgabengebiet zuständigen Ausschüssen desParlaments unterzogen.Der Anteil weiblicher Kommissarinnen in der neuen Kommission ist der bisherhöchste: Neben der gewählten Präsidentin besteht die derzeitige Zusammensetzungder Kommission aus 11 weiblichen und 15 männlichen Mitgliedern.Ergebnisse früherer Abstimmungen zur Amtseinsetzung der Kommission:- 22.10.2014 Jean-Claude Juncker 423 Ja-Stimmen - 209 Nein-Stimmen- 67 Enthaltungen (Gesamtzahl der Abgeordneten 751)- 09.02.2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (Gesamtzahl derAbgeordneten - 736)- 18.11.2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (Gesamtzahl derAbgeordneten - 732)- 15.09.1999 Romano Prodi 510-51-28 (Gesamtzahl der Abgeordneten -626)- 18.01.1995 Jacques Santer 417-104-59 (Gesamtzahl derAbgeordneten - 626)Die nächsten SchritteDie neue Kommission muss von den Staats- und Regierungschefs der EU formellernannt werden. Die fünfjährige Laufzeit beginnt voraussichtlich am 1. Dezember.Weitere InformationenEP-Infografik: Wie das Parlament die Kommission ins Amt setzthttp://ots.de/QquIIEPressemitteilung: Parlament wählt Ursula von der Leyen zurPräsidentin der EU-Kommission (16.07.2019)http://ots.de/9HUqW9Webseite zu den Anhörungen der designierten EU-Kommissarehttp://ots.de/YHwkitPressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106967/4452230OTS: Europäisches ParlamentOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell