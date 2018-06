Europäischer Hämatologenverband: neue Anti-CD22 CAR-T-Immuntherapie rettete das Leben von Kindern mit Leukämie

Stockholm (ots/PRNewswire) -B akute lymphoblastische Leukämie (B-ALL) ist eine tödlicheBlutkrebsart, die in der Regel mit Chemotherapie oder einer allogenenhämatopoetischen Stammzelltransplantation (allo-HCT) behandelt wird.Die CD19-CAR-T-Zelltherapie wurde erfolgreich zur Behandlung vonrefraktären oder rezidiven (r/r) B-ALL-Patienten eingesetzt. ManchePatienten sprechen jedoch auch auf all diese Behandlungsoptionennicht mehr an und erleiden Rückfälle. In dieser Studie wurde diehumanisierte CD22-CAR-T-Zelltherapie als Behandlungsoption fürpädiatrische r/r B-ALL-Patienten untersucht, die auf mehrereBehandlungslinien, darunter allo-HCT und CD19-CAR-T-Zelltherapie,nicht mehr ansprechen. Shanghai Yake Biotech lieferte denlentiviralen Vektor mit einem humanisierten Anti-CD22 CAR-Design. Wirproduzierten die CD22-CAR-T-Zellen und führten die klinischenProtokolle in unserem Krankenhaus aus. Die Behandlung istausgesprochen wirksam. Sie erzielte eine Gesamtansprechrate (ORR) von86,7 % und eine komplette Remissionsrate (CR) von 80,0 %. Bei denPatienten, die auf die Behandlung ansprachen, wurde eineprogressionsfreie Überlebensrate (PFS) von 91,7 % im Laufe einermedianen Nachsorge von 108 (46-199) Tagen beobachtet. Auch dasSicherheitsprofil ist ausgezeichnet: nur geringfügige Nebenwirkungenund keine Todesfälle. Unsere Studie ergab, dass dieCD22-CAR-T-Zelltherapie als Behandlungsoption für pädiatrische r/rB-ALL-Patienten hochwirksam ist, nachdem diese aufCD19-CAR-T-Zelltherapie und allo-HCT nicht mehr ansprachen. Dies gibtsolchen bisher unbehandelbaren Patienten neue Hoffnung.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )Präsentator: Dr. Jing PanAffiliation: Beijing Boren Hospital, Peking, ChinaThema: WIRKSAMKEIT UND SICHERHEIT VON ANTI-CD-22CAR-T-ZELLTHERAPIE BEI 15 REFRAKTÄREN ODER REZIDIVEN PÄDIATRISCHENPATIENTEN MIT B AKUTER LYMPHOBLASTISCHER LEUKÄMIEDer Abstract S832 wird von Dr. Jing Pan am Samstag, dem 16. Junivon 11:30-11:45 Uhr in Raum A8 vorgestellt.Informationen zum jährlichen Kongress der EHAJedes Jahr im Juni hält die EHA ihren jährlichen Kongress in einereuropäischen Großstadt ab. Alle fünf Jahre kehrt der Kongress nachStockholm zurück. Das Zielpublikum des Kongresses ist medizinischesFachpersonal, das in der Hämatologie tätig oder daran interessiertist.Die Themen des wissenschaftlichen Programms umfassenStammzellen-Physiologie und -Entwicklung; Leukämie; Lymphom; Diagnoseund Behandlung; Erythrozyten; Leukozyten und Thrombozytenstörungen;Hämophilie und Myelom; Thrombose und Blutungsstörungen sowieTransfusion und Stammzellentransplantationen.EmbargoBitte beachten Sie, dass unsere Embargo-Richtlinie für alle fürdie Pressekonferenzen ausgewählten Abstracts gilt. AusführlicheInformationen finden Sie in unseren Medienrichtlinien für denKongress (Congress Media Guidelines) hier(https://www.ehaweb.org/news/press/congress-media-guidelines-2017/).Website: http://www.ehaweb.orgPressekontakt:+31(0)70-3020-099E-Mail: communication@ehaweb.orgOriginal-Content von: European Hematology Association (EHA), übermittelt durch news aktuell