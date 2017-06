Europäischer CIVIS Medienpreis 2017 für MDR-Hörspiel - MDR KULTUR mit dem renommierten Preis ausgezeichnet

Leipzig (ots) - CIVIS - Europas bedeutendster Medienpreis fürMigration, Integration und kulturelle Vielfalt, wurde gestern Abendim Auswärtigen Amt in Berlin während einer von Ingo Zamperonimoderierten TV-Gala zum 30. Mal verliehen. Im Wettbewerb um deneuropäischen Medienpreis, der seit drei JahrzehntenProgrammleistungen in Radio, Film, Fernsehen und Internetauszeichnet, die das friedliche Zusammenleben von Menschenunterschiedlichster geografischer und kultureller Herkunft fördern,nahmen insgesamt 783 Programme aus 24 EU-Staaten und der Schweizteil. 27 Programme wurden nominiert - darunter zwei Produktionen desMDR: eine "FAKT"-Reportage und ein MDR KULTUR-Hörspiel.Den europäischen CIVIS Radiopreis in der Kategorie "LangeProgramme" erhielt das Hörspiel "Jenseits der Kastanien" von MDRKULTUR - Das Radio. Autorin des Hörspiels ist Marina Frenk, Regie undRedaktion liegen bei Stefan Kanis.Jurybegründung: "Eine starke beeindruckende Stimme, einmusikalischer Genius. Die Autorin erzählt von ihrer eigenenIntegration, aus verschiedenen und überraschenden Perspektiven. Malwütend gegen Vorurteile und rassistisches Schubladendenken, dannwieder zärtlich in der Erinnerung, mit Leidenschaft und entwaffnendemHumor. Das Hörspiel erzählt in präzisen Bildern vom Daheimsein imUnbekannten. Es geht um Migration, Heimat, Herkunft. Es geht umBegegnungen und gegen Vereinnahmung und Ausgrenzung. Sehrnachdenklich, sehr komisch, sehr politisch - einfach brillant. EinMeisterwerk.".Nathalie Wappler Hagen, MDR-Programmdirektorin, freut sich: "Wirsind stolz, dass das Hörspiel der vielseitigen Künstlerin MarinaFrenk diese bedeutende Auszeichnung gewonnen hat. Sie gibt mit ihrereigenen Migrations- und Integrationsgeschichte ein berührendesZeugnis ab, das stellvertretend für so viele Flüchtlingsschicksalesteht. Ein starkes Plädoyer gegen Ausgrenzung und für gegenseitigesVerständnis."Zum Inhalt: "Wissen Sie, was ein DDON ist? Ein DDON ist ein'Definitiver Depp Ohne Nationalität'. Ich bin einer." Marina Frenk,in eine russisch-jüdische Familie geboren, kam 1993 mit ihren Elternnach Deutschland, genauer: nach Dortmund-Nordstadt. Mitten in denMigrantendschungel des Ruhrgebiets, wie sie sagt, wenn sie - mitBlick auf Flüchtlingsschicksale von heute - von ihrer eigenen"Integration" erzählt. Das Hörspiel handelt von kulturellerTransformation und Identitätsschlamassel, vom Verlorengehen einerSprache, einer Herkunft.Schirmherren des CIVIS Medienpreises 2017 sind BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier und der Präsident des EuropäischenParlaments, Antonio Tajani.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell