Europäischer Mobilfunknetzbetreiber beauftragt Symsoft mit neuem Auftrag für Betrugswarnung und Sicherheitsschutz

Stockholm (ots/PRNewswire) -Symsoft AB, die Operator Division von CLX Communications AB (Publ)- XSTO:CLX verkündete heute, dass ein europäischerMobilfunknetzbetreiber Symsoft damit beauftragt hätte, Betrugswarnungund Sicherheitsschutz (https://www.symsoft.com/) für alle seineMobilfunkdienste zu vertreiben.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/491807/Symsoft_Logo.jpg )Aufgrund kürzlich aufgetretener signalbasierter Angriffe, habenMobilfunknetzbetreiber begonnen, ihre Sicherheitsvorkehrungen gegenbetrügerische Aktivitäten in ihren Netzwerken aufzurüsten. Ummaximalen Schutz zu gewährleisten, folgen die Betreiber zunehmend denEmpfehlungen der GSMA zur Implementierung sogenannter SignallingFirewalls.Ein großer Teil des Kundestammes dieses bestimmtenMobilfunkbetreibers befindet sich im Sektor der öffentlichenSicherheit sowie der Regierungssicherheit. Die übermittelten Datensind äußerst sensibel, so dass die Gewährleistung einer sicherenÜbertragung von größter Bedeutung ist. Nach einer weltweitenÜberprüfung möglicher Lösungsmöglichkeiten und vertrauenswürdigerPartner entschied sich der Mobilfunknetzbetreiber zum Schutz allseiner Kommunikationsdienste in allen Netzwerken für dieSymsoft-Suite für Firewalls für SMS, SS7 und Diameter."Es ist eine Bestätigung für uns, dass sich ein weitererMobilfunkbetreiber für Symsoft zum Schutz seiner Signalnetzwerkeentschieden hat", so Petter Näslund, VP des Produktmanagements beiSymsoft. "Da der besagte Mobilfunkbetreiber einen auserwähltenKundenstamm mit außergewöhnlichen Sicherheitsansprüchen betreut, istdie Entscheidung mit Symsoft zu kooperieren eine große Anerkennungder Tauglichkeit unseres Produktangebots sowie ein Vertrauensbeweisfür unsere Organisation."Symsoft setzt die Entwicklung umfangreicher Firewall-Lösungen aufihrer Plattform der Carrier-Klasse fort, um Betreibern flexibleEchtzeit-Dienste anbieten zu können und trotz neuer SchwachstellenSchutz zu gewährleisten.Mehr zu Symsoft unter -http://www.symsoft.comSymsoft ist vertrauenswürdiger Partner von mehr als 75Netzwerkbetreibern in vier Kontinenten. Wir bieten unseren Kundeninnovative, stabile und robuste Software sowie Dienstleistungen inden Bereichen Echtzeit-BSS, Mehrwertdienste, Betrugsprävention undSignalsicherheit. Das Kombinieren von Anwendungen in unseremPortfolio sowie das wirksame Einsetzen unserer umfangreichenErfahrung ermöglicht es uns, herkömmlichen sowie virtuellenBetreibern, Befähigern und IoT-Dienstleistern durchgängige Lösungenanbieten zu können. Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zuwerden, bieten wir unsere Lösungsvorschläge standortbasiert, alsManaged Service oder Cloud Service an.Wir fördern die Konkurrenzfähigkeit unserer Kunden durch dasReduzieren von Produkteinführungszeiten, Zugang zu neuenEinnahmequellen sowie die Minimierung von Betrug und Betriebskostenmittels flexibler Einsatzoptionen und mehrerer Servicestufen.Symsoft ist die Operator Division von CLX Communications AB(publ.) - XSTO:CLX (http://www.clxcommunications.com) börsennotiertan der Nasdaq in Stockholm.