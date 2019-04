Europäischer Gerichtshof stärkt ÖKO-TEST im Kampf gegen Testsiegel-Missbrauch (FOTO)

Luxemburg/Frankfurt am Main (ots) -In eigener SacheTestanbieter wie ÖKO-TEST können laut dem EuGH die Nutzung ihrerbekannten Testsiegel untersagen. Das Grundsatzurteil soll Verbrauchervor Falschinformationen schützen. Die Richter urteilten über einenunzulässigen Einsatz des ÖKO-TEST-Labels.Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dassTestanbieter wie ÖKO-TEST die Nutzung ihres Testsiegels untersagenkönnen. Voraussetzung ist, dass das Siegel als bekannte Marke gilt,die missbräuchlich genutzt wird. Mit dem Grundsatzurteil stärkt dasoberste EU-Gericht Testanbieter im Kampf gegen die Unsitte vielerFirmen, Verbraucher durch den unrechtmäßigen Gebrauch von Testsiegelnfalsch zu informieren.EuGH-Urteil stärkt seriöse Testsiegel wie das ÖKO-TEST-LabelMit dem Urteil ist nun geklärt, dass Testanbieter grundsätzlichmarkenrechtliche Ansprüche gegen die Nutzung ihrer Testsiegeldurchsetzen können. Als Markeninhaber können sie den Einsatzuntersagen, wenn ihr Testsiegel wie das ÖKO-TEST Label als bekannt imSinne des Markenrechts anzusehen ist und dieses zur Falschinformationder Verbraucher genutzt wird.Der EuGH stärkt mit seinem Urteil seriöse und bekannte Testsiegelwie die von ÖKO-TEST und der Stiftung Warentest. Für Verbraucherbedeutet es, dass sie sich hoffentlich künftig noch mehr auf diebekannten Testsiegel der deutschen Warentester verlassen können. DieFlut der unseriösen oder industrienahen Siegelanbieter dürfte eshingegen künftig schwer haben, sich auf dem Markt derVerbraucherinformation zu behaupten.Denn mit seinem Urteil spricht sich der EuGH dagegen aus, dassTestanbieter die Nutzung ihrer Testsiegel bereits dann untersagenkönnen, wenn diese als Marken eingetragen sind. In diesem Fallerfolge keine markenmäßige Nutzung des Testsiegels durch dieHersteller, so der EuGH. Erst wenn ein Testanbieter sich daraufstützen kann, dass es sich bei seinem Testsiegel um eine bekannteMarke handelt, kann er einen markenrechtlichen Schutz an diesemgeltend machen.EuGH urteilte zu falscher Nutzung von ÖKO-TEST-SiegelWas das Grundsatzurteil im Einzelfall bedeutet, müssen nundeutsche Gerichte klären. Unter anderem sind derzeit drei weitereVerfahren von ÖKO-TEST vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruheanhängig. Der BGH hatte diese bis zur Entscheidung des EuGHausgesetzt.Im dem vom EuGH beurteilten Fall hat sich ÖKO-TEST gegen dieNutzung seines Labels für eine Zahnpasta gewehrt. Denn das Produktentsprach nach Ansicht von ÖKO-TEST wegen einer Überarbeitung durchden Hersteller nicht mehr dem Produkt, das ÖKO-TEST ursprünglichgetestet hatte. Das Verfahren begann vor dem Landgericht und demOberlandesgericht in Düsseldorf. Letzteres hatte beschlossen, dassgrundlegende europarechtliche Fragen des Markenrechts zu klären seienund die Sache dem EuGH vorgelegt. Das Oberlandesgericht wird auchabschließend über den Fall urteilen.Bisher kein Schutz von Warentest-Siegel durch MarkenrechtÖKO-TEST begann vor etwa acht Jahren, konsequent gegen dieunberechtigte Nutzung des ÖKO-TEST-Labels vorzugehen. Damals setztenimmer mehr Firmen in ihrer Testwerbung nur scheinbar gute und sehrgute Testergebnisse in das ÖKO-TEST Label ein und informierten dieVerbraucher dadurch falsch. In aufwendigen und kostspieligenGerichtsprozessen wehrt sich ÖKO-TEST seitdem immer wieder gegen diefalsche Nutzung des Labels.Die Durchsetzung von Testsiegel-Bedingungen gegenüber Herstellernwar bisher problematisch. Denn die zulässige Nutzung von Testsiegelnwie dem ÖKO-TEST-Label mit Angabe des Testergebnisses "sehr gut" oder"gut" war bisher nicht höchstrichterlich geklärt. Sämtliche Urteilezur Testwerbung ergingen im Wettbewerbsrecht. Doch das räumt denTestanbietern gegenüber den Herstellern getesteter Produkte keineeigene Klagebefugnis ein.Auch konnten sich Testanbieter bisher nicht rechtssicher daraufstützen, dass es sich bei ihren Testsiegeln um Marken im Sinne desEU-Markenrechts handelt. Nur Marken geben ihren Inhabern dasalleinige Recht, darüber zu entscheiden, wer diese in welcher Weisenutzen kann. Auch ÖKO-TEST hatte es damit schwer, falsche oderunsachgemäße Informationen der Verbraucher durch missbräuchlichgenutzte ÖKO-TEST-Label zu unterbinden.Falsche Werbung: Testurteil gilt nur für konkret getestetesProduktTestanbieter in Deutschland erlauben Herstellern getesteterProdukte grundsätzlich die Nutzung ihrer Testsiegel. Hierzu forderndie Testanbieter meist den Abschluss eines Lizenzvertrags. Er sollsicherstellen, dass Verbraucher durch Testsiegel wahrheitsgemäß undsachgerecht über die veröffentlichten Testergebnisse der Testanbieterinformiert werden.So sehen die Lizenzbedingungen von ÖKO-TEST vor, dass Unternehmendas ÖKO-TEST-Label nur für das konkret getestete Produkt nutzendürfen. Damit soll verhindert werden, dass das Testergebnis zu einemProdukt durch die Nutzung des Labels auf andere Produkte, etwaderselben Produktserie, übertragen wird.Testet ÖKO-TEST etwa ein rotes T-Shirt, so darf der Anbieter dasLabel nur für dieses, nicht aber auch für ein grünes T-Shirt nutzen.Der Grund: Da ÖKO-TEST Produkte vor allem auf Schadstoffe untersuchtund diese oftmals in Farbstoffen stecken, sagt das Testergebnis einesroten T-Shirts nichts über die Schadstoffbelastung eines grünenT-Shirts aus. Durch die Nutzung des ÖKO-TEST-Labels für beideProdukte würde sich dies für den Verbraucher jedoch anders und damitfalsch darstellen.Lizenzbedingungen: ÖKO-TEST-Testsiegel nur für aktuellesTestergebnis nutzbarAußerdem sehen die Lizenzbedingungen von ÖKO-TEST vor, dass einUnternehmen das Label nur in Zusammenhang mit einem aktuellenTestergebnis nutzen darf. Denn ein einmal vergebenes Testurteil kannauch nach kurzer Zeit nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.Dies liegt daran, dass ÖKO-TEST seine Bewertungen und Testkriterienimmer dann verändert, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse oderWeiterentwicklungen der Laborpraxis es nötig machen.