Europäisches Internet-Banking PayDo kündigt Partnerschaft mit Fidor Bank an

London (ots/PRNewswire) - Das internationale Online-Banking PayDo gab eine Zusammenarbeit mit der führenden Bank in Deutschland - Fidor - bekannt.Die Unternehmen werden die Zahlungsinfrastruktur verbessern und dazu beitragen, Online-Zahlungen in ganz Europa und weltweit zu popularisieren.Durch den Ausbau des Korrespondentennetzes können PayDo Geschäftskunden alle Vorteile des europäischen Bankwesens nutzen, den Zahlungsfluss optimieren, den Eintritt in neue Absatzmärkte erleichtern, Betrug minimieren und den Kunden die Nutzung eines der vielversprechendsten Zahlungsinstrumente ermöglichen.Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit dieser Organisationen die Qualität und Geschwindigkeit von SEPA-, SWIFT- und Target2-Zahlungen verbessern, die Palette der Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden erweitern und sowohl traditionelle Kartenzahlungen als auch alternative Methoden verarbeiten.Informationen zu PayDoPayDo (https://paydo.com/)ist das führende Internet-Banking für Privatpersonen und verschiedene Internet-Unternehmen und bietet eine E-Wallet, Europäische IBAN (https://paydo.com/en/iban/) und ein Händlerkonto für persönliche und geschäftliche Bedürfnisse.Das Unternehmen akzeptiert, verarbeitet und sendet Zahlungen aus mehr als 170 Ländern mit mehr als 350 Zahlungsmethoden, einschließlich Internet Acquiring.Vom Unternehmen angebotene Dienstleistungen:- Europäisches Bankkonto (IBAN) für britische und internationale Kunden;- Online-Geldbörse für mehrere Währungen;- Viele Zahlungsinstrumente sowie Zahlungsarten (Kartenakquise, internationale und lokale E-Wallets, Internet-Banking, Bargeld, Terminals, Überweisungen);- PayDo Quick Checkout. Eine benutzerfreundliche, sichere Zahlungsseite, die es Händlern ermöglicht, Zahlungen schnell einzuziehen. Sie funktioniert geräteübergreifend und soll die Konversionsrate erhöhen;- Abhebung per Überweisung auf Visa / Mastercard und E-Wallets über SEPA, SWIFT, Target2, lokale Banküberweisungen.- Massenabhebungen sowohl über die Weboberfläche als auch über die API;- Kein Hinweis auf das Land, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat. Die Registrierung ist für britische und internationale Kunden möglich;- Nahezu weltweite Verfügbarkeit für natürliche und juristische Personen, sowie schnelle Verifizierung von Projekten.Informationen zu FidorDie Fidor Bank mit Hauptsitz in München wurde 2009 gegründet. Es handelt sich um eine digitale Bank, die darauf abzielt, die Bankinfrastruktur zu verbessern und fortschrittliche Dienstleistungen einzuführen. Außerdem arbeitet die Bank eng mit den Kunden zusammen und lässt sie aktiv an den Entscheidungsprozessen der Bank teilhaben.Fidor ist eine der innovativsten Banken weltweit und wurde für ihren unkonventionellen und transparenten Ansatz im Bankgeschäft sowie für ihre Aktivitäten im Bereich Finanztechnologie und Innovation mehrfach international ausgezeichnet. Im Jahr 2020 nahm das Magazin Forbes die Fidor Bank in die Liste der besten Banken der Welt auf.