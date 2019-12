Europäischer Investor bietet für Loewe / Skytec Group Ltd plant Investitionen in Loewe und den Standort Kronach

Bratislava (ots) - Das inhabergeführte Familienunternehmen Skytec Group Ltdplant die Übernahme von LOEWE, um die globale Wettbewerbsfähigkeit des deutschenTraditionsherstellers mit Sitz im fränkischen Kronach langfristig zu sichern.LOEWE gehört zu den Pionieren der Unterhaltungselektronik und kann auf eine96-jährige Firmengeschichte zurückblicken, konnte jedoch zuletzt den zunehmendschwieriger werdenden Marktbedingungen nicht mehr mit einer erfolgreichenStrategie begegnen. Zum 1. Juli 2019 musste der älteste deutsche TV-Herstellerden Geschäftsbetrieb in Kronach vorerst einstellen.Das inhabergeführte Familienunternehmen Skytec Group Ltd beabsichtigt nicht nur,LOEWE zu retten, sondern mit der traditionsreichen Marke zu den weltweitführenden Unternehmen dieses Segments aufzuschließen. Die Skytec Group Ltdentwickelte zuletzt renommierte Marken wie Blaupunkt und Sharp und verhalf ihnenzu wirtschaftlichen Erfolgen in Europa.Die Skytec Group Ltd hat bereits konkrete Pläne, um LOEWE zu einem weltweiterfolgreichen Anbieter von Unterhaltungselektronik im Premium-Segmentauszubauen, so CEO Vladislav Khabliev: "LOEWE hat sich mit einem besonderenGespür für Innovation, Design und Qualität einen erstklassigen Ruf imdeutschsprachigen Raum erarbeitet. Wir betrachten es als großes Privileg,gemeinsam ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von LOEWE zu schreiben undLOEWE als eine der global als eine der führenden Marken zu etablieren. Wir habenerfolgreich bewiesen, dass wir wertvolle Marken zukunftssicher und internationalerfolgreich sowie für die Verbraucher relevant machen können."Gemeinsam in die ZukunftMit den in den letzten Jahren übernommenen Marken hat die Skytec Group Ltd großeErfolge erzielt. So wurden Produktionslinien und Verkäufe gesteigert, um die neuentstandene Nachfrage zu bedienen. Ein wesentlicher Baustein dieses Erfolges wardie Art und Weise, wie Skytec markentreue Teams zusammengebracht und ihnenzugleich internationales Know-How sowie neue Ansätze zur Bewältigung größterHerausforderungen an die Hand gegeben hat."Fusionen und Akquisitionen dieser Art sind nutzlos, wenn lediglich Markennamenden Besitzer wechseln. Schließlich hat LOEWE über die Jahre einen exzellentenRuf aufgebaut, den wir mit ihrer Hilfe sichern möchten. Mehr als 30LOEWE-Mitarbeiter sollen deshalb wichtige Schlüsselpositionen in diesem neuenund spannenden Projekt besetzen. Ihr Wissen ist für uns von unschätzbarem Wert.Natürlich ist es auch wichtig, neue Mitarbeiter wie Experten für Vertrieb,Marketing, Produktentwicklung und Design zu gewinnen um vorhandene Expertise zuergänzen und sicherzustellen, dass LOEWE auf die neue Marktrealität vorbereitetist. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, die LOEWE-Standort in Kronach neu zubeleben und zu entwickeln", erklärt der CEO von Skytec.Zudem plant die Skytec Group Ltd, das LOEWE Produktangebot zu erweitern. "VieleMenschen kennen LOEWE nur als Hersteller hochwertiger Fernsehgeräte 'Made inGermany'. Dabei hat das Unternehmen auch in anderen Bereichen erstklassigeArbeit geleistet. Wir möchten LOEWE als Manufaktur für luxuriöse Audio- undTV-Produkte neu aufbauen, inklusive signifikanter Investitionen in die globalenMarketing- und PR-Maßnahmen. Wir werden sicherstellen, dass LOEWE mit Zuversichtin die Zukunft blicken kann", skizziert der CEO der Skytec Group Ltd seine Pläneim Falle eines erfolgreichen Gebots für LOEWE.Über Skytec Group LtdSkytec Group Ltd ist ein international tätiger strategischer Investor, der sichauf die Bereiche Unterhaltungselektronik und IT spezialisiert hat. DasUnternehmen verfügt über eine exzellente Reputation in der Entwicklung undFührung von Start-up-Unternehmen sowie hinsichtlich der Restrukturierung undNeuausrichtung etablierter Marken. Skytec Group Ltd verfolgt dabei stets dasZiel, den Bedürfnissen des modernen Verbrauchers gerecht zu werden. DasUnternehmen tätigt Investitionen in ganz Europa, den GUS-Staaten und Asien undnutzt die Talente ausgewiesener Spezialisten in ihren jeweiligen Bereichen. FürSkytec ist nicht einmal der Himmel die Grenze!Weitere Informationen:behle & partner GmbH & Co. KGFlorian Richter, Jean Marc BehleCarl-Jordan-Straße 1683059 KolbermoorDeutschlandTel. 08031/ 39 116 -15/ -07E. f.richter@behle-partner.deE. jm.behle@behle-partner.deSkytec Group LtdVikentios Vikentiou4 Makariou & Kalogreon CornerNicolaides Sea View City, Office 903-904, Block A-B6016 Larnaca, ZypernTel. +357 966 77 444E. vikentios.vikentiou@cpm.com.cyWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139292/4457519OTS: Skytec Group LtdOriginal-Content von: Skytec Group Ltd, übermittelt durch news aktuell