Europäischer Kardiologiekongress 2018 in München

Von 25. bis 29. August 2018 kommen 31.000 Herz-Spezialistenaus 150 Ländern in die Messe MünchenMünchen (ots) - Von 25. bis 29. August 2018 wird München zurWelthauptstadt der Herz-Medizin: Dann werden auf dem EuropäischenKardiologenkongress 31.000 Teilnehmer aus 150 Ländern erwartet, wasden Kongress der European Society of Cardiology (ESC) zu einem derweltweit größten Medizinkongresse macht.Kongress-Themen sind sämtliche Gesichtspunkte der modernenHerz-Medizin: Von der Verbreitung von Herz-Kreislauf-Krankheiten überRisikofaktoren und Prävention, bis hin zu den medikamentösen undnicht-medikamentösen Therapien, inklusive aller bahnbrechendenInnovationen in diesen Bereichen.Vor dem ESC-Kongress wird es in München eine Vorab-Pressekonferenzin deutscher Sprache geben. Während des Kongresses gibt es eine Reihevon Pressekonferenzen (in englischer Sprache) und es werdenzahlreiche Presseaussendungen (in deutscher Sprache) versendet.Zwtl.: Erlebnisveranstaltung rund um das Thema Herzgesundheit amOdeonsplatz (25. August)Aber auch die unterhaltsame Information von Nicht-Medizinern zumThema Herzgesundheit wird im Rahmen des ESC 2018 nicht zu kurzkommen: Am Samstag, dem 25. August findet von 10 bis 17 Uhr auf demOdeonsplatz "Gesunde Herzen für München - Eine Erlebnisveranstaltungrund um das Thema Herzgesundheit" statt. Besucher können hier imHerzen Münchens das faszinierende Organ Herz hautnah in einembegehbaren Modell erleben, mit den Profis des DeutschenEishockeybundes in gesunde Bewegung kommen und sich ihr eigenesRisikoprofil berechnen. Zudem erfahren sie, wie sie herzhaft undgesund genießen können.Akkreditierung und Registrierung für Medienvertreter/-innen:[hier] (https://goo.gl/tYRDEY)