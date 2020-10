Europäischer Markt: Ausbaufähig!

Die meisten europäischen Märkte eröffneten am Mittwoch nach dem Rückgang an der Wall Street am Dienstag und einer verhaltenen Sitzung in Asien tiefer. Die meisten Aktien haben sich erholt, da der 15. Oktober, der Stichtag für Brexit, näher rückt. Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, sagte, dass er sich eine Einigung wünsche, aber auch auf ein Szenario vorbereitet sei, bei dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



