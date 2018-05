Neu im Vorstand: Shalini Randeria und Michaela Fritz; BeateMeinl-Reisinger, Beatrix Karl, Sabine Schindler und UlrikeLunacek künftig im Rat vertretenAlpbach (ots) - Die Generalversammlung des Europäischen ForumsAlpbach hat gestern, am 8. Mai 2018, den früheren EU-Kommissar FranzFischler in der Funktion des Präsidenten einstimmig wiedergewählt:"Das Europäische Forum Alpbach ist eine einzigartige Plattform fürden offenen Dialog. Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und dasdamit verbundene Vertrauen. Gemeinsam mit einem herausragenden Teamwerden wir in den kommenden Jahren nach Wegen und Ansätzen suchen, umdas Bewusstsein für Europa, Demokratie und die Grundrechte weiter zustärken. Die Förderung von jungen Menschen wird dabei ein zentralerTeil unserer Arbeit sein. Darüber hinaus gilt es, die internationalenPartnerschaften des Forums weiter zu forcieren." Neben Franz Fischlerwurden die vier VizepräsidentInnen in ihrem Amt bestätigt: CasparEinem, Sonja Puntscher Riekmann, Claus Raidl und UrsulaSchmidt-Erfurth bilden gemeinsam mit dem Präsidenten in den kommendendrei Jahren das Präsidium des Europäischen Forums Alpbach.Die zwei renommierten Wissenschaftlerinnen Shalini Randeria undMichaela Fritz wurden neu in den Vorstand gewählt. "Alpbach istPlattform und Ort für einen themen- und grenzüberschreitenden Dialogüber unsere Zukunft. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit demTeam des Europäischen Forums Alpbach über diese Zukunftnachzudenken", so Michaela Fritz, Vizerektorin für Forschung undInnovation an der Medizinischen Universität Wien. Shalini Randeria,Rektorin des Insitute for Human Sciences (IWM), betont: "In den mehrals 70 Jahren seines Bestehens hat das Europäische Forum Alpbacheinen herausragenden Beitrag zur Vernetzung innovativer Projekte undIdeen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Politik geleistet.Daher ist es mir eine große Ehre und Freude, den Vorstand bei derWeiterentwicklung und verstärkten Internationalisierung des Forums inZukunft unterstützen zu dürfen."Beate Meinl-Reisinger, Beatrix Karl, Sabine Schindler und UlrikeLunacek wurden von der Generalversammlung neu in den Rat desEuropäischen Forums gewählt. Das 40-köpfige Gremium begleitet dieTätigkeiten des Vereins "Europäisches Forum Alpbach" und setzt sichaus Personen zusammen, die in besonderer Weise mit dem Forumverbunden sind.Das Europäische Forum Alpbach findet von 15. bis 31. August 2018statt. Unter dem Generalthema "Diversität und Resilienz" widmet sichdas internationale Symposium den Schwerpunkten: Populismus undDemokratie, Bildung und Medien, sowie Nachhaltigkeit und Innovation.Rund 5.000 TeilnehmerInnen werden in 200 Diskussionen, Workshops undSeminaren Ideen austauschen, ihr Wissen teilen und gesellschaftlicheInitiativen anstoßen. Zu den internationalen Gästen zählen etwa:Jeremias Prassl, Professor an der Universität Oxford, derWirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, Eric Rosenbach von derHarvard Kennedy School, die Terrorismus- und Extremismus-ExpertinJulia Ebner und der israelische Chemienobelpreisträger AaronCiechanover.Das Programm und die SprecherInnen des diesjährigen Forums findenSie online unter: [www.alpbach.org] (http://www.alpbach.org)Rückfragehinweis:Europäisches Forum Alpbach, Kerstin Hosa, Tel.: +43 1 718 17 11-14, Mobil: +43 664 610 63 62, mailto: kerstin.hosa@alpbach.orgDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/485/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europäisches Forum Alpbach, übermittelt durch news aktuell