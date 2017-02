Europäischer Tag der Logopädie am 6. März 2017 / Schlucken - lebenswichtig und nicht immer selbstverständlich (FOTO)

Frechen (ots) -Essen und Trinken sind ein elementarer Teil unseres Lebens.Schlucken ist hierfür unerlässlich. Dabei handelt es sich um einenangeborenen Reflex, der täglich bis zu 2000 Mal automatisch abläuft.50 Muskelpaare und 6 Hirnnerven sind an diesem komplexen Vorgangbeteiligt. Dass der Schluckakt ohne Probleme gelingt, ist nicht immerselbstverständlich. Dies gilt vor allem für ältere Menschen.Wenn das Schlucken Probleme bereitet, kann eine Schluckstörungvorliegen, die logopädisch behandelt werden muss. Welche Maßnahmenbzw. Übungen die Probleme lösen können, welche Behandlungsmethodenzur Wiedererlangung der Schluckfähigkeit und zur Kompensation sowiezum Ausgleich von verlorenen oder verminderten Fähigkeiten desjeweiligen Patienten eingesetzt werden können, muss individuellentschieden werden. Das Ziel der logopädischen Schlucktherapie istder bestmögliche Erhalt einer sicheren und genussvollenNahrungsaufnahme.Info-HotlineAnlässlich des Europäischen Tages der Logopädie 2017 beantwortenausgewiesene logopädische Schluckexperten Fragen rund um das ThemaSchlucken und Schluckstörungen. Die Info-Hotline ist am 6. März 2017von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr besetzt. Die Rufnummer lautet 01805 -353532. (14 Cent/Minute aus dem Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus denMobilfunknetzen)LogopädensucheEine Liste aller Logopädinnen und Logopäden im DeutschenBundesverband für Logopädie e.V. (dbl) mit den entsprechendenQualifikationen finden Interessierte unter www.dbl-ev.de>Logopädensuche. Auf der dbl-Website sind zudem weiterführendeInformationen zum Thema Schluckstörungen unentgeltlich verfügbar.Kostenloser Infofolder für PatientenWas sind Anzeichen einer Schluckstörung? Welche Ursachen könnenihr zugrunde liegen? Welche Folgen können auftreten? Wie können siebehandelt werden? Welche Methoden der logopädischen Schlucktherapiegibt es? Worauf sollte ich im Alltag achten, wenn ich von einerSchluckstörung betroffen bin? Antworten auf diese Fragen gibt derneue Patientenfolder, der beim dbl bestellt oder als pdf kostenlosvon der dbl-Website heruntergeladen werden kann (www.dbl-ev.de>Service >EuTdL 2017)HintergrundDer Europäische Tag der Logopädie wird jedes Jahr am 6. Märzbegangen. In Deutschland ist er auch im "JahresplanerGesundheitstage" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung(BZgA) gelistet. Inhaltlich geht es in diesem Jahr um das ThemaSchlucken.Ins Leben gerufen hat ihn der Europäische Dachverband derNationalen Logopädenverbände, das Comité Permanent de Liaison desOrthophonistes-Logopèdes de l'Union Européenne (CPLOL). Dem CPLOLgehören 35 Verbände aus 32 europäischen Ländern an. Einzigesdeutsches Mitglied ist der Deutsche Bundesverband für Logopädie(dbl), in dem freiberufliche und angestellte Logopäden organisiertsind.Pressekontakt:V.i.S.d.P.: Cordula Winterholler, Deutscher Bundesverband fürLogopädie e.V., Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen. WeitereInformationen: Margarete Feit, Tel.: 02234/37953-27, Fax:02234/37953-13, E-Mail: presse @ dbl-ev.de, Internet: www.dbl-ev.deOriginal-Content von: Deutscher Bundesverband f?r Logop?die e.V., übermittelt durch news aktuell