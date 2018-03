Europäischer Fuhrparkverband EUFMA gegründet

Düsseldorf/Mannheim (ots) - Verbände aus Deutschland, Österreichund der Schweiz gründen die European Fleet and Mobility Association -EUFMA / Interessenvertretung auf europäischer EbeneDie drei führenden Fuhrparkverbände der DACH-Region haben heutedie Dokumente zur Gründung eines europäischen Dachverbandes fürFuhrpark- und Mobilitätsmanagement unterzeichnet. Der Name: EuropeanFleet and Mobility Association (EUFMA). Die gemeinsame Initiative desBundesverbands Fuhrparkmanagement BVF, des Fuhrparkverbands AustriaFVA und des Schweizerischen Fahrzeugflottenbesitzer-Verbands SFFV hatdas Ziel, die Interessen von Fuhrpark- und Mobilitätsmanagern aufeuropäischer Ebene zu vertreten. Der Beitritt weiterer nationalerVerbände ist möglich.Viele Unternehmen agieren im globalen Markt über die Grenzenhinweg. Das bedeutet auch für die Fahrzeugflotte undMobilitätsanforderungen, dass über nationale Grenzen hinaus geplantund gehandelt werden muss und landesspezifische Besonderheiten zuberücksichtigen sind. "Darüber hinaus werden viele Entscheidungen,die signifikanten Einfluss auf operative Arbeiten und rechtlicheRahmenbedingungen haben, heute auf europäischer Ebene entschiedenoder vorbereitet", sagt Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzenderdes BVF. Die logische Konsequenz sei, sich international zuvernetzen. "Eine Interessenvertretung auf europäischer Ebene istdamit mehr als sinnvoll", unterstreicht auch Henning Heise, Obmanndes FVA. Das mittel- bis langfristige Ziel der EUFMA ist es, dieStimme für Betreiber europäischer Fuhrparks in Europa zu sein. Diekonkrete Organisation der Zusammenarbeit und die Prozesse werden inden nächsten Wochen gemeinsam geplant und konkretisiert. "Wichtig istuns vor allem, den Positionen der Mitgliedsunternehmen allerangeschlossenen Verbände so noch stärker und gebündelt Gehör zuverschaffen", ergänzt Ralf Käser, Vorstandsmitglied des SFFV. Daswird auch die nationalen Aktivitäten wirksam ergänzen und verstärken.Über den Schweizerischen Fahrzeugflottenbesitzer Verband sffvIm Jahre 1975 wurde die Interessengemeinschaft vonFahrzeugflottenbesitzern (iff) als Folge der Ölkrise gegründet. Deriff wurde bald umbenannt in SchweizerischerFahrzeugflottenbesitzerverband (sffv). Präsident ist Patrick Bünzli,Allianz Schweiz. Der Verband dient der Wahrung von Interessen, demInformationsaustausch und der Beantwortung von aktuellen Fragen. ImVordergrund des Verbandes steht der Wissensaustausch unter denFlottenbesitzern und damit die Optimierung des Kostenmanagements imFlottenbereich.Über den Fuhrparkverband AustriaDer österreichische Fuhrparkverband wurde Mitte 2017 gegründet.Der Fuhrparkverband Austria möchte die Interessen der Mitgliedervertreten und sieht sich als neutrale Plattform zum Austausch vonInformationen, darüber hinaus hat man sich auf die Fahnen geheftet,die guten Beziehungen in die Industrie - unter Berücksichtigung derimmer strengeren Compliance-Richtlinien - zu fördern, aber auch mitanderen Verbänden im Ausland zu kooperieren. Seminare und Schulungenzu speziellen Themen sind geplant und auch das Lobbying sieht derVerband als seine Aufgabe.Über den Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 alsInitiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt dieInteressen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und über20.000 Fahrzeugen betreiben. Mitglieder sind unter anderemUnter-nehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, BankhausB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, CANCOM IT, KAEFERIsoliertechnik, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SEG SparkassenEinkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, Deutsche Bahn Fuhr-parkservice oderStadtwerke Heidelberg Netze GmbH.Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing(Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, FuhrparkleiterStadtwerke Heidelberg Netze), Bernd Kullmann (stv. Vorsitzender,Fuhrparkleiter Ideal Versicherung). Geschäftsführer ist Axel Schäfer.Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.Pressekontakt:Axel Schäfer, GeschäftsführerBundesverband Fuhrparkmanagement e.V.Geschäftsstelle: Augustaanlage 57, 68165 Mannheim,www.fuhrparkverband.deTelefon 0621-76 21 63 53, presse@fuhrparkverband.deEuropean Fleet and Mobility AssociationGeschäftsstelle: Augustaanlage 57, 68165 Mannheim,www.eufma.org / postbox@eufma.orgOriginal-Content von: Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V., übermittelt durch news aktuell