Europäischer Tag der Logopädie am 6. März 2020 / Logopädie/Sprachtherapie: Geplantes Berufsgesetz soll Flucht aus dem Beruf stoppen!

Frechen (ots) - "Eine einheitliche hochschulische Ausbildung muss zentralerBestandteil der Eckpunkte für ein neues Berufsgesetz in derLogopädie/Sprachtherapie sein, die die Bundesländer und das Bundesministeriumfür Gesundheit angekündigt haben." Dies fordert die Sprecherin desArbeitskreises Berufsgesetz, Dietlinde Schrey-Dern, anlässlich des EuropäischenTages der Logopädie/Sprachtherapie, der am 6. März 2020 begangen wird.Deutschland: Schlusslicht in Europa!In allen europäischen Ländern ist die hochschulische Ausbildung mit mindestenseinem berufs-qualifizierenden Bachelor selbstverständlich. Deutschland ist inEuropa das einzige Land mit einer berufsfachschulischen Ausbildung und hinktdamit der professionellen Weiterentwicklung seit Jahrzehnten hinterher.Deutschland: Fachkräftemangel & BerufsfluchtLaut Bundesagentur für Arbeit ist die Logopädie/Sprachtherapie offiziell einEngpassberuf. "Trotz hoher Identifikation mit ihrer sehr eigenständigen undverantwortungsvollen Arbeit in Klinik und Praxis überlegen 50% der Berufstätigennach nur fünfjähriger Tätigkeit, aus ihrem Job auszusteigen", mahnt Schrey-Dern.Eine wissenschaftliche Untersuchung von 2017 belegt, dass der schlechteVerdienst und die mangelnden Möglichkeiten, beruflich weiterzu¬kommen,wesentliche Gründe hierfür sind.Hochschulische Ausbildung für die Logopädie/Sprachtherapie"Wir fordern die Gesundheitspolitiker/innen in Bund und Ländern auf, einBerufsgesetz für alle 12 Berufe der Logopädie/Sprachtherapie zu schaffen, dasdie regelhafte primärqualifizierende hochschulische Ausbildung für alleBerufstätigen vorsieht und damit den aktuellen Anforderungen unserer Professionentspricht," so Schrey-Dern. Die aktuellen Rahmenbedingungen für den Übergangvon der berufsfachschulischen in die hochschulische Ausbildung bis spätestens2030 sind ideal: 50 Studiengänge für den Aus- und Umbau stehen dafür bundesweitzur Verfügung.Hintergrund:Der Arbeitskreis Berufsgesetz besteht seit Januar 2016. Die darin zusammengeschlossenen Verbände [Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl),Deutscher Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie e.V. (dbs),Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen e.V. (dba),LOGO Deutschland e.V., Bundesverband Deutscher Schulen für Logopädie e.V.(BDSL), Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe e.V. (HVG),dbl-Bundesstudierendenvertretung (BSV), dbs-Dozentenkonferenz sowie Expert*innenvon Modellstudiengängen] treten gemeinsam für die primärqualifizierendehochschulische Ausbildung im Bereich Logopädie/Sprachtherapie ein. Dabei stehtdie Formulierung Logopädie/Sprachtherapie für alle Handlungsfelder der Atem-,Stimm-, Sprech-, Sprach-, Hör- und Schlucktherapie.Pressekontakt:V.i.S.d.P.: Arbeitskreis Berufsgesetz, c/o Deutscher Bundesverbandfür Logopädie e.V., Augustinusstrasse 11a, 50226 Frechen, E-Mail:bildung@dbl-ev.de. Weitere Informationen: Dietlinde Schrey-Dern,E-Mail: schrey@dbl-ev.de.