Europäischer Vertriebspartner von EarlySense erhält den renommierten Prix Galien MedTech Innovationspreis

Das niederländische Unternehmen Devices4Care wird für dieVerbesserung der Patientenversorgung mithilfe eines kontaktfreienDauerüberwachungsgeräts ausgezeichnetWoburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) - EarlySense(https://www.earlysense.com/), der weltweit führende Anbieter vonkontaktfreien Dauerüberwachungslösungen für das Gesundheitskontinuum,gab heute bekannt, dass sein Patientenüberwachungssystem denniederländischen 2019 Prix Galien MedTech Innovationspreis (https://www.prixgalien.nl/medtech-award/winnaars/medtech-award-2019/) erhaltenhat. Die Auszeichnung, die herausragende Leistungen vonbiomedizinischen und medizintechnischen Produkten würdigt, die diemenschliche Gesundheit verbessern, wurde an den niederländischenVertriebspartner von EarlySense, Devices4Care(https://www.devices4care.com/), vergeben.Laut der Jury des Prix Galien wurde das Patientenüberwachungsgerätvon EarlySense aufgrund seiner innovativen Technologie,Benutzerfreundlichkeit und hochgenauen Ergebnisse ausgewählt. Darüberhinaus wurde angemerkt, dass die nachgewiesene klinische Wirkung vonEarlySense sowie effiziente Finanzmodelle, die ein schnellesUpscaling ermöglichen, dem Gerät einen Vorteil gegenüber den anderenkonkurrierenden MedTech-Finalisten verschafften. DasEarlySense-System hat wiederholt gezeigt, dass es Herzalarme, Stürzeaus dem Bett und Druckgeschwüre wesentlich reduziert."Wir haben in den letzten Jahren unermüdlich daran gearbeitet, dieBedeutung der kontaktfreien Dauerüberwachung in den Niederlanden zukommunizieren und zu demonstrieren, und sind stolz auf dieseAuszeichnung, die den Wert von EarlySense für medizinischesFachpersonal und Patienten aufzeigt", so Pieter Van Roon, Direktorvon Devices4Care. "Wir werden weiterhin auf unser Ziel hinarbeiten,die Patientensicherheit in weiteren Krankenhäusern undGesundheitseinrichtungen im ganzen Land zu unterstützen und zuverbessern."Ohne den Patienten jemals zu berühren, ermöglicht dasEarlySense-System eine kontinuierliche Überwachung durch einenSensor, der unter einer Bettmatratze platziert ist. Der kontaktfreieSensor von EarlySense wird in Hunderten von Krankenhäusern undEinrichtungen für die Akutnachsorge auf der ganzen Welt installiert,um Gesundheitsdienstleister bei der Früherkennung und Präventionpotenzieller unerwünschter Ereignisse wie Herzalarme oder Stürze vonPatienten zu unterstützen. Es unterstützt Ärzte dabei,Verschlechterungen des Gesundheitszustands von Patienten zu erkennen,bevor das tatsächliche Ereignis eintritt, indem es Herz- undAtemfrequenzüberwachung, Bewegungsraten und Alarme beim Verlassen desBetts bereitstellt, um Stürze und Druckgeschwüre zu reduzieren."Wir fühlen uns sehr geehrt, zusammen mit unserem geschätztenPartner Devices4Care den renommierten Prix Galien MedTechInnovationspreis zu erhalten, der die entscheidende Rolle unsererTechnologie bei der Verbesserung der Patientenversorgung und derPatientensicherheit unterstreicht", so Tim O'Malley, President undChief Growth Officer bei EarlySense. "Wir setzen unsere globalenWachstumsinitiativen fort und freuen uns auf weitere strategischePartnerschaften mit gleichgesinnten Organisationen und Distributoren,die Wert auf Patientensicherheit und hochwertigeGesundheitsversorgung legen."EarlySense stellt seine kontaktfreien Dauerüberwachungslösungenvom 18. bis 21. November auf der MEDICA Messe (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.medica-2Dtradefair.com_&d=DwMFAw&c=gOrgfQB8xVH7F0lP7MQhi8CyVXMBvYqNyP3LuSSb8Lw&r=y5X_KM_AUyQCV3f15LIWDcVGrjnewyhWSl6jG8EWXZA&m=idZXjAv2N5Szd5xgRmLfNdbYSCkqgbSc69V9PwjmhzU&s=cbKTuxYOWDAMVKmn8oWLd2116OjoEiVOwRAWQ1v5MLM&e=) in Düsseldorf vor.Wir freuen uns auf Gespräche mit potenziellen Kunden,Vertriebshändlern und Partnern in Halle 16, Stand M20. Um einenTermin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte anhila.peleg@earlysense.com .Informationen zu EarlySenseEarlySense® ist der weltweit führende Anbieter von berührungslosenDauerüberwachungslösungen für das Gesundheitskontinuum. DasEarlySense-System wird weltweit in Krankenhäusern und Einrichtungenfür die Akutnachsorge eingesetzt und unterstützt die Pflegekräfte beider Früherkennung potenzieller unerwünschter Ereignisse,einschließlich Herz- oder Atemstillstand, Stürze von Patienten,Druckgeschwüre, vermeidbare Intensivstation-Transfers und erneuteAufnahmen in Krankenhäuser. Das EarlySense-System erfasst kritischeInformationen über die Patienten und alarmiert die Pflegekräftefrühzeitig über potenzielle unerwünschte Vorfälle. Das Unternehmenhat Partnerschaften mit führenden globalen Technologieunternehmen wieHillrom, Philips, Welch Allyn, Mitsui und Beurer geschlossen.EarlySense hat seinen Sitz in Ramat Gan, Israel, und Woburn,Massachusetts, USA.Informationen zu Devices4CareDevices4care ist eine Netzwerkorganisation von Spezialisten ausden Bereichen Life Sciences, Informationstechnologie undGesundheitswesen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf derBereitstellung innovativer Technologien und Produkte, die diePatientensicherheit und die Qualität der Versorgung verbessern.Devices4Care unterstützt klinische Standorte mit hochwertigenprofessionellen Schulungen und Supportmaßnahmen, die zu einererfolgreichen klinischen Implementierung von Produkten und Prozessenführen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.earlysense.com.Für die Niederlande: www.earlysense.nl.