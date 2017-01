Europäisches Beratungshaus BearingPoint mit starkem, zweistelligem Wachstum / Umsatz erreicht neues Allzeithoch, Anstieg um zehn Prozent auf 622 Millionen Euro (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Weitere Investitionen in Mitarbeiter, Kundenservices undTechnologieBearingPoint, eine der führenden europäischen Management- undTechnologieberatungen, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einenUmsatz von 622 Millionen Euro. Damit stieg der Umsatz um zehn Prozentauf ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen verzeichnete auch imNeugeschäft einen Zuwachs um 13 Prozent, was die beschleunigteGeschäftsentwicklung unterstreicht. Das Wachstum von BearingPoint warzudem nachhaltig und profitabel, sodass weiterhin inzukunftsträchtige Bereiche investiert werden kann. Dazu gehören derAusbau von Kundendienstleistungen, insbesondere in denSchwerpunktbereichen digitales Ökosystemmanagement undRegulierungstechnologie, die Rekrutierung von Top-Talenten, dieEntwicklung der Mitarbeiter, der verstärkte Fokus auf Innovationenund die globale Reichweite. Vor diesem Hintergrund bekräftigtBearingPoint sein Ziel von einer Milliarde Euro Umsatz bis 2020.Geografische Reichweite ausgebaut2016 erhöhte das Beratungshaus seine geografische Reichweite underöffnete neue Büros in Singapur, Portugal, Rumänien und Tschechien.BearingPoint hat inzwischen 36 Niederlassungen in 22 Ländern undbetreut zusammen mit seinem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden inmehr als 75 Ländern.Wachstumstreiber Technologie-GeschäftProjekte mit Fokus auf Regulierung und Digitalisierung sowie dasTechnologie-Geschäft waren starke Wachstumstreiber. Alle ServiceLines, Branchensegmente und Regionen wiesen positive Umsatztrends undsolide Wachstumsraten auf. BearingPoint investierte 2016 stark in dasdigitale Ökosystemmanagement und seine Regulierungstechnologie undlancierte eine Reihe von Softwarelösungen.Das Unternehmen erhielt mehrere Auszeichnungen und unterstrichdamit seine Stärke bei erprobten Technologie-Paketen mit schnellerMarktwirkung. BearingPoint gewann den renommierten Central BankingAward als "Technologieanbieter des Jahres" sowie die European IT &Software Excellence Awards, wurde bei den Buy-Side Awards als"Regulatory Reporting Technology Anbieter des Jahres" ausgezeichnetund im Chartis RiskTech100 unter den Top 30 für Risk Technologyweltweit gelistet. Außerdem gewann BearingPoint den "Best ofConsulting 2016" Award sowie den Sonderpreis "Digitalisierung" derWirtschaftsWoche. IDC bewertete das Beratungshaus als globalen "MajorPlayer" für Digital Enterprise Consulting Services.Wirksames Ökosystem für InnovationenBearingPoint hat im Rahmen seiner Ventures-Strategie ein Ökosystemfür Innovationen geschaffen. Daraus ging 2016 mit dem Zusammenschlusszwischen dem BearingPoint Spin-off Elevence und Digital AssetHoldings ein weltweiter Erfolg hervor, der die Entwicklung vonBlockchain-Technologie für Finanzdienstleister vorantreiben wird. DasUnternehmen verstärkte auch sein eigenes Ökosystem, indem esPartnerschaften mit Unternehmen wie GE Digital knüpfte, um neuedigitale Dienstleistungen auf der Basis von Industry 4.0 undIndustrial IoT-Technologie zu entwickeln. Insgesamt hat BearingPointein wirksames Netzwerk zur Förderung von Innovation geschaffen, indem Start-ups, Kunden und Beratungsexpertise nach individuellemBedarf zusammengeführt werden, um Wachstum zu ermöglichen.Peter Mockler, Managing Partner BearingPoint, kommentiert: "UnsereStrategie geht auf. Ich bin sehr zufrieden mit dem zweistelligenWachstum und der Gesamtentwicklung unserer Firma. Die Kombination ausBeratung, Technologie und Ventures sowie der Fokus auf digitalesÖkosystemmanagement und Regulierungstechnologie sind der richtigeAnsatz. Es ist für mich keine Überraschung, dass wir ein weiteresRekordjahr hatten und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir in denletzten Jahren gemeinsam erreicht haben. Unser Geschäftserfolgspiegelt die Kompetenz unserer Mitarbeiter sowie die Wertschöpfungfür unsere Kunden wider. Er ist nachhaltig, stabil und profitabel undentspricht unserem auf Verantwortung basierenden Führungsprinzip.Unsere starke Entwicklung gibt uns die Möglichkeit, in Top-Talente zuinvestieren, unsere Kundendienstleistungen weiterzuentwickeln undInnovationen weltweit voranzutreiben. Wir blicken mit großerZuversicht in die Zukunft und werden unsere Position als unabhängige,partnergeführte Management- und Technologieberatung weiter ausbauen."Kiumars Hamidian, Deutschlandchef von BearingPoint, ergänzt: "Diestarke firmenweite Geschäftsentwicklung zeigt sich auch auf demdeutschen Markt. Hier sind wir 2016 über zehn Prozent gewachsen undkonnten einen Mitarbeiterzuwachs im dreistelligen Bereichverzeichnen. Besonders freue ich mich auch über den Unternehmergeistund die Innovationskultur, die wir durch ein enges Netzwerk ausBearingPoint Beratern, Kunden, Start-ups, Gründerszene undUniversitäten weiter ausbauen konnten."Über BearingPointBearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die darausentstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelleLösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel,der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichenVerwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit unszusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- undFachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenenProdukt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellenFragestellungen unserer Kunden anzupassen. 