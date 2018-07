Baden-Baden (ots) -Im WM-Jahr 2018 macht König Fußball auch bei den europäischenVideospieleverkäufen eine gute Figur. Wie eine plattformübergreifendeSonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, war der EA-Kracher"FIFA 18" gleich in fünf Ländern meistverkauftes Game der erstensechs Monate. Cristiano Ronaldo und seine Mitstreiter dribbeln inDänemark, Italien, Portugal, Schweden und Spanien an die Spitze derHalbjahres-Charts. Noch erfolgreicher war nur "Far Cry 5". DasAction-Adventure aus dem Hause Ubisoft sichert sich die Pole-Positionin Deutschland, den Benelux-Staaten, Finnland, Frankreich,Großbritannien, Norwegen, Österreich und der Schweiz.Der "God Of War" (Sony Interactive Entertainment) macht ebenfallskeine halben Sachen und erobert in nahezu allen untersuchten Länderndie zweite Stelle. Nur in der Benelux-Region und Dänemark muss sichder Kriegsgott mit Bronze begnügen. Weitere Abräumer zwischen Januarund Juni waren "Monster Hunter: World", "Minecraft", "GTA V" und"Call of Duty: WWII". Basis der Auswertung sind die Verkäufe vonComputer- und Videospielen im physischen Markt.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell