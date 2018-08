Europäischer Kardiologiekongress 2018 in München: Entwicklungen in der Herz-Medizin betreffen Millionen Menschen - BILD

München (ots) - Von 25.- bis 29. August 2018 werden in München aufdem Europäischen Kardiologiekongress 31.000 Teilnehmer aus 150Ländern erwartet, was den Kongress der European Society of Cardiology(ESC) zu einem der weltweit größten Medizinkongresse macht. DerKongress bietet auch eine eindrucksvolle Leistungsschau der deutschenHerz-Medizin und kardiologischen Versorgung."Es freut mich, dass so viele führende Spezialisten derKardiologie aus ganz Europa zu diesem Kongress nach München gereistsind", sagte Prof. Dr. med. Marion Kiechle, Bayerns Staatsministerinfür Wissenschaft und Kunst, auf dem Vorab-Mediengespräch zumEuropäischen Kardiologiekongress in München im Klinikum Schwabing. "Der internationale Charakter von Wissenschaft und Forschungund nicht zuletzt der medizinischen Forschung sowie deren engeVerbundenheit über Ländergrenzen hinweg werden bei einem solchenKongress besonders deutlich.""Der ESC ist das wesentliche Präsentations- und Diskussionsforumfür die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet",sagte Prof. Dr. Stephan Achenbach, Vorsitzender des CongressProgramme Committee, zukünftiger Präsident (President Elect) derEuropäischen Gesellschaft für Kardiologie (UniversitätsklinikumErlangen). Neben dem Fortbildungsprogramm werden im "Abstract-basedprogramme" 4.500 Studien vorgestellt, die vom Programmkomitee ausetwa 11.000 Beiträgen ausgewählt wurden, die von Forschern aus derganzen Welt zu diesem Kongress eingereicht wurden. Insgesamt decktder Kongress Themen aus allen Bereichen und Teilbereichen derkardiovaskulären Medizin ab. Wie jedes Jahr hat der Kongress einSchwerpunktthema, dieses Jahr sind das "Valvular Heart Disease": DieBedeutung von Herzklappen-Erkrankungen hat für Kardiologen in denletzten Jahren immens zugenommen.Weitere Bilder in der [APA-Fotogalerie](https://www.apa-fotoservice.at/galerie/15019) demnächst verfügbar.Rückfragehinweis:ESC-Medienkontakt für deutschsprachige Medien:B&K - Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung (www.bkkommunikation.com)Roland Bettschart: +43 6766356775; bettschart@bkkommunikation.comDr. Birgit Kofler: +43 6766368930; kofler@bkkommunikation.comOriginal-Content von: European Society of Cardiology (ESC), übermittelt durch news aktuell