Europäischer Statistikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler gestartet

Wiesbaden (ots) - Anlässlich des Europäischen Statistiktages am20. Oktober startet bundesweit der Europäische Statistikwettbewerbfür Schülerinnen und Schüler, den das Statistische Bundesamt(Destatis) in Zusammenarbeit mit Eurostat zum ersten Mal inDeutschland organisiert. Als Partner unterstützen die Bundesagenturfür Arbeit (BA), die Deutsche Statistische Gesellschaft (DStatG) unddie Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat) diesenWettbewerb.Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler derKlassenstufen 11, 12 und 13 der Sekundarstufe II sowie derKlassenstufen 8, 9 und 10 der Sekundarstufe I und ihre Lehrkräfte. Inkleinen Teams lösen sie zuerst in einer bundesweitenAusscheidungs-runde verschiedene Multiple-Choice-Aufgaben auf einerInternetplattform und analysieren einen Datensatz. Die besten Teamsaus Deutschland qualifizieren sich dann für die europäische Phase undmessen sich mit Gewinnerteams aus 14 weiteren EU-Ländern. Aufgabewird dann sein, ein kurzes Video zu einem vorgegebenen Thema zudrehen. Zu gewinnen gibt es Geld- und Sachpreise. Das europäischeSiegerteam wird auf internationaler Bühne ausgezeichnet.Ziel der "European Statistics Competition 2019" (ESC 2019) istunter anderem, bei Schülerinnen und Schülern spielerisch Interesse anStatistik zu wecken und Lehrkräfte anzuregen, im Unterricht mit"echten" Daten zu arbeiten. Beim ersten Durchgang 2018 (noch ohneBeteiligung Deutschlands) haben sich europaweit mehr als 11 000Schülerinnen und Schüler sowie 1 200 Lehrkräfte aus 11 EU-Staatenbeteiligt. Die Siegervideos 2018 können auf der europäischen Webseitezum ESC 2019 angesehen werden.Der Wettbewerb findet während des Schuljahrs 2018/2019 statt. DieAnmeldephase beginnt am 19. Oktober 2018 und geht bis zum 11. Januar2019. Alle Informationen rund um den Wettbewerb stehen unterwww.destatis.de/esc zur Verfügung.Weitere Auskünfte:Veröffentlichungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 58www.destatis.de/kontakt