Europäischer Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge gefordert/ Palermos Bürgermeister und EKD-Ratsvorsitzender mit gemeinsamer Erklärung.

Hannover (ots) - Die Hilfsbereitschaft von Städten, Kommunen undBürgern überall in Europa ist groß. Es fehlt aber an einemeuropaweiten Verteilmechanismus, die im Mittelmeer gerettetenBootsflüchtlinge in der EU unterzubringen. "Wir brauchen noch indiesem Sommer eine politische Notlösung", erklären derRatsvorsitzende der Evangelischen Kirchen in Deutschland, HeinrichBedford-Strohm, und Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando in einergemeinsamen Erklärung. Orlando und Bedford-Strohm weiter: Eine Gruppevon EU-Staaten müssen jetzt als "Koalition der Willigen" handeln und"eine zukunftsfähige Migrationspolitik entwickeln". Bedford-Strohmhält sich derzeit auf Sizilien auf, um sich vor Ort über kirchlicheund zivilgesellschaftliche Hilfsprojekte für Geflüchtete zuinformieren.Die ganze Erklärung im Wortlaut:Palermo-AppellEuropa hat gewählt. Die Europäische Union stellt sich in denkommenden Monaten neu auf. Gerade jetzt wollen wir denen eine Stimmegeben, die derzeit im Schatten der großen Politik stehen. Dennweiterhin machen sich Menschen auf den Weg über das Mittelmeer.Migrationsbewegungen sind ein historisches Phänomen, das seineUrsprünge in dem Grundrecht der Menschen auf Mobilität hat. Auf derSuche nach besseren Lebensbedingungen. Auf der Flucht vor Krieg,Armut und Klima-Katastrophen. In Hinblick auf das zu erwartendeAnsteigen der Flüchtlingsströme im Laufe des Sommers ist es für dieEuropäische Union unabdingbar, sich auf ihre Grundwerte zu besinnenund Lösungen für die einzelnen Staaten zu finden, mit deren Hilfeneue Todesopfer im Mittelmeer verhindert und humanitäre Kanälegeschaffen werden können, und die die Rettung von Schiffbrüchigen undMenschenleben zur Priorität macht.Das Mittelmeer ist weiterhin die tödlichste Grenze weltweit. Über2000 Menschen sind 2018 im Mittelmeer ertrunken. Von hunderten Toten2019 wissen wir. Viele sterben in diesen Tagen ungesehen, ohne in denStatistiken erfasst zu sein. Europa steht jetzt vor der Wahl: Wollenwir 2019 helfen oder wegschauen?Gemeinsam mit vielen Verantwortlichen aus Kommunen, Kirchen undder Zivilgesellschaft meinen wir:1. 2019 darf nicht zu einem verlorenen Jahr für die Seenotrettungim Mittelmeer werden.2. Die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung muss ein Endehaben. Jetzt!3. Seenotrettung muss auch eine staatliche Aufgabe bleiben. Wasist aus der europäischen Seenotrettung geworden? Deutschland solltehier ein Zeichen setzen und Schiffe entsenden!4. Wir brauchen noch in diesem Sommer eine politische Notlösung,einen vorübergehenden Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge. VieleStädte und Kommunen in Europa wollen "Sichere Häfen" sein! Lassen wirdas Realität werden!5. Wir brauchen in der EU eine "Koalition der Willigen", die jetzthandelt. Und eine zukunftsfähige Migrationspolitik entwickelt. DennMenschen ertrinken lassen oder in die Lager Libyens zurückschicken,kann keine Option für Europa sein.Die Beteiligung an der Europa-Wahl war erfreulich hoch. Wir rufenauf: Macht die fünf Punkte unserer Erklärung zum Thema! Ladet eureneugewählten Europa-Abgeordneten zu euch ein - in eureBürgerversammlungen, Kirchengemeinden, Schulen und Sportvereine!Europa: Wir müssen reden!Hannover, 3. Juni 2019Pressestelle der EKDWeitere Informationen zum Thema unter www.ekd.de/fluchtPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell